Los libros más vendidos: 10 de julio de 2026

Los libros más vendidos en las categorías de Ficción, No Ficción y Poesía. E. C.

Ficción

Portada de 'Comerás flores'

1. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 42

2. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 35

3. La Cámara de las Maravillas

María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4

4. La intriga del funeral inconveniente

Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 12

5. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 81

6. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 29

7. Principio, medio, fin

Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 8

8. Las cabras

Pilar Asuero / Altamarea / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 4

9. Dorayaki

Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 5

10. Ríete de las bodas

Megan Maxwell / Espasa / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

11. Yesteryear

Caro Claire Burke / AdN / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

12. La víspera

Manuel Jabois / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 6

13. Maite

Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 17

14. Mentira

Juan Gómez‑Jurado / Ediciones B / Semana anterior: - / Semanas en lista: 17

15. Amiga mía

Raquel Congosto / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. El baile de las criadas

Marta Platel / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

17. La chica más lista que conozco

Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14

18. La piel hembra

Elaine Vilar Madruga / Barrett / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4

19. Koljós

Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 14

20. Despedidas

Julian Barnes / Anagrama / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 7

No ficción

Portada de 'La respuesta'

1. La respuesta

Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7

2. Mujeres elegantes

Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4

3. Mujeres de hierro

Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 6

4. Historias de fantasmas

Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9

5. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 38

6. Todos los hombres de Sánchez

Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 9

7. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 53

8. Clásicos sin filtros. El impacto del mundo antiguo

Mary Beard / Crítica / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3

9. Instrucción de novicias

Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 21

10. Enviado especial

Arturo Pérez‑Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 8

11. Dame veneno que quiero vivir

Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 7

12. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 239

13. JOMO. El gusto de perder

Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 8

14. La democracia amenazada

Baltasar Garzón / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4

15. Dormir cuando no puedes dormir

Rafael Santandreu / Grijalbo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2

16. La vacuna contra las adicciones

José Antonio Marina / Ariel / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2

17. Magnifica Humanitas

Papa León XIV / San Pablo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3

18. La sociedad del cansancio

Byung‑Chul Han / Herder / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 64

19. El periódico de la democracia

Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 7

20. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España

Bernal Díaz del Castillo / Libros del Asteroide / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 3

Poesía

Portada de 'Un estallido'

1. Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025

Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 15

2. El rayo que no cesa

Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6

3. Odisea (cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4

4. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 206

5. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 167

6. Vida insecta

Cristina Sánchez‑Andrade / La Bella Varsovia / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4

7. Estuche Ilíada & Odisea (cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

8. El libro de Gloria Fuertes

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 27

9. Semiótica nuclear

Ben Clark / Visor / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 6

10. Romancero gitano

Federico García Lorca / Comares / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

11. Las modernistas. Seis poetas latinoamericanas

Varias autoras / Ant. Ana Fernández‑Cebrián / Alba / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

12. Ilíada (edición especial tapa dura)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 3

13. En esta noche, en este mundo

Alejandra Pizarnik / Random House / Semana anterior: - / Semanas en lista: 22

14. Romancero gitano

Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 128

15. Cancionero popular

Federico García Lorca / Ya lo dijo Casimiro Parker / Semana anterior: - / Semanas en lista: 8

16. Romancero gitano (ed. especial tapa dura)

Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 13

17. El don de la tristeza

Alfonso Brezmes / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

18. El rayo que no cesa

Miguel Hernández / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3

19. Un conjuro

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 27

20. Amor y pan

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 35

Infantil y juvenil

Portada de '¡No puedo más, Goa!' B de Blok

1. ¡No puedo más, Goa!

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Un amigo gratis

Inma Rubiales / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7

3. Culpa vuestra

Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 8

4. Anna Kadabra 18. El ladrón de varitas

Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4

5. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 21

6. Kiss me. Prohibido enamorarse

Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6

7. Unicornia 16. Un mar de colores

Ana Punset / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. El cangrejo que vino a cenar

Steve Smallman / Beascoa / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4

9. Me llamo Goa

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 10

10. Magic Animals 12. La gruta del tiempo

Susanna Isern / Ilustr. Carles Dalmau / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. Asesinato para principiantes

Holly Jackson / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 11

12. Aprende a leer en la escuela de monstruos 23

Sally Rippin/Mar Benegas / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

13. Las aventuras de Dani y Evan. Mundial jurásico

Dani y Evan / Destino / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2

14. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 51

15. Magic Animals. El poder del amuleto

Varios autores / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 3

16. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 43

17. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 221

18. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 101

19. Kiss Me. Objetivo: tú y yo

Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 5

20. Kiss me. Inmune a ti

Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3

Bolsillo

Imagen promocional de la campaña 1+1 Clásicos Pop Newton Compton

1. 1+1 Clásicos Pop

Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7

2. Nada se opone a la noche

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 24

3. Mentiras

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5

4. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 107

5. Rojo sangre

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. No mientas

Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 6

7. Ángel Escarlata

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 10

8. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 146

9. Distracción

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 13

10. Peligro

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 17

11. Se tiene que morir mucha gente

Victoria Martín / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 6

12. El canto de los grillos

Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4

13. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 59

14. El recluso

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3

15. Todos nuestros veranos

Carley Fortune / B de Bolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 3

16. Nunca mientas

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4

17. Vamos a morir todos

Emily Austin / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. La profesora

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 3

19. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 48

20. El sentido de un final

Julian Barnes / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

Cómic

Portada de 'El viaje'

1. El viaje

Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5

2. Persépolis

Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 30

3. Biblioteca Superman 13

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. La imposible Patrulla‑X, 13 (Marvel Gold)

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 3

Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5

6. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 2

Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7

7. Biblioteca Green Lantern de Geoff Johns 12

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Marshall Bass. Integral volumen 2

Varios autores / Astiberri / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Ultimate Spider‑Man 2: The Paper

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Magic: The Gathering 10

Katsura Ise / Takuma Yokota / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).