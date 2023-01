Éxito, fama, gloria y otras quimeras

"El éxito no es más que un atributo de la mirada de los otros, y te lo dan y te lo quitan arbitrariamente". Es la opinión de Rosa Montero en una entrevista con Inés Martín Rodrígo (Abril. El Periódico de España). Considera que "ahora basta con vender mucho para que todos los críticos te pongan de maravilla" y que "se ha perdido completamente el criterio". "Vivimos en un mundo –explica– donde no existe la gloria y existe la fama, que es lo peor; la fama es la calderilla de la gloria". ¿Y la posteridad? "A mí lo que me interesa es vivir (...) Una vez que yo me muera, ¿qué importa?"

Sobre el éxito también ofrece su opinión Chuck Klosterman en conversación con Mauricio González Lara (Letras Libres). "La integridad ya no está en función de lo que se esté dispuesto a hacer por la búsqueda del éxito comercial –asegura el ensayista estadounidense–, sino en apoyar los valores que los medios y la opinión pública consideran como los ideales a seguir. Todo anhelo de comercialización (...) queda perdonado si la marca y el artista se adhieren a los valores políticamente correctos que conforman la cultura actual."

Klosterman ha escrito un libro sobre los 90, cuando el éxito se medía de otra manera, porque "no existían las historias virales, ni los trending topics. Tener una opinión no era un requerimiento, y a nadie le importaba si la tenías o no." Tal vez por eso Víctor Manuel le dice a Alex Ander (Vanity Fair) que ahora vivimos entre "el miedo y la autocensura". Para el cantante y compositor, "el problema más grave que tiene cualquier tipo de expresión artística son las redes. Mucha gente está pendiente de ellas (...) y lo que pasa con las redes es que si te metes de lleno en ellas te pueden machacar".

A Nacho Cano le han atacado, y mucho, en las redes. "Sobre el tema de la cancelación –responde a Álvaro Sanchez León (Aceprensa)–, solo digo a quienes me atacan que estoy pagando 150 nóminas con mi musical. Si hay algo más socialista que eso, que me lo cuenten". Optimista, es de los que piensan que "los artistas sacan el lado positivo de las cosas (...) Embellecer el mundo con obras humanas que merezcan la pena me parece una contribución muy potente para sanar las heridas que también son propias de nuestra naturaleza."

"Un terreno entre la pulcritud y la frescura" es lo que busca la escritora Marta Jiménez Serrano en la literatura. "Aquí viene la burrada de la entrevista –advierte a Ángela Blánquez Fernández (Mercurio)–. Borges es un genio, pero me resulta muy frío. Es decir, Borges está bien, pero te quedas un poco como pensando ‘tío, estás muerto por dentro’. Lo estaba un poco [risas]. Prefiero que a un libro se le vean las costuras pero me emocione o me conmueva a que esté todo encajadito perfecto."

James Cameron no está "interesado en hacer películas pequeñas". "Hay directores que solo necesitan una cámara y dos actores para hacer una película –dice a Nando Salvà (El Periódicos de Catalunya)–, pero yo necesito crear experiencias espectaculares e incluso inexplicables que generen sensaciones como la que me invadió a mí cuando tenía 14 años y vi por primera vez 2001, una odisea del espacio. Yo quiero que otras personas también se sientan así. Y sé cómo conseguirlo."

A propósito de cámaras, Isabel Coixet confiesa a Juanjo Moreno (Yorokobu) que es "consciente de lo poco que las películas cambian las cosas. Sí que creo que la cámara es una herramienta increíble para ponerla al servicio de gente que tiene una causa".

P. S. La directora del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), Judit Carrera, asegura a Javier Salas (El País) que "no hay cultura sin cultura científica". "El mundo del arte –aclara– es precursor de otros mundos posibles, puede inventarse horizontes para la ciencia, adelantarse a cosas que no han pasado. Y creo que esta voz del arte es importantísima en un momento como el que vivimos, un presente en el que se limita la imaginación. Nos están diciendo que no hay futuro, que el planeta se va a extinguir, que el algoritmo decide y tú no decides nada. Nosotros reivindicamos la libertad de imaginar otro futuro."

