Los libros más vendidos: 25 de septiembre de 2026
Los títulos más vendidos en las categorías de Ficción y No Ficción.
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Ficción
1. Los huérfanos
Carmen Mola / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Pajaritos preñados
Andrea Abreu / Anagrama / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
3. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 53
4. La inquilina
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
5. El llanto de los muertos (Los crímenes Fjällbacka)
Camilla Läckberg / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
6. Lázár
Nelio Biedermann / Salamandra / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2
7. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 46
8. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 40
9. Lo que podemos saber
Ian McEwan / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Bajo el cielo infernal
Alicia Giménez Bartlett / Destino / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
11. Dorayaki
Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 16
12. Hija del cielo
Rodrigo Cortés / Random House / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
13. Principio, medio, fin
Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: - / Semanas en lista: 16
14. El falsificador
Rafael Tarradas / Espasa / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
15. Una tumba en Al Ándalus
Lorenzo G. Acebedo / Tusquets / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 2
16. Te di la mano
Nuria Pérez / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. La hija del joyero
Inma Aguilera / Ediciones B / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3
18. El Tren de la Medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. Yo que te he querido tanto
Recchia Roberta / Duomo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2
20. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 92
No ficción
1. Fantasma
Nerea Pérez de las Heras / Alfaguara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. Adolescencia
Lucía Galán Bertrand / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
3. Aquí me paro
Javier Marías / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. El pastor y los lobos
Santiago Roncagliolo / Seix Barral / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
5. Gran manual del fracaso
Juanpe Sánchez López / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. El ángel de la Inteligencia Artificial
Agustín Fernández Mallo / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3
7. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 250
8. Dame veneno que quiero vivir
Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 16
9. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 230
10. Gaza y el destino del mundo
Santiago Alba Rico / Arpa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. Breve historia herética de la Música Clásica
Alessandro Baricco / Feltrinelli / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
12. Enviado especial
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 19
13. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 74
14. Historias de fantasmas
Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 17
15. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 68
16. Mujeres elegantes
Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 11
17. Todos los hombres de Sánchez
Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 20
18. La noche cayó y ya nadie pudo salvarme
Cristina Llanos / La Esfera de los Libros / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 49
20. La respuesta
Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 18
Fuente: Todostuslibros.com