Los libros más vendidos: 19 de diciembre de 2025
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Ficción
1. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 52
2. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 13
3. Vera, una historia de amor
Juan del Val / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5
4. Los tres mundos (Serie Julio César 3)
Santiago Posteguillo / Ediciones B / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 7
5. La chica del lago
Mikel Santiago / Ediciones B / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
6. El último secreto
Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 13
7. Cuando el viento hable
Ángela Banzas / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5
8. Ande, ande, ande, la Mari Morena
Megan Maxwell / Esencia / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 4
9. El círculo de los días
Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 11
10. El susurro del fuego
Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 10
11. Misión en París
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 14
12. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 74
13. La muy catastrófica visita al zoo
Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 35
14. Evangelio liberado
Mateo / Blackie Books / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2
15. El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret
José María Zavala / Ediciones B / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 3
16. La península de las casas vacías (tapa dura)
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 3
17. Hija de la venganza
Michael McDowell / Blackie Books / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 8
18. La mala costumbre
Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 92
19. Mil cosas
Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 10
20. Por si un día volvemos
María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 31
No ficción
1. Reconciliación
Juan Carlos I / Planeta / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 35
3. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 10
4. The Book
Hungry Minds / Duomo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5
5. El arte de gobernar
Mariano Rajoy / Almuzara / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
6. Morante, punto y aparte
Rubén Amón / Espasa / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
7. Cuando ellos se van
Julia Navarro / Plaza & Janés / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4
8. Al día siguiente de la conquista
Juan Miguel Zunzunegui / La Esfera de los Libros / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5
9. Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género
Juan Soto Ivars / Debate / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
10. El viaje de mi padre
Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 11
11. Nadie me esperaba aquí. Apuntes sobre el desclasamiento
Noelia Ramírez / Anagrama / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 5
12. Presentes
Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 31
13. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 37
14. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 210
15. Las fuerzas que mueven el mundo
El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 8
16. Mi verdadera historia
Isabel Preysler / Espasa / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 7
17. Anatomía de un instante
Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2
18. Una mujer a quien amar
Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 11
19. El diablo está entre nosotros
Lorenzo Ramírez / La Esfera de los Libros / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
20. El disturbio eterno
Joe Sacco / Reservoir Books / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 4
Poesía
1. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 178
2. Los suaves deslices de la lluvia
Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 10
3. Elegirme
Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 8
4. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 139
5. Verano eterno
Luis Alberto de Cuenca / Universidad de Salamanca / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2
6. Donde viven las musas
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 85
7. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE
Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 118
8. En todos mis universos
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 23
9. Poesía completa
Anne Sexton / Lumen / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 8
10. Un conjuro
Paula Melchor / Letraversal / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 4
11. Romancero gitano
Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 116
12. A veces te sientes tan solo que tiene sentido
Charles Bukowski / Visor / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2
13. Bésame, que diré que ha sido mala suerte
Defreds / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 27
14. Campos de Castilla
Antonio Machado / Cátedra / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 7
15. Poesía reunida. Edición conmemorativa
César Vallejo / RAE/ASALE / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 6
16. Una luz imprevista. Poesía completa
María Victoria Atencia / Cátedra / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5
17. Revelaciones
Alejandra Martínez de Miguel / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. Campo alegre de batalla. Antología Generación del 27
Varios autores / Micomicona / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 5
19. Con
Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 12
20. Maneras de ser palestina. Antología de nuevas poetas
Varias autoras / Ediciones del Oriente y del Mediterráneo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 7
Infantil y juvenil
1. Astérix en Lusitania
Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 7
2. Harry Potter y el cáliz de fuego (edición ilustrada interactiva)
J. K. Rowling / Salamandra / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 2
3. Policán 13: Érase una vez Joselito
Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
4. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 193
5. Un amor de diciembre
Lauren Asher / Martínez Roca / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7
6. One Piece nº 12 (3 en 1)
Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
7. Amigo invisible
Sophie Jomain / TBR / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 7
8. Alas de ónix (edición coleccionista)
Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
9. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 62
10. El reno que vino a cenar
Steve Smallman / Beascoa / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2
11. My Hero Academia nº 42 (Plus Ultra Edition)
Kohei Horikoshi / Planeta Cómic / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2
12. Diario de Greg 20. Aguafiestas
Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 7
13. Ibáñez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!
Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 8
14. La infancia de Papá Noel
Sébastien Pérez/Benjamin Lacombe / Edelvives / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 4
15. Gatito. Mi primer libro cinemágico
Rufus Butler Seder / Magazzini Salani / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 4
16. Osito Tito. ¡Feliz Navidad!
Benji Davies / Timun Mas / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2
17. Atelier of Witch Hat (edición grimorio 1)
Kamome Shirahama / Milky Way / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
18. Enchantra (edición especial)
Kaylie Smith / Hidra / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
19. Unicornia 14. Luces, nieve... ¡y acción!
Ana Punset / Montena / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 2
20. Las Ratitas 15. La magia de la Navidad
Las Ratitas / Destino / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 2
Bolsillo
1. Nacidos de la bruma (trilogía)
Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 4
2. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 78
3. Frankenstein
Mary Shelley / Austral / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 9
4. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 117
5. 84, Charing Cross Road
Helene Hanff / Anagrama / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5
6. Silvia
Elísabet Benavent / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 4
7. Las hijas de la criada
Sonsoles Ónega / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 12
8. Una Navidad muy fun, fun, fun
Megan Maxwell / Booket / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4
9. Los siete maridos de Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 41
10. El descontento
Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 12
11. El brillo de las luciérnagas
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 46
12. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 117
13. Todo muere
Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8
14. Un mundo feliz
Aldous Huxley / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 32
15. El capitán Alatriste (estuche)
Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 14
16. It
Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 5
17. La grieta del silencio
Javier Castillo / Debolsillo / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 17
18. El Cuarto Mono (estuche)
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 6
19. La larga marcha
Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 3
20. Nada de esto es verdad
Lisa Jewell / Booket / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2
Otros libros
1. Cuaderno de invierno, vol. 6
Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5
2. Cocina para todos
Karlos Arguiñano / Planeta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
3. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 203
4. Surfear la vida. Superar tus miedos te hace más grande
Aitor Francesena / Espasa / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 5
5. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 204
6. 5 semanas para desinflamarte
Blanca García-Orea Haro / Grijalbo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 9
7. 80 recomendaciones para evitar los tóxicos
Nicolás Olea / RBA Integral / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7
8. Pon tus hormonas a funcionar
Isabel Viña Bas / Grijalbo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 2
9. Cómo mandar a la mierda de forma educada
Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 50
10. Los cuatro acuerdos
Miguel Ruiz / Urano / Semana anterior: - / Semanas en lista: 26
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).