Hace cuatro años, cuando Cruz Sánchez de Lara relató su cacería de leones en Escocia, escribí: Novelista habemus. No me equivoqué. Un poco a trancas y barrancas, la escritora ha seguido en la creación literaria.

Acaba de publicar Las gobernadoras. Sobre un relato erizante de amores y envidias, desvela la participación española en la independencia de los Estados Unidos de América.

Tras el tratado de Fontainebleau, Francia cedió a España Luisiana para evitar que Inglaterra se adueñara de aquel territorio. Y desde Nueva Orleans, España se volcó en favor del triunfo de los colonos contra el Imperio británico. Fue “la zaranda que separó los escobajos de la casca”.

Sobre hechos históricos científicamente estudiados, se desarrolla la vida de Elizabeth, la abuela, de Isabel y Felícitas, las hijas, de Francisca y Guadalupe, las nietas.

La imagen de la niña Guadalupe abre como un disparo el zaguán de la novela, que se potencia con el atractivo de varias historias sugeridoras. Y la viene a cerrar cuando la autora narra su muerte entre el temor y el temblor. La niña abrió los ojos por última vez para decir: “No temo. Si Dios existe está aquí”.

Con una arquitectura muy sólida y original, lo mejor de 'Las gobernadoras' es la escritura, la belleza literaria que enciende todas las páginas

La arquitectura de Las gobernadoras (Espasa) es muy sólida y original. Los capítulos alternan con fechas diferenciadas en una veintena de años y permiten entender al lector lo que está ocurriendo histórica y humanamente.

Lo mejor de Las gobernadoras es la escritura, la belleza literaria que enciende todas las páginas. Brilla en ella la adjetivación sabia y certera. Se eriza la metáfora atractiva y la inspiración transparente que zarandea al lector. En el alambique de la creación literaria, la autora destila las ideas seminales.

De Francisca dice: “Tiene fuego en la pluma”. Vuela la fugacidad de la reflexión profunda: “No todos toleran que el pensamiento viaje sin escolta”; “los tejidos buenos tienen descanso en las costuras”; “…con un suelo de piedra agotado por siglos de pasos”; “las alianzas se tejían como la destreza de las arañas”; “tengo la vida vieja y el alma arrugada”; “desplegaba su sotana desnuda en una iglesia vacía”.

Cruz Sánchez de Lara narra a lo largo de toda la novela las proezas españolas en favor de la independencia de los Estados Unidos. Elogia la libertad sin miedo. Trata a los más diversos personajes con equilibrio, desde Luis de Unzaga a Bernardo Gálvez, el triunfador de Pensacola.

Y en una carta sorprendente se refiere al regimiento del Príncipe de España que yo desconocía y que me trajo a la memoria la humillación del dictador Franco a Don Juan cuando bautizó al Príncipe de Asturias Don Juan Carlos, con el título de Príncipe de España.

La autora expresa varias veces y de forma certera por qué España ha quedado oscurecida en su intervención clave para que los rebeldes conquistaran la independencia de Estados Unidos: “Francisca, hija –dice Isabel–, lo llamaron espionaje porque no podía llamarse de otra manera. Ayuda, sí, pero ayuda secreta, encubierta. España no podía declarar abiertamente que apoyaba a los colonos porque eso hubiera significado la guerra inmediata con Inglaterra...”.

Pero la ayuda económica, social, alimentaria, de armas y municiones, de espionaje permanente fue tan importante que queda claro algo indiscutible tras la lectura de esta novela: Estados Unidos no hubiera conseguido la independencia en la época en la que la alcanzó sin el apoyo de España, en muchos aspectos igual o superior a la de Francia.

El lector se encuentra, en fin, con una novela admirablemente escrita, rigurosamente documentada, esclarecedora de unos pasajes históricos casi desconocidos, que se lee de la primera a la última página con interés creciente y que tiene pasajes de extraordinaria tensión como el viaje que desde Málaga hasta Aranjuez hacen Isabel, Francisca y Marilú.

Seguramente la novela tendrá algunos defectos que señalarán los críticos literarios. En la glosa que le dedico en esta página solo me queda afirmar que se trata de un libro poliédrico, abrumadoramente positivo y de gran interés histórico y literario.