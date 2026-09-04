Los libros más vendidos: 4 de septiembre de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y cómic.
Más información: Los libros más importantes del otoño: las novelas de Almodóvar o Pérez-Reverte y otros regresos muy esperados
Ficción
1. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 50
2. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 43
3. Dorayaki
Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 13
4. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 37
5. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes
Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7
6. La intriga del funeral inconveniente
Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 20
7. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 99
8. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 89
9. Yesteryear
Caro Claire Burke / AdN / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 8
10. Maite
Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 25
11. La víspera
Manuel Jabois / Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 13
12. Las cabras
Pilar Asuero / Altamarea / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 9
13. Cambiar el agua de las flores
Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8
14. La cámara de las maravillas
María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2
15. El baile de las criadas
Marta Platel / Planeta / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 9
16. Llevará tu nombre
Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 24
17. El amo
Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 11
18. El secreto de la asistenta (La asistenta 2)
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 57
19. Principio, medio, fin
Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: - / Semanas en lista: 15
20. Antes de que todo cambie
Manel Loureiro / Planeta / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 19
No ficción
1. Mujeres elegantes
Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 8
2. Dame veneno que quiero vivir
Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 13
3. Historias de fantasmas
Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 14
4. Mujeres de hierro
Boticaria García / Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9
5. La respuesta
Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 15
6. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 227
7. Enviado especial
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 16
8. Todos los hombres de Sánchez
Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 17
9. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 247
10. Instrucción de novicias
Ana Garriga / Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 27
11. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 60
12. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 71
13. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 46
14. Jomo. El gusto de perder
Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 16
15. Libre. El desafío de crecer en el fin de la...
Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13
16. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 65
17. A la mierda la autoestima, dadme lucha de...
Jean-Philippe Kindler / Bauplan / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 7
18. Las élites que dominan España
Andrés Villena Oliver / Libros del K. O. / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 20
19. El club de las modernas
Eva Cosculluela / Seix Barral / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 4
20. El cielo y las ruinas. Guerra, fascismo y...
Juan Andrade / Akal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
Poesía
1. El rayo que no cesa
Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide (Lunwerg) / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 14
2. Odisea (Cantos decorados)
Homero / Austral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 12
3. Odisea (Cantos tintados)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 24
4. Ilíada (edición especial tapadura)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 11
5. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 175
6. Si el mar no regresa
Sara Búho / Ilustr. Berta Llonch (Lunwerg) / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 17
7. Odisea
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 26
8. Estuche Ilíada & Odisea (Cantos decorados)
Homero / Austral / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 12
9. Un estallido. Antología de la poesía española...
Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 23
10. La Odisea (edición coleccionista)
Homero / Molino / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 8
11. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 213
12. Odisea
Homero / Cátedra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 6
13. Sonetos del amor oscuro
Federico García Lorca / Ya lo dijo Casimiro Parker / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
14. Romancero gitano (ed. especial tapadura)
Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 15
15. Odisea
Homero / Austral / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5
16. Devociones
Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 19
17. Romancero gitano
Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo (Lunwerg) / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 132
18. Se canta lo que se pierde
Andrés Amorós / Fórcola / Semana anterior: - / Semanas en lista: 11
19. Rimas y leyendas
Gustavo Adolfo Bécquer / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 30
20. Divina comedia
Dante Alighieri / Versión de Abilio Echeverría (Alianza) / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
Infantil y juvenil
1. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 109
2. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 51
3. Boni vs. Mono en cuerpo y alma
Jamie Smart / Destino / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 7
4. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 229
5. Heartstopper 6. Enlazados
Alice Oseman / Crossbooks / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6
6. El principito
Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 23
7. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 95
8. Culpa vuestra
Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 16
9. Me llamo Goa
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 17
10. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 29
11. Saving 6 (Los chicos de Tommen 3)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 19
12. Kiss me. Prohibido enamorarse
Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 11
13. Un amigo gratis
Inma Rubiales / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 13
14. ¡No puedo más, Goa!
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
15. Casa de cielo y aliento (ed. especial limit...)
Varios autores / Alfaguara / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
16. Alas de hierro
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 54
17. Luna
Antonio Rubio / Kalandraka / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2
18. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 58
19. Alas de sangre
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 86
20. Anna Kadabra 18. El ladrón de varitas
Pedro Mañas / David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9
Bolsillo
1. La biblioteca de la Medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 115
2. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 154
3. El recluso
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 11
4. Nunca mientas
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 12
5. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 67
6. Peligro
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 23
7. No mientas
Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 14
8. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 143
9. La profesora
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 10
10. Rojo sangre
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 8
11. Verity. La sombra de un engaño
Colleen Hoover / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 15
12. Ángel Escarlata
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 18
13. Las otras niñas
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 8
14. Indira
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8
15. Tras la puerta
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 18
16. El cuarto mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 52
17. Siddhartha
Hermann Hesse / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 12
18. La trenza
Laetitia Colombani / Debolsillo / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 9
19. El buen padre
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
20. Mentiras
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: - / Semanas en lista: 11
Cómic
1. El viaje
Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 13
2. Biblioteca Marvel. Los 4 Fantásticos 19
Jack Kirby y Stan Lee / Panini / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
3. Berserk Mastered Edition 01
Kentaro Miura / Panini / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6
4. Persépolis
Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 38
5. Frieren 15
Kanehito Yamada y Tsukasa Abe / Norma / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
6. Batman/Superman: World's Finest 5
Mark Waid / Panini / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
7. Predicador 3
Garth Ennis / Panini / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
8. Mujin into the Deep 5
Inio Asano / Norma / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
9. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) V. 1
Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 9
10. John Constantine Hellblazer 14
Varios autores / Panini / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).