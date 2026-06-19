Los libros más vendidos: 19 de junio de 2026

Los libros más vendidos de Ficción, No Ficción y Poesía.

Ficción

Portada de 'Comerás flores'

1. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 39

2. La intriga del funeral inconveniente

Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 9

3. La Cámara de las Maravillas

María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Ríete de las bodas

Megan Maxwell / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 32

6. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 78

7. La ciudad de las luces muertas

David Uclés / Destino / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 18

8. La víspera

Manuel Jabois / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

9. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 26

10. Maite

Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 14

11. Principio, medio, fin

Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 5

12. El detalle

Jesús Carrasco / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

13. Mentira

Juan Gómez-Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 16

14. Antes de que todo cambie

Manel Loureiro / Planeta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5

15. Dorayaki

Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2

16. Mamá está dormida

Máximo Huerta / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13

17. Koljós

Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 12

18. Las cabras

Pilar Asuero / Altamarea / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 15

20. Punto de araña

Nerea Pallares / Libros del Asteroide / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8

No ficción

Portada de 'Historias de fantasmas'

1. Historias de fantasmas

Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6

2. La respuesta

Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

3. Mujeres de hierro

Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3

4. Todos los hombres de Sánchez

Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6

5. Hernán Cortés. Encuentro y conquista

Juan Miguel Zunzunegui / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

6. La democracia amenazada

Baltasar Garzón / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Mujeres elegantes

Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Encíclica 'Magnifica Humanitas'

León XIV / Verbo Divino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Enviado especial

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5

10. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 35

11. Dame veneno que quiero vivir

Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4

12. Qué estoy haciendo aquí

Benjamín Prado / Alfaguara / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2

13. Instrucción de novicias

Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 18

14. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 61

15. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 236

16. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 50

17. JOMO. El gusto de perder

Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5

18. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España

Bernal Díaz del Castillo / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. El periódico de la democracia

Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5

20. Gente a cenar

Nora Ephron / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 12

Poesía

Portada de 'El rayo que no cesa'

1. El rayo que no cesa

Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

2. Semiótica nuclear

Ben Clark / Visor / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3

3. Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025

Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 12

4. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 164

5. Un conjuro

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 25

6. Estuche Ilíada & Odisea (cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Prosa literaria completa

Federico García Lorca / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

8. La habitación de las ahogadas

Alana S. Portero / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 23

9. Odisea (edición cantos tintados)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 17

10. Odisea (cantos decorados)

Homero / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. Romancero gitano

Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 125

12. Superé a los soldados

Laura Chivite / La Bella Varsovia / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4

13. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 203

14. Poeta en Nueva York

Federico García Lorca / Arrebato / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. La gente corre tanto

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 33

16. Devociones

Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 15

17. El libro de Gloria Fuertes

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 24

18. El rayo que no cesa

Miguel Hernández / Espasa / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2

19. Cancionero popular

Federico García Lorca / Ya lo dijo Casimiro Parker / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 6

20. Poemas de amor

Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 12

Infantil y juvenil

Portada de 'Si fuéramos eternos'

1. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 18

2. Culpa vuestra

Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5

3. Un amigo gratis

Inma Rubiales / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

4. Kiss me. Prohibido enamorarse

Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

5. Anna Kadabra 18. El ladrón de varitas

Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Si decides quedarte

Samara Cadenas / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!

Netflix / Montena / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 16

8. Flor de sangre

Nerea Llanes / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 218

10. El caballero y la polilla

Rachel Gillig / Hidra / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4

11. El Principito

Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 15

12. Trono de cristal

Sarah J. Maas / Hidra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. El cangrejo que vino a cenar

Steve Smallman / Beascoa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Oscura es la llama

Zamora Alba / Molino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. Kiss Me. Objetivo: tú y yo

Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

16. KPop Demon Hunters: la película en viñetas

Netflix / Montena / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5

17. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 98

18. Maldita fortuna

Myriam M. Lejardi / Crossbooks / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 2

19. Los lazos de Hércules

Jasmine Mas / Crossbooks / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

20. Los cinco besos de la luna

Miriam Mosquera / Faeris / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

Bolsillo

Portada de 'Mentiras'

1. Mentiras

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

2. Surtido 1+1 2025

Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 10

3. 1+1 Clásicos Pop

Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

4. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 104

5. Ángel Escarlata

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 7

6. Se tiene que morir mucha gente

Victoria Martín / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

7. No mientas

Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

8. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 143

9. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 56

10. Distracción

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 10

11. Peligro

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 14

12. Siddhartha

Hermann Hesse / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5

13. La leyenda del ladrón

Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 5

14. El canto de los grillos

Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. Nunca mientas

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Los hermanos Karamázov

Fiódor Dostoievski / Penguin Clásicos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9

17. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 47

18. Los testamentos

Margaret Atwood / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. Verity. La sombra de un engaño

Colleen Hoover / Booket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 11

20. Gente normal

Sally Rooney / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2

Cómic

Portada de 'El viaje'

1. El viaje

Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 3

Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

3. Superman/Spider-Man 1

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Persépolis

Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 27

5. One Piece nº 14 (3 en 1)

Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. DC K.O. 3

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Mi amigo Kim Jong-un

Keum Suk Gendry-Kim / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Batman: The Dark Knight Returns

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. La nobleza de las flores 15

Saka Mikami / Milky Way / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

10. Las mujeres de mi vida

Maitena / Lumen / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).