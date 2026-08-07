Los libros más vendidos: 7 de agosto de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y cómic.
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Ficción
1. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 46
2. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 39
3. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 33
4. La intriga del funeral inconveniente
Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 16
5. Principio, medio, fin
Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 12
6. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes
Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4
7. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 85
8. La Cámara de las Maravillas
María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 8
9. Dorayaki
Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 9
10. Maite
Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 21
11. Yesteryear
Caro Claire Burke / AdN / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 4
12. El baile de las criadas
Marta Platel / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 5
13. Llevará tu nombre
Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 21
14. La víspera
Manuel Jabois / Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 10
15. Las cabras
Pilar Asuero / Altamarea / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
16. Cambiar el agua de las flores
Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 4
17. Antes de que todo cambie
Manel Loureiro / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7
18. La ciudad de las luces muertas
David Uclés / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 23
19. Mentira
Juan Gómez‑Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 21
20. Ríete de las bodas
Megan Maxwell / Espasa / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8
No ficción
1. Mujeres elegantes
Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 8
2. La respuesta
Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 11
3. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 243
4. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 61
5. Historias de fantasmas
Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 13
6. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: - / Semanas en lista: 223
7. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 42
8. Mujeres de hierro
Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10
9. Enviado especial
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 12
10. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 56
11. Dormir cuando no puedes dormir
Rafael Santandreu / Grijalbo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
12. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 68
13. JOMO. El gusto de perder
Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 12
14. Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia
Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 10
15. Todos los hombres de Sánchez
Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 13
16. Dame veneno que quiero vivir
Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 9
17. Las élites que dominan España
Andrés Villena Oliver / Libros del K. O. / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 17
18. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 27
19. Un himno a la vida. Mi historia
Gisèle Pelicot / Lumen / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8
20. La democracia amenazada
Baltasar Garzón / Planeta / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8
Poesía
1. La extracción de la piedra de la locura
Alejandra Pizarnik / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
2. Odisea (cantos decorados)
Homero / Austral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 8
3. Estuche Ilíada & Odisea (cantos decorados)
Homero / Austral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 8
4. Odisea
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 22
5. Ilíada (edición especial tapa dura)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7
6. Odisea (cantos tintados)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 20
7. La Odisea (edición coleccionista)
Homero / Molino / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4
8. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 171
9. El rayo que no cesa
Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 10
10. Odisea
Homero / Cátedra / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
11. Odisea
Homero / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
12. Un estallido. Antología de la poesía española...
Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 19
13. El libro de Gloria Fuertes
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 29
14. Romancero gitano
Federico García Lorca / Comares / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8
15. Ilíada
Homero / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Vida insecta
Cristina Sánchez-Andrade / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
17. Ilíada
Homero / Gredos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. La belleza del marido
Anne Carson / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 17
19. Semiótica nuclear
Ben Clark / Visor / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 10
20. Romancero gitano
Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 130
Infantil y juvenil
1. Heartstopper 6. Entrelazados
Alice Oseman / Crossbooks / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 225
3. Culpa vuestra
Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 12
4. Boni vs. Mono en cuerpo y alma
Jamie Smart / Destino / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3
5. El ruso 4. El ruso y la escuela de magia
AlesGF / Destino / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
6. Anna Kadabra 18. El ladrón de varitas
Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8
7. El principito
Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 20
8. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 25
9. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 105
10. Las Ratitas 17. El misterio del mar
Las Ratitas / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. Amanda Black 1. Una herencia peligrosa
Juan Gómez-Jurado / Bárbara Montes / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 148
12. Redeeming 6 (Los chicos de Tommen 4)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
13. ¡No puedo más, Goa! Me llamo Goa 11
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5
14. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 47
15. Magic Animals. El poder del amuleto
Susanna Isern / Ilustr. Carles Dalmau / Destino / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 5
16. Saving 6 (Los chicos de Tommen 3)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 15
17. Asesinato para principiantes
Holly Jackson / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13
18. Kiss me. Prohibido enamorarse
Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9
19. Me llamo Goa 1
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 13
20. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 54
Bolsillo
1. La Biblioteca de la Medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 111
2. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 150
3. Peligro
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 19
4. Nunca mientas
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 8
5. Circe
Madeline Miller / AdN / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 63
7. Nada se opone a la noche
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 26
8. Rojo sangre
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5
9. El buen padre
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4
10. Las otras niñas
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4
11. Indira
Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4
12. Mentiras
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 9
13. Distracción
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 17
14. Ángel Escarlata
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 14
15. Vamos a morir todos
Emily Austin / Blackie Books / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 5
16. Siddhartha
Hermann Hesse / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8
17. La profesora
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 7
18. El recluso
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 7
19. No mientas
Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 10
20. Por si un día volvemos
María Dueñas / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
Cómic
1. El viaje
Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 9
2. Los diarios de la boticaria n.º 14 (Ed. Especial)
Nekokurage / Hyuganatsu / Devir / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Berserk Master Edition 01
Kentaro Miura / Panini / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
4. Sexy Cosplay Doll 15
Shinichi Fukuda / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Persépolis
Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 34
6. Kaiju 8 nº 16
Naoya Matsumoto / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. One Piece nº 113
Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
8. Dorohedoro 01. Integral
Q-Hayashida / Norma / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
9. Odisea
Milo Manara/Homero / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Blake y Mortimer 31. La amenaza Atlante
Peter van Dongen / Yves Sente / Norma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).