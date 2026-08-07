Los libros más vendidos en las categorías de Ficción, No Ficción y Poesía.

Los libros más vendidos en las categorías de Ficción, No Ficción y Poesía. E. C.

Los libros más vendidos

Los libros más vendidos: 7 de agosto de 2026

Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y cómic.

Más información: Libros para llevar en la maleta: más de sesenta recomendaciones

El Cultural
Publicada

Ficción

Portada de 'Comerás flores'

Portada de 'Comerás flores'

1. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 46

2. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 39

3. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 33

4. La intriga del funeral inconveniente

Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 16

5. Principio, medio, fin

Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 12

6. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes

Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4

7. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 85

8. La Cámara de las Maravillas

María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 8

9. Dorayaki

Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 9

10. Maite

Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 21

11. Yesteryear

Caro Claire Burke / AdN / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 4

12. El baile de las criadas

Marta Platel / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 5

13. Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 21

14. La víspera

Manuel Jabois / Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 10

15. Las cabras

Pilar Asuero / Altamarea / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

16. Cambiar el agua de las flores

Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 4

17. Antes de que todo cambie

Manel Loureiro / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7

18. La ciudad de las luces muertas

David Uclés / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 23

19. Mentira

Juan Gómez‑Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 21

20. Ríete de las bodas

Megan Maxwell / Espasa / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8

No ficción

Portada de 'Mujeres elegantes'

Portada de 'Mujeres elegantes' Lumen

1. Mujeres elegantes

Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 8

2. La respuesta

Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 11

3. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 243

4. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 61

5. Historias de fantasmas

Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 13

6. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: - / Semanas en lista: 223

7. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 42

8. Mujeres de hierro

Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10

9. Enviado especial

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 12

10. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 56

11. Dormir cuando no puedes dormir

Rafael Santandreu / Grijalbo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

12. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 68

13. JOMO. El gusto de perder

Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 12

14. Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia

Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 10

15. Todos los hombres de Sánchez

Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 13

16. Dame veneno que quiero vivir

Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 9

17. Las élites que dominan España

Andrés Villena Oliver / Libros del K. O. / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 17

18. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 27

19. Un himno a la vida. Mi historia

Gisèle Pelicot / Lumen / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8

20. La democracia amenazada

Baltasar Garzón / Planeta / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8

Poesía

Portada de 'La extracción de la piedra de la locura'

Portada de 'La extracción de la piedra de la locura' Visor

1. La extracción de la piedra de la locura

Alejandra Pizarnik / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

2. Odisea (cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 8

3. Estuche Ilíada & Odisea (cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 8

4. Odisea

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 22

5. Ilíada (edición especial tapa dura)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7

6. Odisea (cantos tintados)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 20

7. La Odisea (edición coleccionista)

Homero / Molino / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4

8. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 171

9. El rayo que no cesa

Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 10

10. Odisea

Homero / Cátedra / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

11. Odisea

Homero / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

12. Un estallido. Antología de la poesía española...

Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 19

13. El libro de Gloria Fuertes

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 29

14. Romancero gitano

Federico García Lorca / Comares / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8

15. Ilíada

Homero / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Vida insecta

Cristina Sánchez-Andrade / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

17. Ilíada

Homero / Gredos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. La belleza del marido

Anne Carson / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 17

19. Semiótica nuclear

Ben Clark / Visor / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 10

20. Romancero gitano

Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 130

Infantil y juvenil

Portada de 'Heartstopper 6. Entrelazados'.

Portada de 'Heartstopper 6. Entrelazados'. Crossbooks

1. Heartstopper 6. Entrelazados

Alice Oseman / Crossbooks / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 225

3. Culpa vuestra

Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 12

4. Boni vs. Mono en cuerpo y alma

Jamie Smart / Destino / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3

5. El ruso 4. El ruso y la escuela de magia

AlesGF / Destino / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

6. Anna Kadabra 18. El ladrón de varitas

Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8

7. El principito

Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 20

8. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 25

9. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 105

10. Las Ratitas 17. El misterio del mar

Las Ratitas / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. Amanda Black 1. Una herencia peligrosa

Juan Gómez-Jurado / Bárbara Montes / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 148

12. Redeeming 6 (Los chicos de Tommen 4)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

13. ¡No puedo más, Goa! Me llamo Goa 11

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5

14. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 47

15. Magic Animals. El poder del amuleto

Susanna Isern / Ilustr. Carles Dalmau / Destino / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 5

16. Saving 6 (Los chicos de Tommen 3)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 15

17. Asesinato para principiantes

Holly Jackson / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13

18. Kiss me. Prohibido enamorarse

Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9

19. Me llamo Goa 1

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 13

20. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 54

Bolsillo

Cubierta de 'La biblioteca de la medianoche'.

Cubierta de 'La biblioteca de la medianoche'. AdN

1. La Biblioteca de la Medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 111

2. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 150

3. Peligro

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 19

4. Nunca mientas

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 8

5. Circe

Madeline Miller / AdN / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 63

7. Nada se opone a la noche

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 26

8. Rojo sangre

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5

9. El buen padre

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4

10. Las otras niñas

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4

11. Indira

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4

12. Mentiras

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 9

13. Distracción

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 17

14. Ángel Escarlata

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 14

15. Vamos a morir todos

Emily Austin / Blackie Books / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 5

16. Siddhartha

Hermann Hesse / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8

17. La profesora

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 7

18. El recluso

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 7

19. No mientas

Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 10

20. Por si un día volvemos

María Dueñas / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

Cómic

Cubierta de 'El viaje'.

Cubierta de 'El viaje'. Astiberri

1. El viaje

Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 9

2. Los diarios de la boticaria n.º 14 (Ed. Especial)

Nekokurage / Hyuganatsu / Devir / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Berserk Master Edition 01

Kentaro Miura / Panini / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

4. Sexy Cosplay Doll 15

Shinichi Fukuda / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Persépolis

Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 34

6. Kaiju 8 nº 16

Naoya Matsumoto / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. One Piece nº 113

Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

8. Dorohedoro 01. Integral

Q-Hayashida / Norma / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

9. Odisea

Milo Manara/Homero / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Blake y Mortimer 31. La amenaza Atlante

Peter van Dongen / Yves Sente / Norma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).