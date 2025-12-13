Una adolescente atrapada entre la lealtad y la sospecha en la RDA: Charlotte Gneuss revive la sombra de la Stasi

Aquel viejo y terrible mundo de la guerra fría y las dos Alemanias continúa siendo fuente de inspiración para los escritores, incluso para aquellos que como Charlotte Gneuss (Louisburg, 1992) ni siquiera habían nacido cuando se produjo la ansiada caída del Muro.

Los confidentes Charlotte Gneuss Traducción de Alberto Gordo. Acantilado, 2025. 208 páginas. 16 €

La gran Christa Wolf (en sus diarios, o en obras como El cielo dividido o Lo que queda) o algunas películas como la célebre La vida de los otros, retrataron en qué consistía vivir bajo la extrema vigilancia de un Estado que desconfiaba de sus ciudadanos.

Wolf fue también una figura trágica: una socialista que, tras la Segunda Guerra Mundial, se entusiasmó con la idea de levantar una gran república, una RDA justa y buena, un proyecto que devino más tarde férrea y paranoica dictadura donde peligró su libertad de expresión y hasta su vida.



Tantos años después, Charlotte Gneuss indaga en aquel viejo mundo en Los confidentes, una obra cuyo título alemán es muy distinto, tanto en la novela como en la obra de teatro que se llevó a los escenarios.

El original es Gittersee, el nombre de un barrio de Dresde donde proliferó la minería de uranio, uno de los grandes recursos de la República Democrática.



Ambientada en los años setenta del pasado siglo, nos cuenta la red familiar, escolar y social de una chica de dieciséis años, Karin, cuyo novio de diecisiete, su primer amor, trabajador de las minas, escapa sin previo aviso con su motocicleta Schwalbe en busca del “mundo libre” con la excusa de unas fiestas de solsticio de verano y una excursión de escalada.



Karin vive con sus padres, la abuela (de claro pasado filonazi) y una hermanita pequeña.



Su colegio es una típica escuela de aquel país, plena de lemas anticapitalistas y de patriotismo, de orgullo por la Juventud Libre Alemana y por la riqueza de sus recursos naturales. Allí las profesoras escriben en la pizarra frases como “Sembramos y cosechamos por el bien del socialismo”.

Los confidentes es una narración ágil, de enorme capacidad descriptiva y poética y una inteligente mirada

Gneuss ofrece un hermoso y preciso retrato de aquella época y dosifica los secretos y los equívocos para cautivar al lector en torno al misterio de la desaparición del joven Paul Forster. La autora logra implicarnos en un intenso aire de reconstrucción de los hechos.



El inquietante e introvertido amigo, Rühle, que en principio acompañó a Paul en la peligrosa aventura de la frontera checa, hace que en nuestra cabeza todas las posibilidades, hasta las más terribles, se mantengan en un logrado suspense. Karin podría haber ido con ellos a la supuesta excursión, pero en el último momento no se atrevió a disgustar a su padre.



La posible complicidad en el delito de Republikflucht (fuga de la república), el “haber cruzado”, hace que dos agentes de la Stasi se presenten de madrugada en su casa y su vida dé un tremendo giro.

Pese a su juventud, es interrogada en comisaría y pasa a ser una sospechosa, una posible “enemiga del Estado”, objeto de seguimiento y de “procedimiento habitual”.



Una gran y enigmática figura la del agente de la Seguridad del Estado Wickwalz, tan profesional como paternal y humano.



El tejido familiar de relaciones, en su cotidianidad, en sus secretos del pasado, el entramado de la vida escolar y de las amistades, el día a día de esa población oprimida y cautiva de tanta propaganda, la paranoia ante los enemigos internos y externos… quedan magistralmente definidos.



Gneuss reconoce en su epílogo la notable ayuda que supusieron los recuerdos de sus abuelos y padres.

Todos los elementos, de buena pincelada, contribuyen a esta narración ágil, de enorme capacidad descriptiva y poética, construida desde una inteligente, perceptiva y misericordiosa mirada sobre tiempos tan entusiastas como oscuros.