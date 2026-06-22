Quedaos aquí y leed conmigo los versos de Alfonso Brezmes en este libro El don de la tristeza (Visor), donde "parece que las rocas sueñan" y el poeta siente en el fondo de su corazón, tristeza, "tristeza que es amor".

La agresiva verdad de las espinas sangra en los poemas de Brezmes. El poeta mantiene la juventud entre sus manos y siente el olor a mar de la melancolía. Se esponjan sus versos entre el aliento lírico del temor y el temblor.

Sabe que la tristeza tiene algo de castigo enviado desde los cielos y tal vez por eso levanta sobre ellos los cimientos de su soledad. Quiere entonces ahorrarse el calvario de arrastrar las cruces del recuerdo. Pero no puede, no puede. Y escribe que "por el triste trigal de la tristeza tres palabras arrastran mi destino". Y esas palabras son el deseo, el ayer y la soledad.

Para calmar su fiel melancolía, el poeta espera que la amada inmóvil le hable de amor, como promesa de un ardor futuro. Pero enseguida le zarandea el don de la tristeza, que algunos esconden como si fuera un vicio y él exhibe en el ácido sector de lo prohibido, lamentando el rayo dorado que hizo arder para siempre la pasión.

Son versos de verdad los que escribe Alfonso Brezmes, heridas sin cicatrizar que sangran en las páginas de este libro excepcional. La ardiente eternidad de lo posible se enciende en la piel del poeta, que se enfrenta al reto de vivir y se asoma al dulce precipicio de la tristeza.

Son versos de verdad los que escribe Alfonso Brezmes, heridas sin cicatrizar que sangran en las páginas de este libro excepcional

Conserva el poeta desde que era joven trozos dispersos de los objetos rotos. Viaja entonces hacia el profundo azul inexplicable para anclar su nave en lejanos puertos misteriosos. Llora por encontrar el lugar donde nacen las preguntas y la tibia incertidumbre, mientras los sabios anuncian su verdad y los tristes, como él, su sentimiento azul y ensombrecido.

Cita al azar a San Juan de la Cruz porque está ya su casa sosegada y la amada en el amado transformada. Asegura el poeta que los pájaros de la tarde van zurziendo el cielo con sus alas y se hace la pregunta ontológica “¿qué sostiene el todo en la nada?”.

Asegura entonces en un verso estremecido que la noche sirve para pagar a la muerte, para pagarla a plazos, y se refiere a los vencejos que dibujan en el aire el pentagrama de su errancia.

Para que pueda entrar sin hacer ruido el animal con pies de esperanza, Alfonso Brezmes, el poeta del amor y la tristeza, escoge la sombra, la oscuridad a veces, el río que nos lleva hasta el origen, porque sabe que "nunca sirvieron nuestras lágrimas más que para fundar el mar". Ha aprendido que su vida es "una llaga en la noche, el funeral del fuego, la pálida verdad de las palabras rotas".

Y recuerda entonces la tristeza de Paul Éluard. "Bonjour, tristesse, tu es inscrite dans les lignes du plafond", "tu es inscrite dans les yeux que j'aime, tu n'es pas tout à fait la misère car les lèvres les plus pauvres te dénoncent par un sourire". Y le da la vuelta al sentimiento profundo para concluir: "Tristesse, beau visage".

Sabe, en fin, el autor de El don de la tristeza que cuando todo parece que está ya perdido nos queda el idioma secreto del silencio y que, de todas las bestias que nos acechan, la más hambrienta es el olvido.