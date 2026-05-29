Los libros más vendidos: 29 de mayo de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
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Ficción
1. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 36
2. La intriga del funeral inconveniente
Eduardo Mendoza / Seix Barral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6
3. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 23
4. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 29
5. Maite
Fernando Aramburu / Tusquets / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 11
6. Principio, medio, fin
Valeria Luiselli / Feltrinelli / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
7. Llevará tu nombre
Sonsoles Ónega / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 12
8. Antes de que todo cambie
Manel Loureiro / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2
9. Una niña buena
Elísabet Benavent / Suma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 5
10. Mentira
Juan Gómez-Jurado / Ediciones B / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 13
11. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 75
12. Mamá está dormida
Máximo Huerta / Planeta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 12
13. A oscuras
Thomas Pynchon / Tusquets / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. La ciudad de las luces muertas
David Uclés / Destino / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 15
15. La mejor edad
Luis García Montero / Tusquets / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 3
16. El detalle
Jesús Carrasco / Seix Barral / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2
17. Querida Debbie
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4
18. La chica más lista que conozco
Sara Barquinero / Lumen / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 10
19. Lo inesperado
Pedro Simón / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Hamnet
Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 75
No ficción
1. Enviado especial
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. Historias de fantasmas
Siri Hustvedt / Seix Barral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3
3. Dame veneno que quiero vivir
Leticia Sala / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Todos los hombres de Sánchez
Ketty Garat / Deusto / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
5. El periódico de la democracia
Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
6. La respuesta
Juan Luis Arsuaga / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Instrucción de novicias
Ana Garriga / Carmen Urbita / Blackie Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 15
8. JOMO. El gusto de perder
Juan Evaristo Valls Boix / Anagrama / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2
9. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 32
10. Inmaculada. La muerte que precipitó el final del Patronato
Varios autores / Libros del K.O. / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 58
12. Gente a cenar
Nora Ephron / Libros del Asteroide / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 10
13. Rasputín
Antony Beevor / Crítica / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Neurociencia para la vida real
Ana Ibáñez / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5
15. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 233
16. Las élites que dominan España
Andrés Villena Oliver / Libros del K.O. / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 13
17. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 48
18. Auge. Género, juventud y extrema derecha
Alicia Valdés / Debate / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5
19. Cuando el mundo duerme. Historias, palabras y heridas de Palestina
Francesca Albanese / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
20. La palabra mágica
Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 6
Poesía
1. Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025
Varios autores / Cátedra / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 9
2. Superé a los soldados
Laura Chivite / La Bella Varsovia / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
3. Cancionero popular
Federico García Lorca / Ya lo dijo Casimiro Parker / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3
4. Odisea (edición cantos tintados)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 14
5. Vida insecta
Cristina Sánchez-Andrade / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Cancionero y romancero de ausencias
Miguel Hernández / Reino de Cordelia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 200
8. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 23
9. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 162
10. Romancero gitano
Federico García Lorca / Comares / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
11. Por si (hoy) necesitas leerlo
Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5
12. El don de la tristeza
Alfonso Brezmes / Visor / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
13. La gente corre tanto
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 32
14. Poemas de amor
Mario Benedetti / Alfaguara / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 9
15. Romancero gitano (ed. especial tapa dura)
Federico García Lorca / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 10
16. Vengo de ver
Andrés Neuman / La Bella Varsovia / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
17. Obra reunida
Arthur Rimbaud / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. Si el mar no regresa
Sara Búho. Ilustr. Berta Llonch / Lunwerg / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 10
19. Lírica
María Salgado / La Uña Rota / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
20. Poesía completa
César Vallejo / Pre-Textos / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
Infantil y juvenil
1. Culpa vuestra
Mercedes Ron / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. Un amigo gratis
Inma Rubiales / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. El Principito (ed. MinaLima)
Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
4. Los cinco besos de la luna
Miriam Mosquera / Faeris / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Si fuéramos eternos
Emma Gil / Martínez Roca / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 15
6. Amanda Black 1. Una herencia peligrosa
Juan Gómez-Jurado / Bárbara Montes / B d Blok / Semana anterior: - / Semanas en lista: 147
7. Lightfall. Un lugar entre mundos
Tim Probert / Harper Kids / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
8. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 215
9. El caballero y la polilla
Rachel Gillig / Hidra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Aprende a leer en la escuela de monstruos 23
Sally Rippin / Mar Benegas / Montena / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3
11. El Principito
Antoine de Saint-Exupéry / Duomo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 12
12. KPop Demon Hunters: la película en viñetas
Netflix / Montena / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
13. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 85
14. KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!
Netflix / Montena / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 13
15. Los Futbolísimos 29: El misterio del córner más largo del mundo
Roberto Santiago / SM / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 7
16. Me llamo Goa
Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 7
17. Los ecos de Jude
Joana Marcús / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
18. La cuarta vida de Blanca Cuervo
Alba Quintas Garciandia / SM / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 95
20. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 42
Bolsillo
1. Surtido 1+1 2025
Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7
2. 1+1 Clásicos Pop
Varios autores / Newton Compton / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 101
4. Ángel Escarlata
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 4
5. Distracción
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 7
6. Peligro
S. T. Abby / Contraluz / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 11
7. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 140
8. Proyecto Hail Mary
Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 20
9. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 53
10. La leyenda del ladrón
Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
11. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 44
12. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 139
13. Siddhartha
Hermann Hesse / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2
14. Elantris
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 25
15. La enfermera de Auschwitz
Anna Stuart / Newton Compton / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 41
16. Nada se opone a la noche
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 20
17. Por si un día volvemos
María Dueñas / Booket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4
18. El desierto de los tártaros
Dino Buzzati / Alianza / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 3
19. De ratones y hombres
John Steinbeck / Edhasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. La habitación de invitados
Dreda Say Mitchell / Newton Compton / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 16
Cómic
1. Nana nº 07/07
Ai Yazawa / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Solo Leveling 14
Chugong / Norma / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
3. Kagurabachi nº 04
Takeru Hokazono / Planeta Cómic / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 2
4. Spiderman '94 1
J. M. DeMatteis / Jim Towe / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. El mercenario. Integral 1
Vicente Segrelles / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Gachiakuta 15
Kei Urana / Norma / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Dan Da Dan 20
Yukinobu Tatsu / Norma / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
8. El arte de Berserk
Kentaro Miura / Panini / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3
9. DC K.O. All Fight Month Especial
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Invencible. Battle Beast nº 1
Varios autores / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).