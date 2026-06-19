Los libros más vendidos: 19 de junio de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Más información: Los libros más esperados de junio: Delphine de Vigan, Mary Beard y Mathias Enard
Ficción
1. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 39
2. La intriga del funeral inconveniente
Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 9
3. La Cámara de las Maravillas
María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Ríete de las bodas
Megan Maxwell / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 32
6. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 78
7. La ciudad de las luces muertas
David Uclés / Destino / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 18
8. La víspera
Manuel Jabois / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
9. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 26
10. Maite
Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 14
11. Principio, medio, fin
Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 5
12. El detalle
Jesús Carrasco / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
13. Mentira
Juan Gómez-Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 16
14. Antes de que todo cambie
Manel Loureiro / Planeta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5
15. Dorayaki
Durian Sukegawa / Chai / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2
16. Mamá está dormida
Máximo Huerta / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13
17. Koljós
Emmanuel Carrère / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 12
18. Las cabras
Pilar Asuero / Altamarea / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. Llevará tu nombre
Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 15
20. Punto de araña
Nerea Pallares / Libros del Asteroide / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8
No ficción
1. Historias de fantasmas
Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6
2. La respuesta
Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
3. Mujeres de hierro
Boticaria García/Javier Butragueño / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3
4. Todos los hombres de Sánchez
Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6
5. Hernán Cortés. Encuentro y conquista
Juan Miguel Zunzunegui / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
6. La democracia amenazada
Baltasar Garzón / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Mujeres elegantes
Milena Busquets / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Encíclica 'Magnifica Humanitas'
León XIV / Verbo Divino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Enviado especial
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5
10. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 35
11. Dame veneno que quiero vivir
Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 4
12. Qué estoy haciendo aquí
Benjamín Prado / Alfaguara / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2
13. Instrucción de novicias
Ana Garriga/Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 18
14. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 61
15. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 236
16. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 50
17. JOMO. El gusto de perder
Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5
18. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España
Bernal Díaz del Castillo / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. El periódico de la democracia
Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5
20. Gente a cenar
Nora Ephron / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 12
Poesía
1. El rayo que no cesa
Miguel Hernández / Ilustr. Pedro Oyarbide / Lunwerg / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
2. Semiótica nuclear
Ben Clark / Visor / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3
3. Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025
Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 12
4. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 164
5. Un conjuro
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 25
6. Estuche Ilíada & Odisea (cantos decorados)
Homero / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Prosa literaria completa
Federico García Lorca / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
8. La habitación de las ahogadas
Alana S. Portero / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 23
9. Odisea (edición cantos tintados)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 17
10. Odisea (cantos decorados)
Homero / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. Romancero gitano
Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 125
12. Superé a los soldados
Laura Chivite / La Bella Varsovia / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 4
13. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 203
14. Poeta en Nueva York
Federico García Lorca / Arrebato / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. La gente corre tanto
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 33
16. Devociones
Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 15
17. El libro de Gloria Fuertes
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 24
18. El rayo que no cesa
Miguel Hernández / Espasa / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2
19. Cancionero popular
Federico García Lorca / Ya lo dijo Casimiro Parker / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 6
20. Poemas de amor
Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 12
Infantil y juvenil
1. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 18
2. Culpa vuestra
Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5
3. Un amigo gratis
Inma Rubiales / Planeta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
4. Kiss me. Prohibido enamorarse
Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
5. Anna Kadabra 18. El ladrón de varitas
Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Si decides quedarte
Samara Cadenas / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!
Netflix / Montena / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 16
8. Flor de sangre
Nerea Llanes / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 218
10. El caballero y la polilla
Rachel Gillig / Hidra / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4
11. El Principito
Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 15
12. Trono de cristal
Sarah J. Maas / Hidra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. El cangrejo que vino a cenar
Steve Smallman / Beascoa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Oscura es la llama
Zamora Alba / Molino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. Kiss Me. Objetivo: tú y yo
Elle Kennedy / Wonderbooks / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
16. KPop Demon Hunters: la película en viñetas
Netflix / Montena / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5
17. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 98
18. Maldita fortuna
Myriam M. Lejardi / Crossbooks / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 2
19. Los lazos de Hércules
Jasmine Mas / Crossbooks / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
20. Los cinco besos de la luna
Miriam Mosquera / Faeris / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
Bolsillo
1. Mentiras
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
2. Surtido 1+1 2025
Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 10
3. 1+1 Clásicos Pop
Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
4. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 104
5. Ángel Escarlata
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 7
6. Se tiene que morir mucha gente
Victoria Martín / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
7. No mientas
Arturo del Burgo / Newton Compton / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
8. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 143
9. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 56
10. Distracción
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 10
11. Peligro
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 14
12. Siddhartha
Hermann Hesse / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5
13. La leyenda del ladrón
Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 5
14. El canto de los grillos
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. Nunca mientas
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Los hermanos Karamázov
Fiódor Dostoievski / Penguin Clásicos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9
17. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 47
18. Los testamentos
Margaret Atwood / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. Verity. La sombra de un engaño
Colleen Hoover / Booket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 11
20. Gente normal
Sally Rooney / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2
Cómic
1. El viaje
Paco Roca / Astiberri / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. Atelier of Witch Hat (edición grimorio) vol. 3
Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
3. Superman/Spider-Man 1
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Persépolis
Marjane Satrapi / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 27
5. One Piece nº 14 (3 en 1)
Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. DC K.O. 3
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Mi amigo Kim Jong-un
Keum Suk Gendry-Kim / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Batman: The Dark Knight Returns
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. La nobleza de las flores 15
Saka Mikami / Milky Way / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
10. Las mujeres de mi vida
Maitena / Lumen / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).