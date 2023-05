Cómo funcionará la app del Gobierno que contabilizará quién hace las tareas del hogar

Cada vez hay más despliegue de uso del móvil por parte del Gobierno de España, desde poder hacer la declaración de la Renta, al reciente sistema de alertas extremas hasta el fallido Radar Covid, pero ahora se pretende ir un paso más allá. El Ministerio de Igualdad pondrá en marcha en los próximos meses una aplicación que contabilizará las tareas del hogar que realizan los distintos miembros de la familia para conocer cuántas horas de trabajo doméstico llevan a cabo las mujeres y cuántas los hombres.

Fuentes de Igualdad han precisado este miércoles que la aplicación, que permitirá conocer cuántas horas de trabajo doméstico llevan a cabo las mujeres y cuántas los hombres, se podrá comenzar a utilizar en septiembre y estará disponible en las distintas plataformas.

Tal como explicaba Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad, y su objetivo es bien simple: un reparto más efectivo de esas tareas incómodas e indispensables para que el hogar sea el espacio adecuado para la familia, y que éstas no recaigan más sobre un miembro que sobre otro. Encontrar ese equilibrio que suele caer sobre la mujer en la mayoría de las ocasiones.

Reparto justo de tareas

La idea de esta app es similar a la que se usan en otras aplicaciones existentes en otros ámbitos como el reparto de gastos en los viajes. La idea del software que prepara el Gobierno es un sistema móvil que contabilice los distintos quehaceres diarios vinculados al hogar. En este sentido, se podrán encontrar labores de limpieza, las tareas de cocina, la cesta de la compra o el cuidado de las personas dependientes de la casa como pueden ser mayores o niños.

Gracias a los datos analíticos que se extraerán de su uso, el Gobierno de España espera crear "oportunidades de comunicación en torno a la corresponsabilidad" y tener en mano un análisis real de lo que sucede en el hogar de millones de familias en el país. "Se trata de la semilla para construir políticas públicas en torno a un estado corresponsable, la gran deuda pendiente de las políticas de igualdad", recalcan fuentes gubernamentales a EFE.

Las tareas del hogar se medirán con esta app iStock El Androide libre

Uno de los detalles que llama la atención de esta app —de la que desconocemos todavía su nombre— es que se generarán "saldos de tiempo", que es el cálculo de tiempo que cada miembro dedica a su vivienda. La idea del Gobierno es que —además de ser gratuita— se adapte a todos los tipos de familia y estará operativa desde el próximo mes de septiembre en todas las plataformas, tanto Android como iOS.

En la app se crearán resúmenes semanales y mensuales a los que se podrá acceder para así saber el tiempo que cada uno asigna a estas tareas. No todo queda en el ámbito de un núcleo familiar tipo, sino que podrá ser usada también por compañeros de pisos, parejas del mismo género o incluso los mismos hijos. Además, otro de los detalles importantes de la aplicación será contabilizar el trabajo invisible, esas tareas del hogar claves y que no se ven como la planificación de la compra o prever organización, que generan carga mental y no es tan fácil de ver.

Si ya hay numerosas apps que extraen todo tipo de datos para medir el uso del móvil, el control de gastos o simplemente el tiempo que dedicamos en ejercitar nuestro cuerpo para el beneficio de nuestra salud, ahora es el momento para una que ponga en valor el trabajo, incómodo en muchas de sus tareas, que realizan aquellos miembros de la familia; que suele ser llevado a cabo en muchas ocasiones por la mujer.

