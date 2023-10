Cultura universal vs cultura local en un mundo globalizado

La feria de las contradicciones

José Antonio Marina. Filósofo, ensayista y pedagogo. Último libro: El deseo interminable (Ariel, 2022).

Estos últimos años me he dedicado a la Psicohistoria, es decir, a aplicar a la historia los conocimientos que nos brinda la psicología. Me interesa elaborar una historia bajo rayos gamma. Una metáfora. Los astrónomos observan el cielo con telescopios iluminados con luz visible, y ven un cosmos ordenado, donde los planetas giran en sus órbitas apaciblemente.

Pero tambien pueden observarlo con telescopios iluminados con rayos gamma, y entonces solo ven fuerzas en acción, explosiones, huidas hacia el rojo. Los historiadores suelen estudiar la historia con luz visible y entonces todo, hasta una revolución, aparece con una exterioridad bien definida. En cambio, con rayos gamma lo que observamos son las pasiones, las expectativas, los deseos que originan todos los acontecimientos. Sin conocer esta urdimbre emocional, no podemos comprender la historia.

El presente ofrece un paisaje contradictorio. Hay una cierta perplejidad en el ambiente, un generalizado no saber a qué atenerse. Se detectan numerosas contradicciones. El mundo se globaliza y se nacionaliza simultáneamente. La economía y la técnica se mundializan, los corazones se nacionalizan y las cabezas no saben qué hacer. Somos ferozmente individualistas, pero al mismo tiempo estamos obsesionados por la identidad. Es decir, afirmamos nuestra autonomía, pero necesitamos integrarnos en grupos para no sentirnos desamparados.

El mundo se globaliza y se nacionaliza simultáneamente. La economía y la técnica se mundializan, los corazones se nacionalizan y las cabezas no saben qué hacer

Vivimos en una sociedad tecnológica, pero desconfiamos de la tecnología. Basta ver los debates actuales sobre la inteligencia artificial. Valoramos la libertad, pero están aumentando las democracias autoritarias. Estamos presenciando el triunfo de Skinner, el padre del conductismo, que pensaba que la libertad es una ilusión porque nos guiamos por un sistema de premios y castigos. Queremos distinguirnos y agruparnos.

Dos detalles anecdóticos pero significativos. El uso de los pantalones rotos o de los tatuajes era contestatario, un modo de distinguirse. Ahora se han convertido en una moda, un modo de igualarse. Estamos obligados a ser felices continuamente, lo que nos hace víctimas desdichadas del síndrome FOMO (fear of missing out), la sensación de estarme perdiendo algo.

Desde la Psicohistoria, todo esto tiene una explicación. Nuestro mundo emocional es contradictorio. Somos egoístas y altruistas. Sociales e insociables. Huimos de la ansiedad pero la tranquilidad nos aburre. Las contradicciones de nuestra sociedad solo revelan que vivimos un presente emocionalmente intenso y racionalmente deprimido. Hemos renunciado a la Ilustración, y nos vemos metidos en la coctelera sentimental de un narcisismo romántico.

El postmodernismo nos ha jugado una mala pasada. Nos ha definido como “máquinas deseantes” y nos lo hemos creído. Y los sistemas publicitarios y la industria de la persuasión, especializados en suscitar deseos, tambien. Lo que me preocupa es que después de siglos de luchar por la libertad, nos estamos cansando de ella. Añoramos la cómoda felicidad de los animales domésticos. Sin embargo, fuera ruge la selva, lo que nos mete en una nueva contradicción. Somos personajes de Disney en una película de Tarantino.