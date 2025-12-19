Los libros más vendidos: 19 de diciembre de 2025

Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros

Ficción

1. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 52

2. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 13

3. Vera, una historia de amor

Juan del Val / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5

4. Los tres mundos (Serie Julio César 3)

Santiago Posteguillo / Ediciones B / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 7

5. La chica del lago

Mikel Santiago / Ediciones B / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

6. El último secreto

Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 13

7. Cuando el viento hable

Ángela Banzas / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5

8. Ande, ande, ande, la Mari Morena

Megan Maxwell / Esencia / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4

9. El círculo de los días

Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 11

10. El susurro del fuego

Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 10

11. Misión en París

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 14

12. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 74

13. La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 35

14. Evangelio liberado

Mateo / Blackie Books / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2

15. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret

José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3

16. La península de las casas vacías (tapa dura)

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3

17. Hija de la venganza

Michael McDowell / Blackie Books / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 8

18. La mala costumbre

Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 92

19. Mil cosas

Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 10

20. Por si un día volvemos

María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 31

No ficción

Planeta

1. Reconciliación

Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 35

3. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 10

4. The Book

Hungry Minds / Duomo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5

5. El arte de gobernar

Mariano Rajoy / Almuzara / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

6. Morante, punto y aparte

Rubén Amón / Espasa / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

7. Cuando ellos se van

Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4

8. Al día siguiente de la conquista

Juan Miguel Zunzunegui / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5

9. Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género

Juan Soto Ivars / Debate / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

10. El viaje de mi padre

Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 11

11. Nadie me esperaba aquí. Apuntes sobre el desclasamiento

Noelia Ramírez / Anagrama / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5

12. Presentes

Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 31

13. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 37

14. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 210

15. Las fuerzas que mueven el mundo

El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8

16. Mi verdadera historia

Isabel Preysler / Espasa / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 7

17. Anatomía de un instante

Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2

18. Una mujer a quien amar

Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 11

19. El diablo está entre nosotros

Lorenzo Ramírez / La Esfera de los Libros / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

20. El disturbio eterno

Joe Sacco / Reservoir Books / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 4

Poesía

1. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 178

2. Los suaves deslices de la lluvia

Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 10

3. Elegirme

Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 8

4. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 139

5. Verano eterno

Luis Alberto de Cuenca / Universidad de Salamanca / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2

6. Donde viven las musas

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 85

7. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE

Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 118

8. En todos mis universos

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 23

9. Poesía completa

Anne Sexton / Lumen / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 8

10. Un conjuro

Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4

11. Romancero gitano

Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 116

12. A veces te sientes tan solo que tiene sentido

Charles Bukowski / Visor / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2

13. Bésame, que diré que ha sido mala suerte

Defreds / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 27

14. Campos de Castilla

Antonio Machado / Cátedra / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 7

15. Poesía reunida. Edición conmemorativa

César Vallejo / RAE/ASALE / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 6

16. Una luz imprevista. Poesía completa

María Victoria Atencia / Cátedra / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5

17. Revelaciones

Alejandra Martínez de Miguel / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. Campo alegre de batalla. Antología Generación del 27

Varios autores / Micomicona / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 5

19. Con

Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 12

20. Maneras de ser palestina. Antología de nuevas poetas

Varias autoras / Ediciones del Oriente y del Mediterráneo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 7

Infantil y juvenil

1. Astérix en Lusitania

Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7

2. Harry Potter y el cáliz de fuego (edición ilustrada interactiva)

J. K. Rowling / Salamandra / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2

3. Policán 13: Érase una vez Joselito

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

4. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 193

5. Un amor de diciembre

Lauren Asher / Martínez Roca / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7

6. One Piece nº 12 (3 en 1)

Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

7. Amigo invisible

Sophie Jomain / TBR / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 7

8. Alas de ónix (edición coleccionista)

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

9. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 62

10. El reno que vino a cenar

Steve Smallman / Beascoa / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2

11. My Hero Academia nº 42 (Plus Ultra Edition)

Kohei Horikoshi / Planeta Cómic / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2

12. Diario de Greg 20. Aguafiestas

Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 7

13. Ibáñez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!

Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8

14. La infancia de Papá Noel

Sébastien Pérez/Benjamin Lacombe / Edelvives / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 4

15. Gatito. Mi primer libro cinemágico

Rufus Butler Seder / Magazzini Salani / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4

16. Osito Tito. ¡Feliz Navidad!

Benji Davies / Timun Mas / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2

17. Atelier of Witch Hat (edición grimorio 1)

Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

18. Enchantra (edición especial)

Kaylie Smith / Hidra / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

19. Unicornia 14. Luces, nieve... ¡y acción!

Ana Punset / Montena / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 2

20. Las Ratitas 15. La magia de la Navidad

Las Ratitas / Destino / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2

Bolsillo

1. Nacidos de la bruma (trilogía)

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4

2. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 78

3. Frankenstein

Mary Shelley / Austral / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 9

4. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 117

5. 84, Charing Cross Road

Helene Hanff / Anagrama / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5

6. Silvia

Elísabet Benavent / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4

7. Las hijas de la criada

Sonsoles Ónega / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 12

8. Una Navidad muy fun, fun, fun

Megan Maxwell / Booket / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4

9. Los siete maridos de Evelyn Hugo

Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 41

10. El descontento

Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 12

11. El brillo de las luciérnagas

Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 46

12. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 117

13. Todo muere

Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8

14. Un mundo feliz

Aldous Huxley / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 32

15. El capitán Alatriste (estuche)

Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 14

16. It

Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 5

17. La grieta del silencio

Javier Castillo / Debolsillo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 17

18. El Cuarto Mono (estuche)

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 6

19. La larga marcha

Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 3

20. Nada de esto es verdad

Lisa Jewell / Booket / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2

Otros libros

1. Cuaderno de invierno, vol. 6

Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5

2. Cocina para todos

Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

3. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 203

4. Surfear la vida. Superar tus miedos te hace más grande

Aitor Francesena / Espasa / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5

5. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 204

6. 5 semanas para desinflamarte

Blanca García-Orea Haro / Grijalbo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 9

7. 80 recomendaciones para evitar los tóxicos

Nicolás Olea / RBA Integral / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7

8. Pon tus hormonas a funcionar

Isabel Viña Bas / Grijalbo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2

9. Cómo mandar a la mierda de forma educada

Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 50

10. Los cuatro acuerdos

Miguel Ruiz / Urano / Semana anterior: - / Semanas en lista: 26

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).