Los libros más vendidos en Ficción, No Ficción y Poesía.

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Los libros más vendidos

Los libros más vendidos: 29 de mayo de 2026

Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.

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El Cultural
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Ficción

Portada de 'Comerás flores'

Portada de 'Comerás flores'

1. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 36

2. La intriga del funeral inconveniente

Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6

3. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 23

4. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 29

5. Maite

Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 11

6. Principio, medio, fin

Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

7. Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 12

8. Antes de que todo cambie

Manel Loureiro / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2

9. Una niña buena

Elísabet Benavent / Suma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 5

10. Mentira

Juan Gómez-Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 13

11. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 75

12. Mamá está dormida

Máximo Huerta / Planeta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 12

13. A oscuras

Thomas Pynchon / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. La ciudad de las luces muertas

David Uclés / Destino / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 15

15. La mejor edad

Luis García Montero / Tusquets / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 3

16. El detalle

Jesús Carrasco / Seix Barral / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2

17. Querida Debbie

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4

18. La chica más lista que conozco

Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 10

19. Lo inesperado

Pedro Simón / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Hamnet

Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 75

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No ficción

Portada de 'Enviado especial'

Portada de 'Enviado especial'

1. Enviado especial

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. Historias de fantasmas

Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3

3. Dame veneno que quiero vivir

Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Todos los hombres de Sánchez

Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

5. El periódico de la democracia

Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

6. La respuesta

Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Instrucción de novicias

Ana Garriga / Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 15

8. JOMO. El gusto de perder

Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2

9. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 32

10. Inmaculada. La muerte que precipitó el final del Patronato

Varios autores / Libros del K.O. / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 58

12. Gente a cenar

Nora Ephron / Libros del Asteroide / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 10

13. Rasputín

Antony Beevor / Crítica / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Neurociencia para la vida real

Ana Ibáñez / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5

15. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 233

16. Las élites que dominan España

Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 13

17. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 48

18. Auge. Género, juventud y extrema derecha

Alicia Valdés / Debate / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5

19. Cuando el mundo duerme. Historias, palabras y heridas de Palestina

Francesca Albanese / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

20. La palabra mágica

Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 6

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Poesía

Portada de 'Un estallido'

Portada de 'Un estallido'

1. Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025

Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 9

2. Superé a los soldados

Laura Chivite / La Bella Varsovia / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

3. Cancionero popular

Federico García Lorca / Ya lo dijo Casimiro Parker / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3

4. Odisea (edición cantos tintados)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 14

5. Vida insecta

Cristina Sánchez-Andrade / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Cancionero y romancero de ausencias

Miguel Hernández / Reino de Cordelia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 200

8. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 23

9. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 162

10. Romancero gitano

Federico García Lorca / Comares / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

11. Por si (hoy) necesitas leerlo

Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5

12. El don de la tristeza

Alfonso Brezmes / Visor / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

13. La gente corre tanto

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 32

14. Poemas de amor

Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 9

15. Romancero gitano (ed. especial tapa dura)

Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 10

16. Vengo de ver

Andrés Neuman / La Bella Varsovia / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

17. Obra reunida

Arthur Rimbaud / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. Si el mar no regresa

Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 10

19. Lírica

María Salgado / La Uña Rota / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

20. Poesía completa

César Vallejo / Pre-Textos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

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Infantil y juvenil

Portada de 'Culpa vuestra'

Portada de 'Culpa vuestra'

1. Culpa vuestra

Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. Un amigo gratis

Inma Rubiales / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. El Principito (ed. MinaLima)

Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

4. Los cinco besos de la luna

Miriam Mosquera / Faeris / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Si fuéramos eternos

Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 15

6. Amanda Black 1. Una herencia peligrosa

Juan Gómez-Jurado / Bárbara Montes / B d Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 147

7. Lightfall. Un lugar entre mundos

Tim Probert / Harper Kids / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

8. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 215

9. El caballero y la polilla

Rachel Gillig / Hidra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Aprende a leer en la escuela de monstruos 23

Sally Rippin / Mar Benegas / Montena / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3

11. El Principito

Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 12

12. KPop Demon Hunters: la película en viñetas

Netflix / Montena / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

13. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 85

14. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!

Netflix / Montena / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 13

15. Los Futbolísimos 29: El misterio del córner más largo del mundo

Roberto Santiago / SM / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 7

16. Me llamo Goa

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 7

17. Los ecos de Jude

Joana Marcús / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

18. La cuarta vida de Blanca Cuervo

Alba Quintas Garciandia / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 95

20. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 42

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Bolsillo

Imagen promocional del 1+1 surtido Newton Compton

Imagen promocional del 1+1 surtido Newton Compton

1. Surtido 1+1 2025

Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7

2. 1+1 Clásicos Pop

Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 101

4. Ángel Escarlata

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4

5. Distracción

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 7

6. Peligro

S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 11

7. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 140

8. Proyecto Hail Mary

Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 20

9. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 53

10. La leyenda del ladrón

Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

11. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 44

12. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 139

13. Siddhartha

Hermann Hesse / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2

14. Elantris

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 25

15. La enfermera de Auschwitz

Anna Stuart / Newton Compton / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 41

16. Nada se opone a la noche

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 20

17. Por si un día volvemos

María Dueñas / Booket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4

18. El desierto de los tártaros

Dino Buzzati / Alianza / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 3

19. De ratones y hombres

John Steinbeck / Edhasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. La habitación de invitados

Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 16

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Cómic

Portada de 'Nana nº 07/07'

Portada de 'Nana nº 07/07'

1. Nana nº 07/07

Ai Yazawa / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Solo Leveling 14

Chugong / Norma / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

3. Kagurabachi nº 04

Takeru Hokazono / Planeta Cómic / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2

4. Spiderman '94 1

J. M. DeMatteis / Jim Towe / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. El mercenario. Integral 1

Vicente Segrelles / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Gachiakuta 15

Kei Urana / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Dan Da Dan 20

Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

8. El arte de Berserk

Kentaro Miura / Panini / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3

9. DC K.O. All Fight Month Especial

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Invencible. Battle Beast nº 1

Varios autores / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

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Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).