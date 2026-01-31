Tres generaciones de poetas catalanas reunidas en una luminosa antología

La poeta valenciana Àngels Gregori Parra (Oliva, 1985) reúne en una nueva entrega de la colección ‘Sombras’, dedicada a antologizar poemas de mujeres en distintas lenguas, los escritos en catalán por Antònia Vicens, Marta Pessarrodona, Margarita Ballester, Teresa Pascual, Vinyet Panyella, Cèlia Sànchez-Mústich, Dolors Miquel, Susanna Rafart, Maria Josep Escrivà, Gemma Gorga, Àngels Marzo, Mireia Calafell, Maria Callís, Blanca Llum Vidal, Anna Gual, Maria Sevilla y Raquel Santanera. Esta nació en 1991 y Vicens medio siglo antes.

Movimiento de las sombras Àngels gregori (ed.) Edición bilingüe. Vaso Roto, 2025. 137 páginas. 23 €

En el breve prólogo, Gregori Parra señala que “hacer una antología nunca es una labor burocrática” y que es inevitable que intervenga el gusto personal.



Más que justificarse, celebra con la muestra que “la vitalidad de nuestra tradición poética” esté “más presente que nunca en la poesía escrita por mujeres”, representadas aquí por “tres generaciones simultáneas”.



Al final del volumen se da cuenta de las respectivas trayectorias y no deja de llamar la atención la cantidad de premios y condecoraciones que la mayoría atesora.

Como ocurre con estos trabajos, el lector descubre voces que, por escribir en otro idioma, ignoraba. No es el caso de todas: Antònia Vicens (Premio Nacional de Poesía en 2018) o Marta Pessarrodona son de sobra conocidas y de Anna Gual reseñamos hace poco un libro. No son las únicas traducidas al español.



Destacaría la similitud de tonos; propios, me atrevo a generalizar, de la feraz poesía catalana contemporánea y, en concreto, por su afinidad con la veta anglosajona.



Como lector, más allá de la valoración altamente positiva del conjunto, subrayaría lo escogido por la antóloga de las obras de Pessarrodona, Panyella, Rafart, Marzo, Calafell, Callís y Gual.

Poemas como “Londres, 1967”, “Taller Cézanne”, los seis de Rafart, “El rostro nival”, “Épica II”, “Venías hacia mí…” y “La pasión”. Diecisiete poéticas como diecisiete casas, sostiene Gregori, inspirándose en Philip Levine.