Los libros más vendidos en las categorías de Ficción y No Ficción .

Los libros más vendidos: 25 de septiembre de 2026

Ficción

Cubierta de 'Los huérfanos'. Planeta

1. Los huérfanos

Carmen Mola / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Pajaritos preñados

Andrea Abreu / Anagrama / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

3. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 53

4. La inquilina

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

5. El llanto de los muertos (Los crímenes Fjällbacka)

Camilla Läckberg / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

6. Lázár

Nelio Biedermann / Salamandra / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 2

7. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 46

8. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 40

9. Lo que podemos saber

Ian McEwan / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Bajo el cielo infernal

Alicia Giménez Bartlett / Destino / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

11. Dorayaki

Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 16

12. Hija del cielo

Rodrigo Cortés / Random House / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

13. Principio, medio, fin

Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: - / Semanas en lista: 16

14. El falsificador

Rafael Tarradas / Espasa / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

15. Una tumba en Al Ándalus

Lorenzo G. Acebedo / Tusquets / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 2

16. Te di la mano

Nuria Pérez / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. La hija del joyero

Inma Aguilera / Ediciones B / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3

18. El Tren de la Medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. Yo que te he querido tanto

Recchia Roberta / Duomo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2

20. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 92

No ficción

Cubierta de 'Fantasma'. Alfaguara

1. Fantasma

Nerea Pérez de las Heras / Alfaguara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. Adolescencia

Lucía Galán Bertrand / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

3. Aquí me paro

Javier Marías / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. El pastor y los lobos

Santiago Roncagliolo / Seix Barral / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

5. Gran manual del fracaso

Juanpe Sánchez López / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. El ángel de la Inteligencia Artificial

Agustín Fernández Mallo / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3

7. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 250

8. Dame veneno que quiero vivir

Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 16

9. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 230

10. Gaza y el destino del mundo

Santiago Alba Rico / Arpa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. Breve historia herética de la Música Clásica

Alessandro Baricco / Feltrinelli / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

12. Enviado especial

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 19

13. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 74

14. Historias de fantasmas

Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 17

15. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 68

16. Mujeres elegantes

Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 11

17. Todos los hombres de Sánchez

Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 20

18. La noche cayó y ya nadie pudo salvarme

Cristina Llanos / La Esfera de los Libros / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 49

20. La respuesta

Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 18

Fuente: Todostuslibros.com