Los libros más vendidos: 21 de noviembre de 2025

Ficción

1. Vera, una historia de amor

Juan del Val / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. Los tres mundos (Serie Julio César 3)

Santiago Posteguillo / Ediciones B / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

3. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 48

4. Cuando el viento hable

Ángela Banzas / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

5. El susurro del fuego

Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6

6. Islas de la Ascuaoscura

Brandon Sanderson / Nova / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. El último secreto

Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 9

8. El círculo de los días

Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7

9. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9

10. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 70

11. Misión en París

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 10

12. Amor a la muerte

Stella Tack / Inlov / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Mil cosas

Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 6

14. Hija de la venganza

Michael McDowell / Blackie Books / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5

15. Tango satánico

László Krasznahorkai / Acantilado / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3

16. La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 32

17. Alchemised

SenLinYu / Montena / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 6

18. De sangre y cenizas. Ed. especial

Jennifer Armentrout / Puck / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. Melancolía de la resistencia

László Krasznahorkai / Acantilado / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2

20. La caza del ejecutor

Vicente Vallés / Espasa / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 6

No ficción

1. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 31

2. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6

3. Mi verdadera historia

Isabel Preysler / Espasa / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

4. El viaje de mi padre

Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 7

5. The Book

Hungry Minds / Duomo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 206

7. Nadie me esperaba aquí. Apuntes sobre el desclasamiento

Noelia Ramírez / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Pan de ángeles

Patti Smith / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Al día siguiente de la conquista

Juan Miguel Zunzunegui / La Esfera de los Libros / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 33

11. Una mujer a quien amar

Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 7

12. Presentes

Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 27

13. Ego y supraconciencia

Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8

14. El abismo del olvido

Paco Roca / Rodrigo Terrasa / Astiberri / Semana anterior: - / Semanas en lista: 51

15. Las fuerzas que mueven el mundo

El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5

16. Fronteras de clase

Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

17. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 24

18. Francofacts. Desmontando los bulos sobre el franquismo

Fernando Hernández Sánchez / Pedro Vera / Pasado & Presente / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2

19. Mi refugio y mi tormenta

Arundhati Roy / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

20. El espíritu de la esperanza

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 13

Poesía

1. Los suaves deslices de la lluvia

Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6

2. En todos mis universos

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 19

3. Elegirme

Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

4. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 135

5. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 174

6. Primero de poeta (edición 10.º aniversario)

Patricia Benito / Aguilar / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Donde viven las musas

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 81

8. Maneras de ser palestina. Antología de nuevas poetas

Varias autoras / Ediciones del Oriente y del Mediterráneo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

9. Este amor de nosotros

Soledad Sánchez Mulas / Olé Libros / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

10. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE

Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 116

11. Rimas y leyendas

Gustavo Adolfo Bécquer / Austral / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 26

12. Obras selectas

Federico García Lorca / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Poesía reunida. Edición conmemorativa

César Vallejo / RAE/ASALE / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

14. Después del pop

Elisa Fernández Guzmán / Rialp / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 5

15. En mis sueños siempre tienes veinte años

Kirmen Uribe / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

16. Poeta en Nueva York

Federico García Lorca / Cátedra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3

17. Campos de Castilla

Antonio Machado / Cátedra / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

18. Corazón nómada

Lucía Wolff Ruiz / Valparaíso / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

19. Con

Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 8

20. Poesía completa

Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 56

Infantil y juvenil

1. Astérix en Lusitania

Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3

2. Alfa

Ali Hazelwood / Faeris / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

3. Dos coronas retorcidas

Rachel Gillig / UDL / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

4. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 189

5. Diario de Greg 20. Aguafiestas

Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3

6. Un amor de diciembre

Lauren Asher / Martínez Roca / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

7. Ibáñez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!

Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

8. Alfa (ed. especial)

Ali Hazelwood / Faeris / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

9. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 58

10. La espada salvaje de Conan 8

Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. Amigo invisible

Sophie Jomain / TBR / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3

12. Mentira

Care Santos / Edebé / Semana anterior: - / Semanas en lista: 48

13. Releasing 10 (Los chicos de Tommen 6)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 6

14. El Principito

Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 446

15. El nuevo viaje de El Principito

Eloy Moreno / Salamandra / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 7

16. Cuando te atrevas a sentir

Tamara Molina / Contraluz / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3

17. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 72

18. One Piece nº 111

Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3

19. Antón Piñón en el bosque del terror

Gabriela Keselman / SM / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3

20. My Hero Academia nº 42

Kohei Horikoshi / Planeta Cómic / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3

Bolsillo

1. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 74

2. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 113

3. Frankenstein

Mary Shelley / Austral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5

4. Todo muere

Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

5. El descontento

Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 8

6. El clan

Carmen Mola / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10

7. Los siete maridos de Evelyn Hugo

Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 37

8. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 113

9. El capitán Alatriste (estuche)

Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 10

10. It

Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. La isla de las tormentas

Ken Follett / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3

12. 84, Charing Cross Road

Helene Hanff / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

13. Rebelión en la granja

George Orwell / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4

14. 1984

George Orwell / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 228

15. El brillo de las luciérnagas

Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 42

16. El Cuarto Mono (estuche)

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

17. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 31

18. La grieta del silencio

Javier Castillo / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13

19. La vida de Chuck

Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Un mundo feliz

Aldous Huxley / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 28

Otros libros

1. Cuaderno de invierno, vol. 6

Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. El poder del ahora

Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 238

3. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 199

4. Cocina con Coqui

Cocina con Coqui / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

5. Surfear la vida. Superar tus miedos te hace más grande

Aitor Francesena / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

6. 80 recomendaciones para evitar los tóxicos

Nicolás Olea / RBA Integral / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

7. Cómo mandar a la mierda de forma educada

Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 46

8. Tu cuerpo sabe tu historia

Lorena Cuendias / Bruguera / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5

9. Ciencias del comportamiento. Domina la...

Juan Manuel García 'Pincho' / Temas de Hoy / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 10

10. 5 semanas para desinflamarte

Blanca García-Orea Haro / Grijalbo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).