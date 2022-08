Ya puedes volver a buscar actualizaciones del sistema desde la Google Play Store

Google Play Store es otra de las apps que suele actualizarse periódicamente, como sucedió con ese nuevo espacio para la privacidad. Hoy de nuevo vas a poder buscar actualizaciones del sistema de forma manual como se ha ido haciendo anteriormente. Y es que un bug hizo que desapareciera el botón para buscar dichas actualizaciones.

El botón vuelve

Vía Android Police sabemos que este modo manual de buscar actualizaciones del sistema ha estado presente a través de un botón que permitía realizar la búsqueda. Pero justo hace una semana desapareció en un buen número de teléfonos de distintas marcas como Xiaomi, Samsung, OnePlus y otras más.

Realmente, lo que ha generado el problema ha sido un bug que eliminó el botón. Y no, no ha sido finalmente Google la que ha decidido eliminarlo para que el usuario no pueda buscar actualizaciones del sistema, así que todo queda claro de nuevo.

Google Play El Androide Libre

La versión v31.9.20-21 de la Google Play Store es la que lleva la corrección para que dicho botón esté ya presente de nuevo en la app. Y para poder acceder al mismo solamente hemos de ir a la Play Store, pulsar arriba sobre la foto de perfil, seleccionar ajustes y luego ir a información.

Aquí veremos el botón de actualizar la Play Store. Solamente hay que probar, como nosotros tenemos la versión 31.9.13-21 para revisar que de momento no hay ninguna actualización y tenemos la última versión.

Google Play Manuel Ramírez El Androide Libre

Si esta versión no está disponible sin el botón, solamente hay que cerrar la app desde las recientes para iniciarla y así se descargue en segundo plano para que se actualice la Google Play Store.

De momento no se encuentra por ningún lado la última actualización para Google Play que incluye una nueva interfaz para el autorelleno, así que nos quedamos con la sensación de que a veces se puede actualizar la app desde el botón o esperar que sea la misma Google la que inicie el proceso.

