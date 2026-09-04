Los libros más vendidos: 4 de septiembre de 2026

Los libros más vendidos en las categorías de Ficción, No Ficción y Poesía .

Ficción

Portada de 'Comerás flores'. Libros del Asteroide

1. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 50

2. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 43

3. Dorayaki

Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 13

4. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 37

5. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes

Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7

6. La intriga del funeral inconveniente

Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 20

7. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 99

8. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 89

9. Yesteryear

Caro Claire Burke / AdN / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 8

10. Maite

Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 25

11. La víspera

Manuel Jabois / Alfaguara / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 13

12. Las cabras

Pilar Asuero / Altamarea / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 9

13. Cambiar el agua de las flores

Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8

14. La cámara de las maravillas

María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2

15. El baile de las criadas

Marta Platel / Planeta / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 9

16. Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 24

17. El amo

Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 11

18. El secreto de la asistenta (La asistenta 2)

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 57

19. Principio, medio, fin

Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: - / Semanas en lista: 15

20. Antes de que todo cambie

Manel Loureiro / Planeta / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 19

No ficción

Portada de 'Mujeres elegantes'. Lumen

1. Mujeres elegantes

Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 8

2. Dame veneno que quiero vivir

Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 13

3. Historias de fantasmas

Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 14

4. Mujeres de hierro

Boticaria García / Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9

5. La respuesta

Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 15

6. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 227

7. Enviado especial

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 16

8. Todos los hombres de Sánchez

Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 17

9. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 247

10. Instrucción de novicias

Ana Garriga / Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 27

11. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 60

12. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 71

13. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 46

14. Jomo. El gusto de perder

Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 16

15. Libre. El desafío de crecer en el fin de la...

Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13

16. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 65

17. A la mierda la autoestima, dadme lucha de...

Jean-Philippe Kindler / Bauplan / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 7

18. Las élites que dominan España

Andrés Villena Oliver / Libros del K. O. / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 20

19. El club de las modernas

Eva Cosculluela / Seix Barral / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 4

20. El cielo y las ruinas. Guerra, fascismo y...

Juan Andrade / Akal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

Poesía

Cubierta de la 'El rayo que no cesa'. Lunwerg

1. El rayo que no cesa

Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide (Lunwerg) / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 14

2. Odisea (Cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 12

3. Odisea (Cantos tintados)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 24

4. Ilíada (edición especial tapadura)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 11

5. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 175

6. Si el mar no regresa

Sara Búho / Ilustr. Berta Llonch (Lunwerg) / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 17

7. Odisea

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 26

8. Estuche Ilíada & Odisea (Cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 12

9. Un estallido. Antología de la poesía española...

Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 23

10. La Odisea (edición coleccionista)

Homero / Molino / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 8

11. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 213

12. Odisea

Homero / Cátedra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 6

13. Sonetos del amor oscuro

Federico García Lorca / Ya lo dijo Casimiro Parker / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

14. Romancero gitano (ed. especial tapadura)

Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 15

15. Odisea

Homero / Austral / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5

16. Devociones

Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 19

17. Romancero gitano

Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo (Lunwerg) / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 132

18. Se canta lo que se pierde

Andrés Amorós / Fórcola / Semana anterior: - / Semanas en lista: 11

19. Rimas y leyendas

Gustavo Adolfo Bécquer / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 30

20. Divina comedia

Dante Alighieri / Versión de Abilio Echeverría (Alianza) / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

Infantil y juvenil

Portada de 'Binding 13'. Crossbooks

1. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 109

2. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 51

3. Boni vs. Mono en cuerpo y alma

Jamie Smart / Destino / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 7

4. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 229

5. Heartstopper 6. Enlazados

Alice Oseman / Crossbooks / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6

6. El principito

Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 23

7. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 95

8. Culpa vuestra

Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 16

9. Me llamo Goa

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 17

10. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 29

11. Saving 6 (Los chicos de Tommen 3)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 19

12. Kiss me. Prohibido enamorarse

Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 11

13. Un amigo gratis

Inma Rubiales / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 13

14. ¡No puedo más, Goa!

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

15. Casa de cielo y aliento (ed. especial limit...)

Varios autores / Alfaguara / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

16. Alas de hierro

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 54

17. Luna

Antonio Rubio / Kalandraka / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2

18. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 58

19. Alas de sangre

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 86

20. Anna Kadabra 18. El ladrón de varitas

Pedro Mañas / David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9

Bolsillo

Cubierta de 'La biblioteca de la medianoche'. AdN

1. La biblioteca de la Medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 115

2. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 154

3. El recluso

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 11

4. Nunca mientas

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 12

5. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 67

6. Peligro

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 23

7. No mientas

Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 14

8. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 143

9. La profesora

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 10

10. Rojo sangre

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 8

11. Verity. La sombra de un engaño

Colleen Hoover / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 15

12. Ángel Escarlata

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 18

13. Las otras niñas

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 8

14. Indira

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8

15. Tras la puerta

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 18

16. El cuarto mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 52

17. Siddhartha

Hermann Hesse / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 12

18. La trenza

Laetitia Colombani / Debolsillo / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 9

19. El buen padre

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

20. Mentiras

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: - / Semanas en lista: 11

Cómic

Cubierta de 'El viaje', de Paco Roca. Astiberri

1. El viaje

Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 13

2. Biblioteca Marvel. Los 4 Fantásticos 19

Jack Kirby y Stan Lee / Panini / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

3. Berserk Mastered Edition 01

Kentaro Miura / Panini / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6

4. Persépolis

Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 38

5. Frieren 15

Kanehito Yamada y Tsukasa Abe / Norma / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

6. Batman/Superman: World's Finest 5

Mark Waid / Panini / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

7. Predicador 3

Garth Ennis / Panini / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

8. Mujin into the Deep 5

Inio Asano / Norma / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

9. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) V. 1

Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 9

10. John Constantine Hellblazer 14

Varios autores / Panini / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).