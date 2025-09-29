'Seismil': Laura C. Vela firma una ópera prima valiente, descarnada y sobrecogedora sobre el abuso digital

Fotógrafa, artista visual y editora, Laura C. Vela (Madrid, 1993) debuta en la novela con Seismil, un relato breve y fragmentario dedicado a “aquellas que un día perdieron las palabras”, porque, como ella, sucumbieron al miedo a dañar a quienes más querían.

Seismil Laura C. Vela



Niños gratis, 2025. 168 páginas. 13,30 €

Como si de una de esas cumbres de escalada casi imposible se tratara (de ahí el título), es esta una ópera prima valiente y descarnada, sobrecogedora en muchos pasajes, deslumbrante en otros, que reivindica el poder de la palabra y de la escritura para, si no derrotar a los peores fantasmas del pasado, al menos plantarles cara y recuperar su destino y su voz.

Y es que, como explica a Vela su editora y mentora Sabina Urraca en una suerte de prólogo-confidencia, es imposible no emocionarse, no temblar, al leer un texto que a veces, escribe, “me deja destruida (pero a mí me gustan los libros y las películas que me sientan mal) y casi aplaudo cuando veo que le has dado duro, que has hurgado, que te has metido en el barro”.

Porque de eso se trata: de explicar y explicarse qué pasó, cómo y por qué siendo casi una niña (“yo tenía doce años y mucha curiosidad”), acabó convertida en una suerte de espectadora inerme mientras un canalla mucho mayor al que había conocido en las redes y de vida aparentemente intachable, abusaba reiteradamente de ella con amenazas y chantajes.



Laura C. Vela convierte en literatura, en estupenda literatura además, su historia, sin victimismos ni morbo, y también sin miedo, mientras conversa en persona o por email con testigos de aquel tiempo (maestras, psicólogas, amigas, exparejas...) hasta ser dueña de sus sentimientos y recuperar su propia voz.