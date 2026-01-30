Los libros más vendidos: 30 de enero de 2026
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Ficción
1. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 19
2. Oxígeno
Marta Jiménez Serrano / Alfaguara / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
3. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 58
4. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 80
5. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 6
6. Las gratitudes
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 12
7. El secreto de la asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 47
8. Hamnet
Maggie O'Farrell / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 59
9. El último secreto
Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 19
10. Cuando el viento hable
Ángela Banzas / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 11
11. Vera, una historia de amor
Juan del Val / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 11
12. La chica del lago
Mikel Santiago / Ediciones B / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 10
13. Los tres mundos (Serie Julio César 3)
Santiago Posteguillo / Ediciones B / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 13
14. La muy catastrófica visita al zoo
Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 41
15. Majareta
Juan Manuel Gil / Seix Barral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. La asistenta te vigila
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 17
17. El susurro del fuego
Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 16
18. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret
José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 8
19. El libro de cocina del anarquista de la mazmorra
Matt Dinniman / Nova / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. El círculo de los días
Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 17
No ficción
1. El pensamiento erótico
Sara Torres / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Reconciliación
Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 8
3. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 41
4. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 16
5. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 43
6. Ego y supraconciencia
Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 13
7. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 31
8. Seismil
Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 20
9. Casos reales
Yasmina Reza / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. La supraconciencia existe
Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 57
11. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 216
12. El derecho a las cosas bellas
Juan Evaristo Valls Boix / Ariel / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14
13. El viaje de mi padre
Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 17
14. Presentes
Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 37
15. Cuando ellos se van
Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10
16. Las fuerzas que mueven el mundo
El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 14
17. Pan de ángeles
Patti Smith / Lumen / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 9
18. Al día siguiente de la conquista
Juan Miguel Zunzunegui / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 10
19. Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género
Juan Soto Ivars / Debate / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 9
20. The Book
Hungry Minds / Duomo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 11
Poesía
1. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 184
2. Un conjuro
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10
3. Andábamos maravillados
Violeta Gil / Arrebato / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 145
5. Con
Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14
6. Hombres con un diente de leche
Luis Díaz / Letraversal / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo
Elvira Sastre / Visor / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 4
8. El libro de Gloria Fuertes. Edición especial
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 8
9. Balada
Pere Gimferrer / Espasa / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 5
10. Amarilla
Marta Sanz / La Bella Varsovia / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
11. La edad de los fantasmas
Benjamín Prado / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
12. La vida es esto, amor
Bely Basarte / Lunwerg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Guardé el anochecer en el cajón
Han Kang / Lumen / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 10
14. Los suaves deslices de la lluvia
Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 16
15. Romancero gitano
Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 121
16. Odisea (edición cantos tintados)
Homero / Penguin Clásicos / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
17. Revelaciones
Alejandra Martínez de Miguel / Visor / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 6
18. Devociones. Poesía reunida
Mary Oliver / Lumen / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 6
19. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE
Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 123
20. Donde viven las musas
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 91
Infantil y juvenil
1. Spiderman y Lobezno 1
Varios autores / Panini Cómics / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 199
3. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 68
4. Astérix en Lusitania
Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 13
5. Mentira
Care Santos / Edebé / Semana anterior: - / Semanas en lista: 50
6. Batman/Masacre
Varios autores / Panini Cómics / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Kagurabachi nº 02
Takeru Hokazono / Planeta Cómic / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Universidad Sorrowsong 1. Nightshade
Autumn Woods / Crossbooks / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. El pájaro y el corazón de piedra (Edición Deluxe)
Carissa Broadbent / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Anna Kadabra 17. La tormenta arcoíris
Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. Mitos griegos
Maria Angelidou / Vicens Vives / Semana anterior: - / Semanas en lista: 33
12. Las lágrimas de Shiva
César Mallorquí / Edebé / Semana anterior: - / Semanas en lista: 43
13. Aprende a leer en la Escuela de Monstruos 22 - Al rescate, ¡con coraje!
Sally Rippin / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Erik Vogler y los crímenes del rey blanco
Beatriz Osés / Edebé / Semana anterior: - / Semanas en lista: 9
15. Policán 13: Érase una vez Joselito
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 10
16. Harry Potter y el cáliz de fuego (edición ilustrada interactiva)
J. K. Rowling / Salamandra / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 8
17. Ibáñez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!
Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 14
18. Guinness World Records 2026
Guinness World Records / Planeta Junior / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5
19. Diario de Greg 20. Aguafiestas
Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 13
20. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 78
Bolsillo
1. La mujer de arriba
Freida McFadden / Debolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
2. Proyecto Hail Mary
Andy Weir / B de Bolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 3
3. El hijo olvidado
Mikel Santiago / B de Bolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 8
4. Nada se opone a la noche
Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
5. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 123
6. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 84
7. Las hijas de la criada
Sonsoles Ónega / Booket / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 18
8. It
Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 11
9. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 123
10. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 36
11. El arte de ser nosotros
Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 56
12. El Cuarto Mono
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 29
13. Los siete maridos de Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 47
14. Orgullo y prejuicio
Jane Austen / Austral / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 3
15. El Cuarto Mono (estuche)
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 12
16. Nacidos de la bruma (trilogía)
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 10
17. El cuco de cristal
Javier Castillo / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 28
18. Un matrimonio perfecto
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
19. Metafísica de los tubos
Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 19
20. Gente que conocemos en vacaciones
Emily Henry / Booket / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
Otros libros
1. Cocina para todos
Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 9
2. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 209
3. Guía del cielo 2026
Enrique Velasco/Pedro Velasco / Procivel / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3
4. Los 10 poderes para diseñar tu vida
Sergio Fernández / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. Mil nombres tiene el amor. Guía astrológica
José Millán / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. Hábitos atómicos en acción
James Clear / Diana / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6
7. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 208
8. Cuaderno de invierno, vol. 6
Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 11
9. La cocina casera de Enrique Sánchez
Enrique Sánchez / Alfar / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5
10. Madera de líder
Mario Alonso Puig / Espasa / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).