La beta de Google Play Juegos para PC se despliega en 5 países: ya se accede sin invitación

En marzo de este año conocimos que la beta de Google Play Juegos para Windows era toda una realidad para nuestra sorpresa. Hoy mismo Google ha desplegado en cinco países a este servicio para que sus usuarios puedan disfrutar de los juegos de Android desde sus ordenadores con Windows.

[Ya puedes volver a buscar actualizaciones del sistema desde la Google Play Store]

Google Play Juegos para PCs en 5 países

Y no, España todavía no se encuentra entre esos cinco países, para que se haya estrenado en Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Tailandia y Australia. Aunque por lo que parece ser los planes de Google para desplegarla en otros países no distan mucho en el tiempo, así que atentos ante las novedades.

Lo peculiar e importante de este despliegue es que por primera vez la gran G permite que los usuarios accedan a Google Play Juegos en Windows sin una invitación como ha venido siendo. Es decir, que si estás en algunos de los cinco países donde se ha desplegado, solamente tienes que acceder al servicio para disfrutar del mismo.

Algunos de los juegos disponibles El Androide Libre

El programa de Google Play Games lo que permite en un PC es disfrutar de los juegos de Android. De momento solamente hay disponible hasta 50 títulos compatibles con Windows, y lo importante es que dan soporte al cross-platform para así pasar del PC al móvil y viceversa con todo el progreso guardado.

Cookie Run: Kingdom o Top War son algunos de los títulos disponibles en la plataforma, tal como clama la misma Google. Si estás muy interesado en ser uno de los primeros en acceder a Google Play Juegos en PC, en este enlace puedes pulsar sobre el botón de recibir notificaciones para ser uno de los primeros.

Google Play Games El Androide Libre

Vía Pocket-Lint, también conocemos las especificaciones necesarias para disfrutar de esta plataforma: una CPU con cuatro núcleos, 8 GB de RAM, almacenamiento basado en SSD y Windows 10 o superior.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan