Los libros más vendidos: 21 de noviembre de 2025
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Más información: Los mejores libros infantiles de octubre: una Caperucita moderna y otros 15 títulos más allá del truco o trato
Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros
Ficción
1. Vera, una historia de amor
Juan del Val / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. Los tres mundos (Serie Julio César 3)
Santiago Posteguillo / Ediciones B / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
3. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 48
4. Cuando el viento hable
Ángela Banzas / Planeta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
5. El susurro del fuego
Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6
6. Islas de la Ascuaoscura
Brandon Sanderson / Nova / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. El último secreto
Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 9
8. El círculo de los días
Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 7
9. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9
10. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 70
11. Misión en París
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 10
12. Amor a la muerte
Stella Tack / Inlov / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Mil cosas
Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 6
14. Hija de la venganza
Michael McDowell / Blackie Books / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5
15. Tango satánico
László Krasznahorkai / Acantilado / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 3
16. La muy catastrófica visita al zoo
Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 32
17. Alchemised
SenLinYu / Montena / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 6
18. De sangre y cenizas. Ed. especial
Jennifer Armentrout / Puck / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. Melancolía de la resistencia
László Krasznahorkai / Acantilado / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 2
20. La caza del ejecutor
Vicente Vallés / Espasa / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 6
No ficción
1. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 31
2. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 6
3. Mi verdadera historia
Isabel Preysler / Espasa / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
4. El viaje de mi padre
Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 7
5. The Book
Hungry Minds / Duomo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 206
7. Nadie me esperaba aquí. Apuntes sobre el desclasamiento
Noelia Ramírez / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Pan de ángeles
Patti Smith / Lumen / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Al día siguiente de la conquista
Juan Miguel Zunzunegui / La Esfera de los Libros / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 33
11. Una mujer a quien amar
Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 7
12. Presentes
Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 27
13. Ego y supraconciencia
Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8
14. El abismo del olvido
Paco Roca / Rodrigo Terrasa / Astiberri / Semana anterior: - / Semanas en lista: 51
15. Las fuerzas que mueven el mundo
El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5
16. Fronteras de clase
Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
17. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 24
18. Francofacts. Desmontando los bulos sobre el franquismo
Fernando Hernández Sánchez / Pedro Vera / Pasado & Presente / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2
19. Mi refugio y mi tormenta
Arundhati Roy / Alfaguara / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
20. El espíritu de la esperanza
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 13
Poesía
1. Los suaves deslices de la lluvia
Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 6
2. En todos mis universos
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 19
3. Elegirme
Luna Javierre / Martínez Roca / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
4. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 135
5. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 174
6. Primero de poeta (edición 10.º aniversario)
Patricia Benito / Aguilar / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Donde viven las musas
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 81
8. Maneras de ser palestina. Antología de nuevas poetas
Varias autoras / Ediciones del Oriente y del Mediterráneo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
9. Este amor de nosotros
Soledad Sánchez Mulas / Olé Libros / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
10. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE
Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 116
11. Rimas y leyendas
Gustavo Adolfo Bécquer / Austral / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 26
12. Obras selectas
Federico García Lorca / Austral / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Poesía reunida. Edición conmemorativa
César Vallejo / RAE/ASALE / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
14. Después del pop
Elisa Fernández Guzmán / Rialp / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 5
15. En mis sueños siempre tienes veinte años
Kirmen Uribe / Visor / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6
16. Poeta en Nueva York
Federico García Lorca / Cátedra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3
17. Campos de Castilla
Antonio Machado / Cátedra / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
18. Corazón nómada
Lucía Wolff Ruiz / Valparaíso / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
19. Con
Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 8
20. Poesía completa
Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 56
Infantil y juvenil
1. Astérix en Lusitania
Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 3
2. Alfa
Ali Hazelwood / Faeris / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
3. Dos coronas retorcidas
Rachel Gillig / UDL / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
4. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 189
5. Diario de Greg 20. Aguafiestas
Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 3
6. Un amor de diciembre
Lauren Asher / Martínez Roca / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
7. Ibáñez Mítico 1. Hachís... ¡Salud!
Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
8. Alfa (ed. especial)
Ali Hazelwood / Faeris / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
9. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 58
10. La espada salvaje de Conan 8
Varios autores / Panini / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. Amigo invisible
Sophie Jomain / TBR / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 3
12. Mentira
Care Santos / Edebé / Semana anterior: - / Semanas en lista: 48
13. Releasing 10 (Los chicos de Tommen 6)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 6
14. El Principito
Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 446
15. El nuevo viaje de El Principito
Eloy Moreno / Salamandra / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 7
16. Cuando te atrevas a sentir
Tamara Molina / Contraluz / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3
17. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 72
18. One Piece nº 111
Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 3
19. Antón Piñón en el bosque del terror
Gabriela Keselman / SM / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3
20. My Hero Academia nº 42
Kohei Horikoshi / Planeta Cómic / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 3
Bolsillo
1. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 74
2. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 113
3. Frankenstein
Mary Shelley / Austral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 5
4. Todo muere
Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
5. El descontento
Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 8
6. El clan
Carmen Mola / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 10
7. Los siete maridos de Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 37
8. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 113
9. El capitán Alatriste (estuche)
Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 10
10. It
Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. La isla de las tormentas
Ken Follett / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3
12. 84, Charing Cross Road
Helene Hanff / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
13. Rebelión en la granja
George Orwell / Debolsillo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4
14. 1984
George Orwell / Debolsillo / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 228
15. El brillo de las luciérnagas
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 42
16. El Cuarto Mono (estuche)
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
17. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 31
18. La grieta del silencio
Javier Castillo / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13
19. La vida de Chuck
Stephen King / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Un mundo feliz
Aldous Huxley / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 28
Otros libros
1. Cuaderno de invierno, vol. 6
Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. El poder del ahora
Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 238
3. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 199
4. Cocina con Coqui
Cocina con Coqui / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
5. Surfear la vida. Superar tus miedos te hace más grande
Aitor Francesena / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
6. 80 recomendaciones para evitar los tóxicos
Nicolás Olea / RBA Integral / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
7. Cómo mandar a la mierda de forma educada
Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 46
8. Tu cuerpo sabe tu historia
Lorena Cuendias / Bruguera / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 5
9. Ciencias del comportamiento. Domina la...
Juan Manuel García 'Pincho' / Temas de Hoy / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 10
10. 5 semanas para desinflamarte
Blanca García-Orea Haro / Grijalbo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 5
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).