Los libros más vendidos: 7 de agosto de 2026

Los libros más vendidos en las categorías de Ficción, No Ficción y Poesía. E. C.

Ficción

Portada de 'Comerás flores'

1. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 46

2. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 39

3. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 33

4. La intriga del funeral inconveniente

Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 16

5. Principio, medio, fin

Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 12

6. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes

Tatiana Tibuleac / Impedimenta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4

7. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 85

8. La Cámara de las Maravillas

María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 8

9. Dorayaki

Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 9

10. Maite

Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 21

11. Yesteryear

Caro Claire Burke / AdN / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 4

12. El baile de las criadas

Marta Platel / Planeta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 5

13. Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 21

14. La víspera

Manuel Jabois / Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 10

15. Las cabras

Pilar Asuero / Altamarea / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

16. Cambiar el agua de las flores

Valérie Perrin / Duomo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 4

17. Antes de que todo cambie

Manel Loureiro / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7

18. La ciudad de las luces muertas

David Uclés / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 23

19. Mentira

Juan Gómez‑Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 21

20. Ríete de las bodas

Megan Maxwell / Espasa / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8

No ficción

Portada de 'Mujeres elegantes' Lumen

1. Mujeres elegantes

Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 8

2. La respuesta

Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 11

3. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 243

4. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 61

5. Historias de fantasmas

Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 13

6. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: - / Semanas en lista: 223

7. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 42

8. Mujeres de hierro

Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10

9. Enviado especial

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 12

10. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 56

11. Dormir cuando no puedes dormir

Rafael Santandreu / Grijalbo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

12. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 68

13. JOMO. El gusto de perder

Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 12

14. Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia

Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 10

15. Todos los hombres de Sánchez

Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 13

16. Dame veneno que quiero vivir

Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 9

17. Las élites que dominan España

Andrés Villena Oliver / Libros del K. O. / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 17

18. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 27

19. Un himno a la vida. Mi historia

Gisèle Pelicot / Lumen / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8

20. La democracia amenazada

Baltasar Garzón / Planeta / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8

Poesía

Portada de 'La extracción de la piedra de la locura' Visor

1. La extracción de la piedra de la locura

Alejandra Pizarnik / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

2. Odisea (cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 8

3. Estuche Ilíada & Odisea (cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 8

4. Odisea

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 22

5. Ilíada (edición especial tapa dura)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7

6. Odisea (cantos tintados)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 20

7. La Odisea (edición coleccionista)

Homero / Molino / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4

8. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 171

9. El rayo que no cesa

Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 10

10. Odisea

Homero / Cátedra / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

11. Odisea

Homero / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

12. Un estallido. Antología de la poesía española...

Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 19

13. El libro de Gloria Fuertes

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 29

14. Romancero gitano

Federico García Lorca / Comares / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8

15. Ilíada

Homero / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Vida insecta

Cristina Sánchez-Andrade / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

17. Ilíada

Homero / Gredos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. La belleza del marido

Anne Carson / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 17

19. Semiótica nuclear

Ben Clark / Visor / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 10

20. Romancero gitano

Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 130

Infantil y juvenil

Portada de 'Heartstopper 6. Entrelazados'. Crossbooks

1. Heartstopper 6. Entrelazados

Alice Oseman / Crossbooks / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 225

3. Culpa vuestra

Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 12

4. Boni vs. Mono en cuerpo y alma

Jamie Smart / Destino / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3

5. El ruso 4. El ruso y la escuela de magia

AlesGF / Destino / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

6. Anna Kadabra 18. El ladrón de varitas

Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8

7. El principito

Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 20

8. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 25

9. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 105

10. Las Ratitas 17. El misterio del mar

Las Ratitas / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. Amanda Black 1. Una herencia peligrosa

Juan Gómez-Jurado / Bárbara Montes / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 148

12. Redeeming 6 (Los chicos de Tommen 4)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

13. ¡No puedo más, Goa! Me llamo Goa 11

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5

14. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 47

15. Magic Animals. El poder del amuleto

Susanna Isern / Ilustr. Carles Dalmau / Destino / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 5

16. Saving 6 (Los chicos de Tommen 3)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 15

17. Asesinato para principiantes

Holly Jackson / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13

18. Kiss me. Prohibido enamorarse

Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9

19. Me llamo Goa 1

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 13

20. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 54

Bolsillo

Cubierta de 'La biblioteca de la medianoche'. AdN

1. La Biblioteca de la Medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 111

2. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 150

3. Peligro

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 19

4. Nunca mientas

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 8

5. Circe

Madeline Miller / AdN / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 63

7. Nada se opone a la noche

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 26

8. Rojo sangre

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5

9. El buen padre

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4

10. Las otras niñas

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4

11. Indira

Santiago Díaz / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4

12. Mentiras

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 9

13. Distracción

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 17

14. Ángel Escarlata

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 14

15. Vamos a morir todos

Emily Austin / Blackie Books / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 5

16. Siddhartha

Hermann Hesse / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8

17. La profesora

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 7

18. El recluso

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 7

19. No mientas

Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 10

20. Por si un día volvemos

María Dueñas / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

Cómic

Cubierta de 'El viaje'. Astiberri

1. El viaje

Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 9

2. Los diarios de la boticaria n.º 14 (Ed. Especial)

Nekokurage / Hyuganatsu / Devir / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Berserk Master Edition 01

Kentaro Miura / Panini / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

4. Sexy Cosplay Doll 15

Shinichi Fukuda / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Persépolis

Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 34

6. Kaiju 8 nº 16

Naoya Matsumoto / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. One Piece nº 113

Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

8. Dorohedoro 01. Integral

Q-Hayashida / Norma / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

9. Odisea

Milo Manara/Homero / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Blake y Mortimer 31. La amenaza Atlante

Peter van Dongen / Yves Sente / Norma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).