Instagram requerirá que los usuarios compartan su fecha de nacimiento

Desde medidas antiacoso hasta evitar los mensajes de odios son solamente algunos de los ejemplos de Instagram para proteger en su red social a los usuarios. Esta vez la nueva medida va dirigida para la seguridad de los adolescentes.

Y es que la red social va a forzar que los usuarios introduzcan su fecha de nacimiento para que así los adolescentes no puedan ver un tipo de contenido en concreto.

Protegiendo a los menores en Instagram

Desde Engadget sabemos que la red social va a forzar que compartas tu fecha de nacimiento para así proteger a los adolescentes en Instagram.

Instagram para añadir la fecha de nacimiento El Androide Libre

Desde hace un poco la red social ya obliga a que se introduzca la fecha de nacimiento cuando se crea una cuenta por primera vez. Una medida que entró en vigor a finales de 2019 que ahora se quiere apuntalar con este nuevo requerimiento.

Para las próximas semanas Instagram comenzará a solicitar a los usuarios que no han compartido su fecha de nacimiento que lo introduzcan en una ventana que aparecerá cuando abran la app.

Contenido sensible solamente para aquellos que compartan su fecha de cumpleaños

Instagram no quiere andarse por las ramas y ha creado dos escenarios para solicitar la introducción de la fecha de nacimiento o cumpleaños. Uno de ellos son continuas notificaciones solicitando tal dato.

La fecha de cumpleaños en Instagram El Androide Libre

El otro escenario será cuando un usuario intente ver un contenido que se mantiene oculto bajo una ventana de alerta. Esos avisos están vinculados a contenido sensible que podría ir en contra de las directrices oficiales de la red social.

Es decir, que si no se introduce la fecha de nacimiento no se va a poder ver ese tipo de contenido, mientras que los adolescentes no serán capaces de verlo de ninguna de las maneras.

Cumpleaños en Instagram El Androide Libre

Y si alguno se quiere saltar las normas e introducir una fecha falsa, Instagram ya avisa de que usará la Inteligencia Artificial para descubrir a esos usuarios.

Una red social de tanta repercusión que se pone las pilas para poner las herramientas necesarias para evitar que cierto tipo de contenido acabe en las pantallas de los adolescentes.

