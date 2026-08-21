Los libros más vendidos en las categorías de Ficción, No Ficción y Poesía.

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Los libros más vendidos

Los libros más vendidos: 21 de agosto de 2026

Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y cómic.

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El Cultural
Publicada

Ficción

Portada de 'Comerás flores'

Portada de 'Comerás flores'

1. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 48

2. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 41

3. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 35

4. La intriga del funeral inconveniente

Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 18

5. Dorayaki

Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 11

6. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes

Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 5

7. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 87

8. Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 22

9. La víspera

Manuel Jabois / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 11

10. Maite

Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 23

11. La Cámara de las Maravillas

María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 10

12. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 97

13. Cambiar el agua de las flores

Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 6

14. Yesteryear

Caro Claire Burke / AdN / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 6

15. Principio, medio, fin

Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 14

16. Las cabras

Pilar Asuero / Altamarea / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 7

17. El baile de las criadas

Marta Platel / Planeta / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 7

18. Jotadé

Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 9

19. El sótano

Roberto Leal / Espasa / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3

20. La ciudad de las luces muertas

David Uclés / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 24

No ficción

Portada de 'Dame veneno que quiero vivir'

Portada de 'Dame veneno que quiero vivir' Anagrama

1. Dame veneno que quiero vivir

Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 11

2. Mujeres elegantes

Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 10

3. Historias de fantasmas

Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 15

4. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 245

5. La respuesta

Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 13

6. Mujeres de hierro

Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 12

7. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 69

8. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 225

9. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 58

10. Enviado especial

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 14

11. Instrucción de novicias

Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 25

12. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 69

13. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 224

14. Instrucción de novicias

Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 24

15. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 63

16. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 44

17. Todos los hombres de Sánchez

Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 15

18. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 29

19. Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia

Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 12

20. Neurociencia para la vida real

Ana Ibáñez / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7

Poesía

Cubierta de la 'Odisea'

Cubierta de la 'Odisea' Austral

1. Odisea (cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 10

2. Odisea

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 24

3. Odisea (cantos tintados)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 22

4. El rayo que no cesa

Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 12

5. Odisea

Homero / Cátedra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4

6. Estuche Ilíada & Odisea (cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 10

7. Odisea

Homero / Austral / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

8. Un estallido. Antología de la poesía española...

Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 21

9. La Odisea (edición coleccionista)

Homero / Molino / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6

10. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 173

11. Romancero gitano

Federico García Lorca / Comares / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 10

12. Odisea

Homero / Hiperión / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Ilíada

Homero / Austral / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

14. Descripció del món

Martí Sales / Godall Edicions / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. Ilíada (edición especial tapa dura)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 9

16. Prosa literaria completa

Federico García Lorca / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 8

17. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 211

18. Divina Comedia

Dante Alighieri. Versión de Abilio Echeverría / Alianza / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

19. Eneida

Virgilio / Alianza / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. El libro de Gloria Fuertes

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 31

Infantil y juvenil

Portada de 'Heartstopper 6. Entrelazados'.

Portada de 'Heartstopper 6. Entrelazados'. Crossbooks

1. Heartstopper 6. Entrelazados

Alice Oseman / Crossbooks / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

2. El principito

Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 21

3. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 49

4. Culpa vuestra

Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 14

5. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 227

6. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 27

7. Boni vs. Mono en cuerpo y alma

Jamie Smart / Destino / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5

8. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 107

9. Magic Animals. El poder del amuleto

Susanna Isern / Ilustr. Carles Dalmau / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

10. Redeeming 6 (Los chicos de Tommen 4)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 7

11. Saving 6 (Los chicos de Tommen 3)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 17

12. Observa el firmamento

Varios autores / Shackleton books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Me llamo Goa 1

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 15

14. Un amigo gratis

Inma Rubiales / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 11

15. Asesinato para principiantes

Holly Jackson / Crossbooks / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 15

16. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 56

17. Necronomicón

H. P. Lovecraft / Duomo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. El ruso 4. El ruso y la escuela de magia

AlesGF / Destino / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4

19. Aprende a leer en la escuela de monstruos 1

Sally Rippin/Mar Benegas / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

20. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 93

Bolsillo

Cubierta de 'La biblioteca de la medianoche'.

Cubierta de 'La biblioteca de la medianoche'. AdN

1. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 113

2. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 152

3. Nunca mientas

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 10

4. Tras la puerta

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

5. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 65

6. El recluso

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 9

7. La mujer de arriba

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8

8. La profesora

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8

9. Las hijas de la criada

Sonsoles Ónega / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 22

10. Peligro

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 21

11. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 50

12. Ángel Escarlata

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 16

13. No mientas

Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 12

14. Las otras niñas

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6

15. Verity. La sombra de un engaño

Colleen Hoover / Booket / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 13

16. Indira

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 6

17. Siddhartha

Hermann Hesse / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 10

18. Vamos a morir todos

Emily Austin / Blackie Books / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 7

19. Circe

Madeline Miller / AdN / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

20. La trenza

Laetitia Colombani / Debolsillo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 7

Cómic

Cubierta de 'Frieren 15'.

Cubierta de 'Frieren 15'. Norma Editorial

1. Frieren 15

Kanehito Yamada/Tsukasa Abe / Norma / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. El viaje

Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 11

3. Mujina Into The Deep 5

Inio Asano / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Berserk Master Edition 01

Kentaro Miura / Panini / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

5. Dai Dark 01

Q-Hayashida / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. DC K.O. 5

Varios autores / Panini / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

7. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 1

Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7

8. Batman. The Dark Knights Returns. Libro 2. Ed. facsímil

Frank Miller / Panini / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

9. Persépolis

Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 36

10. Dorohedoro 01. Integral

Q-Hayashida / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3