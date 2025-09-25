Retrospectiva. La imponente y controvertida figura de la dramaturga, guionista y memorialista norteamericana Lillian Hellman (1905-1984) alcanzó su cénit en los años 30 y 40, pero se prolongó con aldabonazos aislados hasta los años 70 del pasado siglo.

El Festival de Cine de San Sebastián le dedica su Retrospectiva con la proyección de dieciséis películas y la publicación de un libro, Lillian Hellman. Ficción, memoria y compromiso, escrito por las críticas españolas María Adell y Nuria Vidal y la escocesa Hanna Mc Gill.

El gran repaso permitirá revisar películas de directores tan relevantes como, entre otros, Sidney Franklin (El ángel de las tinieblas, 1935), H.C. Potter (El vaquero y la dama, 1938), Lewis Milestone (La estrella del norte, 1943), William Dieterle (The Searching Wind, 1946) y George Roy Hill (Camino amargo, 1963), protagonizadas, como el resto, por primerísimas estrellas de Hollywood.

Wyler. El cineasta que “se cuela” como protagonista destacado de esta retrospectiva, reflejo del realismo crítico y del compromiso sociopolítico de Hellman, es, con cinco películas, William Wyler. Wyler dirigió dos de los grandes títulos doblemente escritos por Hellman, que hizo los guiones de sus propias obras teatrales: La loba (1941), con Bette Davis, y La calumnia (1961), con Audrey Hepburn y Shirley MacLaine, conflictiva pieza teatral y película, en su momento, por narrar las falsas acusaciones de lesbianismo que una niña vierte sobre dos de sus profesoras. Ambas están en Filmin.

De Wyler también se verá Esos tres (1936), su primera versión de La calumnia, la negra Dead End (1937) y el wéstern El forastero (1940), en cuyo guion participó Hellman sin ser, como en algún otro caso, acreditada.

La película más deslumbrante para el público quizá sea el intenso y violento drama La jauría humana (Arthur Penn,1966), feroz crítica del racismo y del poder abusivo de las élites sureñas, con Marlon Brando, Jane Fonda, Robert Redford y Angie Dickinson, todo un punto de ruptura en el moderno cine norteamericano. Está en Movistar.

Jane Fonda, con Vanessa Redgrave y Jason Robards, fue la protagonista de Julia (Fred Zinnemann, 1977). Hellman no intervino en el guion, que está basado en Pentimento (1973), uno de sus tres libros de memorias, donde cuenta sus arriesgadas actividades antinazis durante la II Guerra Mundial.

En 2022, Lumen editó en un solo volumen, titulado Una mujer con atributos, tanto Pentimento como Una mujer inacabada (1969), su primer libro de memorias. El tercero fue Tiempo de canallas (1976), mezcla de memoria, ensayo y alegato político, que recoge su posición contra la Caza de Brujas en los años 50, su entrada en la Lista Negra –que le impidió trabajar con normalidad durante algún tiempo– y su estruendosa comparecencia obligada ante el Comité de Actividades Antiamericanas, donde se negó a hablar de otros colegas y solo dio testimonio de sí misma.

Hammett. Militante, a su aire y con posturas variables ante el estalinismo, del Partido Comunista de Estados Unidos entre 1938 y 1940 –cosa que negó y reconoció en distintos momentos–, fue acusada repetidas veces por la novelista Mary McCarthy, su némesis durante años, de mentir en sus libros y en sus declaraciones públicas.

Hellman trabajó para la causa republicana durante la guerra civil española, visitó Madrid en 1937 y colaboró en el histórico documental Tierra de España (Joris Ivens, 1937), que también se proyectará.

Abandonando sus respectivos matrimonios, Lillian Hellman, durante treinta años y hasta su muerte, estuvo sentimentalmente unida –con idas y venidas, infidelidades y rupturas– al maestro de la novela negra Dashiell Hammett (1894-1961), también en su momento militante comunista, a quien cuidó personalmente, tuberculoso y alcoholizado, durante sus últimos cuatro años de vida.

En la retrospectiva se podrá ver Dash and Lilly, una película dirigida por la actriz Kathy Bates y protagonizada por Sam Shepard y Judy Davis, que cuenta la relación entre Hellman y Hammett.