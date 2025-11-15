'El corazón revolucionario del mundo': el 'spaghetti western' político de Francisco Serrano

En la reciente novela española se da una paradoja. Aunque en apariencia resulte muy variada, tiene un fondo temático reiterativo: la crisis económica, la marginación femenina, el machismo, la escapatoria de la ciudad al campo, el despoblamiento rural, las difíciles relaciones de pareja o la exploración del intimismo. Algo muy notable ofrece, por lo menos, Francisco Serrano (Badajoz, 1982) en El corazón revolucionario del mundo: se independiza de ese repertorio de asuntos y aborda uno inhabitual.

El corazón revolucionario del mundo Francisco Serrano Premio Tusquets de Novela

Tusquets, 2025

225 páginas. 19 €

El núcleo argumental del libro gira en torno a un movimiento ultraizquierdista europeo de hace medio siglo, el Frente de Acción Revolucionaria, que se extendió desde África hasta Japón. Que yo sepa, nada parecido a este grupo violento existió, lo cual añade a la obra un carácter imaginativo fundamental.

La acción de los activistas arranca en Inglaterra, y solo un año después se traslada a Francia, a Averoigne. Esta región gala, con resonancias druidas y aureolada de elementos místicos y mágicos, no existe. Nos lleva, pues, a un mundo literario de fantasía. Ya tenemos, por tanto, otro, y esencial, elemento de la fábula, en la cual conviven presunta recreación documental del activismo subversivo anticapitalista e invención.

La parte de la novela dedicada al proselitismo político conserva algunos aspectos esperables. El más destacado es la actividad de uno de los terroristas, el cabecilla, Joel, como teórico, que cultiva con frenética dedicación. Cientos de horas pasa enclaustrado en sí mismo y abocado a proclamar el manifiesto de la secta.

No es fácil sintetizar su pensamiento revolucionario, cuyo meollo se resume en una sistemática destrucción del capitalismo y en la implantación de un nuevo orden universal redentor de injusticias ancestrales. Si no ofrece una propuesta articulada o una teoría con buen fundamento, sí recubre una rabia nihilista con sofisticada palabrería.

El otro aspecto previsible de este bloque anecdótico reside en la preparación y materialización de acciones subversivas sangrientas y en la consumación de un rapto.

Estos hechos tienen un tono realista, pero también dejan un margen suficiente a la imaginación novelesca. Y ello ocurre en función de que, en realidad, la trama funciona como esqueleto de otra intención del fondo, con la cual juega sin disimulos el autor.

En última instancia, el trabajo estajanovista de estos revolucionarios movidos por un idealismo confuso y aprendices de anarquistas globales es el soporte de una compleja historia de relaciones humanas en las que aparecen lealtades, egoísmos, quimeras y equívocos de clase. Más, y esto viene a ser lo capital, esas acciones se fraguan en una historia de amor con trazos de trío, sin que por ello la novela renuncie al entramado conspiratorio.

En la historia de amor, Serrano se da buen arte en la configuración de los personajes. Marca con rasgos muy originales la personalidad del cabecilla, tipo entre tierno y fanático. Y consigue una estampa estupenda en la ideación de su pareja, Valeria. Se debe no a finuras psicológicas, que no faltan, sino a dotarla de un aura mística que responde a la imagen un tanto espectral que ella tiene de sí misma. Al aplicarse Valeria el calificativo de cosmonauta refuerza el margen entre realidad e invención y entre vida sentida y arcanos religiosos que trenza su vida y toda la historia.

Las modificaciones que Francisco Serrano aplica a los códigos de un subgénero establecido le sirven para consumar una empresa original. Lo que hace es deconstruir con desparpajo las ficciones habituales sobre el terrorismo internacional y reescribir con malicia posmoderna un ameno relato terrorista. Exagerando, un spaghetti western político.