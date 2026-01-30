Los libros más vendidos: 30 de enero de 2026

Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros

Ficción

1. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 19

2. Oxígeno

Marta Jiménez Serrano / Alfaguara / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

3. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 58

4. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 80

5. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 6

6. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 12

7. El secreto de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 47

8. Hamnet

Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 59

9. El último secreto

Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 19

10. Cuando el viento hable

Ángela Banzas / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 11

11. Vera, una historia de amor

Juan del Val / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 11

12. La chica del lago

Mikel Santiago / Ediciones B / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 10

13. Los tres mundos (Serie Julio César 3)

Santiago Posteguillo / Ediciones B / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 13

14. La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 41

15. Majareta

Juan Manuel Gil / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. La asistenta te vigila

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 17

17. El susurro del fuego

Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 16

18. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret

José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 8

19. El libro de cocina del anarquista de la mazmorra

Matt Dinniman / Nova / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. El círculo de los días

Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 17

[Volver ↑]

No ficción

1. El pensamiento erótico

Sara Torres / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Reconciliación

Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 8

3. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 41

4. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 16

5. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 43

6. Ego y supraconciencia

Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 13

7. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 31

8. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 20

9. Casos reales

Yasmina Reza / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. La supraconciencia existe

Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 57

11. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 216

12. El derecho a las cosas bellas

Juan Evaristo Valls Boix / Ariel / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14

13. El viaje de mi padre

Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 17

14. Presentes

Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 37

15. Cuando ellos se van

Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10

16. Las fuerzas que mueven el mundo

El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 14

17. Pan de ángeles

Patti Smith / Lumen / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 9

18. Al día siguiente de la conquista

Juan Miguel Zunzunegui / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 10

19. Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género

Juan Soto Ivars / Debate / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 9

20. The Book

Hungry Minds / Duomo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 11

[Volver ↑]

Poesía

1. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 184

2. Un conjuro

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10

3. Andábamos maravillados

Violeta Gil / Arrebato / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 145

5. Con

Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14

6. Hombres con un diente de leche

Luis Díaz / Letraversal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo

Elvira Sastre / Visor / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 4

8. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 8

9. Balada

Pere Gimferrer / Espasa / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 5

10. Amarilla

Marta Sanz / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

11. La edad de los fantasmas

Benjamín Prado / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

12. La vida es esto, amor

Bely Basarte / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Guardé el anochecer en el cajón

Han Kang / Lumen / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 10

14. Los suaves deslices de la lluvia

Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 16

15. Romancero gitano

Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 121

16. Odisea (edición cantos tintados)

Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

17. Revelaciones

Alejandra Martínez de Miguel / Visor / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 6

18. Devociones. Poesía reunida

Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 6

19. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE

Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 123

20. Donde viven las musas

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 91

[Volver ↑]

Infantil y juvenil

1. Spiderman y Lobezno 1

Varios autores / Panini Cómics / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 199

3. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 68

4. Astérix en Lusitania

Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 13

5. Mentira

Care Santos / Edebé / Semana anterior: - / Semanas en lista: 50

6. Batman/Masacre

Varios autores / Panini Cómics / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Kagurabachi nº 02

Takeru Hokazono / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Universidad Sorrowsong 1. Nightshade

Autumn Woods / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. El pájaro y el corazón de piedra (Edición Deluxe)

Carissa Broadbent / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Anna Kadabra 17. La tormenta arcoíris

Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. Mitos griegos

Maria Angelidou / Vicens Vives / Semana anterior: - / Semanas en lista: 33

12. Las lágrimas de Shiva

César Mallorquí / Edebé / Semana anterior: - / Semanas en lista: 43

13. Aprende a leer en la Escuela de Monstruos 22 - Al rescate, ¡con coraje!

Sally Rippin / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Erik Vogler y los crímenes del rey blanco

Beatriz Osés / Edebé / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9

15. Policán 13: Érase una vez Joselito

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 10

16. Harry Potter y el cáliz de fuego (edición ilustrada interactiva)

J. K. Rowling / Salamandra / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 8

17. Ibáñez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!

Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 14

18. Guinness World Records 2026

Guinness World Records / Planeta Junior / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5

19. Diario de Greg 20. Aguafiestas

Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 13

20. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 78

[Volver ↑]

Bolsillo

1. La mujer de arriba

Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

2. Proyecto Hail Mary

Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3

3. El hijo olvidado

Mikel Santiago / B de Bolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 8

4. Nada se opone a la noche

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

5. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 123

6. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 84

7. Las hijas de la criada

Sonsoles Ónega / Booket / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 18

8. It

Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 11

9. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 123

10. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 36

11. El arte de ser nosotros

Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 56

12. El Cuarto Mono

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 29

13. Los siete maridos de Evelyn Hugo

Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 47

14. Orgullo y prejuicio

Jane Austen / Austral / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 3

15. El Cuarto Mono (estuche)

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 12

16. Nacidos de la bruma (trilogía)

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 10

17. El cuco de cristal

Javier Castillo / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 28

18. Un matrimonio perfecto

Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

19. Metafísica de los tubos

Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 19

20. Gente que conocemos en vacaciones

Emily Henry / Booket / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

[Volver ↑]

Otros libros

1. Cocina para todos

Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 9

2. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 209

3. Guía del cielo 2026

Enrique Velasco/Pedro Velasco / Procivel / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3

4. Los 10 poderes para diseñar tu vida

Sergio Fernández / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. Mil nombres tiene el amor. Guía astrológica

José Millán / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. Hábitos atómicos en acción

James Clear / Diana / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6

7. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 208

8. Cuaderno de invierno, vol. 6

Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 11

9. La cocina casera de Enrique Sánchez

Enrique Sánchez / Alfar / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5

10. Madera de líder

Mario Alonso Puig / Espasa / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4

[Volver ↑]

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).