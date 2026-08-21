Los libros más vendidos: 21 de agosto de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y cómic.
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Ficción
1. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 48
2. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 41
3. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 35
4. La intriga del funeral inconveniente
Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 18
5. Dorayaki
Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 11
6. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes
Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 5
7. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 87
8. Llevará tu nombre
Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 22
9. La víspera
Manuel Jabois / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 11
10. Maite
Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 23
11. La Cámara de las Maravillas
María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 10
12. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 97
13. Cambiar el agua de las flores
Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 6
14. Yesteryear
Caro Claire Burke / AdN / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 6
15. Principio, medio, fin
Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 14
16. Las cabras
Pilar Asuero / Altamarea / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 7
17. El baile de las criadas
Marta Platel / Planeta / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 7
18. Jotadé
Santiago Díaz / Alfaguara / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 9
19. El sótano
Roberto Leal / Espasa / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3
20. La ciudad de las luces muertas
David Uclés / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 24
No ficción
1. Dame veneno que quiero vivir
Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 11
2. Mujeres elegantes
Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 10
3. Historias de fantasmas
Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 15
4. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 245
5. La respuesta
Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 13
6. Mujeres de hierro
Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 12
7. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 69
8. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 225
9. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 58
10. Enviado especial
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 14
11. Instrucción de novicias
Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 25
12. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 69
13. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 224
14. Instrucción de novicias
Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 24
15. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 63
16. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 44
17. Todos los hombres de Sánchez
Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 15
18. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 29
19. Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia
Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 12
20. Neurociencia para la vida real
Ana Ibáñez / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7
Poesía
1. Odisea (cantos decorados)
Homero / Austral / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 10
2. Odisea
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 24
3. Odisea (cantos tintados)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 22
4. El rayo que no cesa
Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 12
5. Odisea
Homero / Cátedra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4
6. Estuche Ilíada & Odisea (cantos decorados)
Homero / Austral / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 10
7. Odisea
Homero / Austral / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
8. Un estallido. Antología de la poesía española...
Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 21
9. La Odisea (edición coleccionista)
Homero / Molino / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6
10. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 173
11. Romancero gitano
Federico García Lorca / Comares / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 10
12. Odisea
Homero / Hiperión / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Ilíada
Homero / Austral / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
14. Descripció del món
Martí Sales / Godall Edicions / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. Ilíada (edición especial tapa dura)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 9
16. Prosa literaria completa
Federico García Lorca / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 8
17. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 211
18. Divina Comedia
Dante Alighieri. Versión de Abilio Echeverría / Alianza / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
19. Eneida
Virgilio / Alianza / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. El libro de Gloria Fuertes
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 31
Infantil y juvenil
1. Heartstopper 6. Entrelazados
Alice Oseman / Crossbooks / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
2. El principito
Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 21
3. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 49
4. Culpa vuestra
Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 14
5. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 227
6. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 27
7. Boni vs. Mono en cuerpo y alma
Jamie Smart / Destino / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5
8. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 107
9. Magic Animals. El poder del amuleto
Susanna Isern / Ilustr. Carles Dalmau / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
10. Redeeming 6 (Los chicos de Tommen 4)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 7
11. Saving 6 (Los chicos de Tommen 3)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 17
12. Observa el firmamento
Varios autores / Shackleton books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Me llamo Goa 1
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 15
14. Un amigo gratis
Inma Rubiales / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 11
15. Asesinato para principiantes
Holly Jackson / Crossbooks / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 15
16. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 56
17. Necronomicón
H. P. Lovecraft / Duomo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. El ruso 4. El ruso y la escuela de magia
AlesGF / Destino / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4
19. Aprende a leer en la escuela de monstruos 1
Sally Rippin/Mar Benegas / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
20. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 93
Bolsillo
1. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 113
2. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 152
3. Nunca mientas
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 10
4. Tras la puerta
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
5. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 65
6. El recluso
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 9
7. La mujer de arriba
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8
8. La profesora
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8
9. Las hijas de la criada
Sonsoles Ónega / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 22
10. Peligro
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 21
11. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 50
12. Ángel Escarlata
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 16
13. No mientas
Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 12
14. Las otras niñas
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6
15. Verity. La sombra de un engaño
Colleen Hoover / Booket / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 13
16. Indira
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 6
17. Siddhartha
Hermann Hesse / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 10
18. Vamos a morir todos
Emily Austin / Blackie Books / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 7
19. Circe
Madeline Miller / AdN / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
20. La trenza
Laetitia Colombani / Debolsillo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 7
Cómic
1. Frieren 15
Kanehito Yamada/Tsukasa Abe / Norma / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. El viaje
Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 11
3. Mujina Into The Deep 5
Inio Asano / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Berserk Master Edition 01
Kentaro Miura / Panini / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
5. Dai Dark 01
Q-Hayashida / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. DC K.O. 5
Varios autores / Panini / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
7. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 1
Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7
8. Batman. The Dark Knights Returns. Libro 2. Ed. facsímil
Frank Miller / Panini / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
9. Persépolis
Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 36
10. Dorohedoro 01. Integral
Q-Hayashida / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3