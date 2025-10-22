El festival NUDO de 'poesía desatada' ilumina Madrid con un programa de alto voltaje

Es la segunda vez que el festival NUDO de poesía, que ya está plenamente asentado en Barcelona con nueve ediciones a sus espaldas, desembarca en Madrid. En la primera ocasión, nos cuenta su directora, la poeta Carmen Berasategui, hicieron una "tímida incursión" en la capital en 2023 para probar las aguas.

Esta vez, nos asegura Berasategui, vienen con todas sus fuerzas a desplegar el eclecticismo poético que es ya el sello de identidad del festival desde este miércoles 22 de octubre hasta el sábado 25.

La fusión de la luz con el concepto de empeño será el eje central de la cita. "Queremos reflejar ese destello de esperanza que aparece durante un trabajo arduo", comparte con El Cultural Berasategui. Lo que, según transmite el manifiesto de la organización, simboliza "la resiliencia en la búsqueda de los objetivos. Es un recorrido constante, a veces errático, lleno de equilibrios inesperados y destellos sorprendentes".

Sobre el empeño como esencia del evento, nos apunta Berasategui: "Nos inspiramos en el lema latino ad astra per aspera, que significa 'hacia las estrellas a través de las dificultades'. Impulsar el festival nos ha costado dios y ayuda. Se ha desarrollado sin ayuda institucional ni administrativa de ningún tipo. Pero el fervor por la poesía nos ha hecho seguir adelante. Ha sido un canto a la voluntad gracias al idealismo y al empuje de gente apasionada. De ahí brota uno de los conceptos principales del festival y todo ese tesón que ha tenido detrás".

Lejos de las convenciones, el festival propone un espacio donde la palabra se mezcla con otras disciplinas y lenguajes, abriendo un territorio sin fronteras entre lo visual, lo sonoro y lo performativo. Su formato reducido favorece la cercanía entre artistas y público, en una experiencia que privilegia la intimidad y el diálogo creativo.

Cada edición de NUDO funciona, según explica la organización, como un oasis en medio de la vorágine urbana: un respiro de belleza y reflexión a través de performances, videopoesía internacional, rutas poéticas, talleres insólitos, actuaciones en directo y exposiciones de poesía visual. Así, NUDO "se consolida como un punto de encuentro imprescindible para quienes entienden la poesía como un arte vivo y en permanente transformación".

En el programa, un menú absolutamente heterodoxo que ya es marca de la casa y en el que se podrá disfrutar de los tradicionales recitales íntimos, pero también de un variado abanico de espectáculos en los que la poesía coqueteará con otros medios y géneros como las artes visuales y escénicas: conciertos, instalaciones audiovisuales, performance, talleres...

Cartel del Festival NUDO en Madrid

El pistoletazo de salida para la cita vendrá de la mano del poeta recientemente reconocido con el Premio Loewe Hugo Mujica, con un taller de dos días bajo el título Vida, deseo y lenguaje. "Es una oportunidad única para poder escucharlo. Solo con eso, uno se queda encandilado", apunta Berasategui. Ciertamente, es una ocasión irrepetible en la que se podrá escuchar al llamado poeta del silencio, quien después de vivir la contracultura estadounidense en los años 70 se trasladó al monasterio trapense de Getsemaní para practicar la meditación sin pronunciar palabra durante siete años.

Al taller de Mujica le seguirá el viernes 24 el Recital de poesía a oscuras, que protagonizarán los escritores Elizabeth Duval y Mariano Peyrou. Un encuentro para el que se ha escogido una ubicación poco habitual: una tienda de lámparas a oscuras. El motivo detrás de esta idea nos lo explica Berasategui: "Queremos que el público entre a tientas en esa tienda que es una contradicción y que no sea la bombilla la que ilumine, sino la voz y la palabra del poeta".

El plato fuerte queda reservado para el sábado, última jornada del evento. Ese día por la tarde es el seleccionado para la bautizada por el festival "Jarana poética", que tendrá lugar en el CUPRA City Garage. En ella, tres poetas de envergadura ofrecerán uno tras otro una serie de recitales a los que pondrá la guinda un micro abierto para todo aquel que quiera mostrar sus trabajos.

La célebre escritora argentina María Negroni será la encargada de inaugurar la sesión, a la que seguirá Pablo Rosal. Por último será el turno de Laura Sam, reconocida maestra del spoken word y la poesía callejera.

La poeta Laura Sam. Foto: Iker Audicana

Pero la Jarana poética no será más que el colofón de una jornada de actividades que comenzarán ya de buena mañana. Haciendo honor a la intermedialidad que caracteriza al festival NUDO, el ilustrador Riki Blanco será el primero en comparecer para ofrecer el taller De la ecografía al foto finish: taller para poetas y protopoetas que no hayan dibujado antes, donde se entablará un diálogo entre la ilustración y la poesía.

A continuación será el turno de la proyección de V2 VERSOS/VISUALS, donde se recogen los videopoemas seleccionados en la convocatoria anual de la muestra de videopoesía internacional del festival. Justo antes de la Jarana tendrá lugar RUIDO, una obra poética audiovisual hecho por los artistas de Prodigioso Volcán y concebida ad hoc para la sala inmersiva Mad Room del CUPRA City Garage.

Con esta segunda edición en Madrid, NUDO reafirma su vocación de experimentar y derribar fronteras entre géneros y lenguajes, ofreciendo una experiencia poética intensa y cercana, donde la palabra se convierte en vehículo de emoción, reflexión y encuentro. La capital recibe así un festival que no solo celebra la poesía, sino que la transforma en un espacio vivo y compartido.