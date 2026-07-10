Los libros más vendidos: 10 de julio de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y cómic.
Más información: Los libros más esperados de junio: Delphine de Vigan, Mary Beard y Mathias Enard
Ficción
1. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 42
2. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 35
3. La Cámara de las Maravillas
María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4
4. La intriga del funeral inconveniente
Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 12
5. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 81
6. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 29
7. Principio, medio, fin
Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 8
8. Las cabras
Pilar Asuero / Altamarea / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 4
9. Dorayaki
Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 5
10. Ríete de las bodas
Megan Maxwell / Espasa / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
11. Yesteryear
Caro Claire Burke / AdN / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
12. La víspera
Manuel Jabois / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 6
13. Maite
Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 17
14. Mentira
Juan Gómez‑Jurado / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 17
15. Amiga mía
Raquel Congosto / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. El baile de las criadas
Marta Platel / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
17. La chica más lista que conozco
Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14
18. La piel hembra
Elaine Vilar Madruga / Barrett / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4
19. Koljós
Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 14
20. Despedidas
Julian Barnes / Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 7
No ficción
1. La respuesta
Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7
2. Mujeres elegantes
Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4
3. Mujeres de hierro
Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 6
4. Historias de fantasmas
Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9
5. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 38
6. Todos los hombres de Sánchez
Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 9
7. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 53
8. Clásicos sin filtros. El impacto del mundo antiguo
Mary Beard / Crítica / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3
9. Instrucción de novicias
Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 21
10. Enviado especial
Arturo Pérez‑Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 8
11. Dame veneno que quiero vivir
Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 7
12. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 239
13. JOMO. El gusto de perder
Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 8
14. La democracia amenazada
Baltasar Garzón / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4
15. Dormir cuando no puedes dormir
Rafael Santandreu / Grijalbo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2
16. La vacuna contra las adicciones
José Antonio Marina / Ariel / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2
17. Magnifica Humanitas
Papa León XIV / San Pablo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3
18. La sociedad del cansancio
Byung‑Chul Han / Herder / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 64
19. El periódico de la democracia
Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 7
20. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España
Bernal Díaz del Castillo / Libros del Asteroide / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 3
Poesía
1. Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025
Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 15
2. El rayo que no cesa
Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6
3. Odisea (cantos decorados)
Homero / Austral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4
4. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 206
5. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 167
6. Vida insecta
Cristina Sánchez‑Andrade / La Bella Varsovia / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4
7. Estuche Ilíada & Odisea (cantos decorados)
Homero / Austral / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
8. El libro de Gloria Fuertes
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 27
9. Semiótica nuclear
Ben Clark / Visor / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 6
10. Romancero gitano
Federico García Lorca / Comares / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
11. Las modernistas. Seis poetas latinoamericanas
Varias autoras / Ant. Ana Fernández‑Cebrián / Alba / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
12. Ilíada (edición especial tapa dura)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 3
13. En esta noche, en este mundo
Alejandra Pizarnik / Random House / Semana anterior: - / Semanas en lista: 22
14. Romancero gitano
Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 128
15. Cancionero popular
Federico García Lorca / Ya lo dijo Casimiro Parker / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8
16. Romancero gitano (ed. especial tapa dura)
Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 13
17. El don de la tristeza
Alfonso Brezmes / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
18. El rayo que no cesa
Miguel Hernández / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3
19. Un conjuro
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 27
20. Amor y pan
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 35
Infantil y juvenil
1. ¡No puedo más, Goa!
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Un amigo gratis
Inma Rubiales / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7
3. Culpa vuestra
Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 8
4. Anna Kadabra 18. El ladrón de varitas
Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4
5. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 21
6. Kiss me. Prohibido enamorarse
Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6
7. Unicornia 16. Un mar de colores
Ana Punset / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. El cangrejo que vino a cenar
Steve Smallman / Beascoa / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4
9. Me llamo Goa
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 10
10. Magic Animals 12. La gruta del tiempo
Susanna Isern / Ilustr. Carles Dalmau / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. Asesinato para principiantes
Holly Jackson / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 11
12. Aprende a leer en la escuela de monstruos 23
Sally Rippin/Mar Benegas / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
13. Las aventuras de Dani y Evan. Mundial jurásico
Dani y Evan / Destino / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2
14. Policán
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 51
15. Magic Animals. El poder del amuleto
Varios autores / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3
16. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 43
17. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 221
18. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 101
19. Kiss Me. Objetivo: tú y yo
Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 5
20. Kiss me. Inmune a ti
Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3
Bolsillo
1. 1+1 Clásicos Pop
Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7
2. Nada se opone a la noche
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 24
3. Mentiras
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5
4. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 107
5. Rojo sangre
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. No mientas
Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 6
7. Ángel Escarlata
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 10
8. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 146
9. Distracción
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 13
10. Peligro
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 17
11. Se tiene que morir mucha gente
Victoria Martín / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6
12. El canto de los grillos
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4
13. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 59
14. El recluso
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3
15. Todos nuestros veranos
Carley Fortune / B de Bolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3
16. Nunca mientas
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4
17. Vamos a morir todos
Emily Austin / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. La profesora
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 3
19. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 48
20. El sentido de un final
Julian Barnes / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
Cómic
1. El viaje
Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5
2. Persépolis
Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 30
3. Biblioteca Superman 13
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. La imposible Patrulla‑X, 13 (Marvel Gold)
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 3
Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5
6. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 2
Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7
7. Biblioteca Green Lantern de Geoff Johns 12
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Marshall Bass. Integral volumen 2
Varios autores / Astiberri / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Ultimate Spider‑Man 2: The Paper
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Magic: The Gathering 10
Katsura Ise / Takuma Yokota / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).