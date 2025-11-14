Los libros más vendidos: 14 de noviembre de 2025
Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.
Más información: Los mejores libros infantiles de octubre: una Caperucita moderna y otros 15 títulos más allá del truco o trato
Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros
Ficción
1. Los tres mundos (Serie Julio César 3)
Santiago Posteguillo / Ediciones B / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. La península de las casas vacías
David Uclés / Siruela / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 47
3. El susurro del fuego
Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5
4. El último secreto
Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 8
5. El círculo de los días
Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6
6. Comerás flores
Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 8
7. Misión en París
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9
8. La muy catastrófica visita al zoo
Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 31
9. La asistenta
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 69
10. Hija de la venganza
Michael McDowell / Blackie Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4
11. Melancolía de la resistencia
László Krasznahorkai / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
12. Mil cosas
Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5
13. Tango satánico
László Krasznahorkai / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2
14. Han cantado bingo
Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
15. Alchemised
SenLinYu / Montena / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5
16. Morir en la arena
Leonardo Padura / Tusquets / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 10
17. La caza del ejecutor
Vicente Vallés / Espasa / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 5
18. Por si un día volvemos
María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 29
19. La profesora
Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 7
20. La Capitana
Susana Martín Gijón / Alfaguara / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2
No ficción
1. La sociedad del cansancio
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 30
2. Mi verdadera historia
Isabel Preysler / Espasa / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
3. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil
Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5
4. El viaje de mi padre
Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6
5. Lepanto. Cuando España salvó a Europa
Marcelo Gullo Omodeo / Espasa / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3
6. Sembrar palabras. El despertar intelectual de las mujeres
Ana Santos / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
7. Lágrimas de barro. Crónica de la DANA del 29 de octubre
Carmen Amoraga / Maxi Roldán / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
8. Las fuerzas que mueven el mundo
El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4
9. Una mujer a quien amar
Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 6
10. Presentes
Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 26
11. El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 205
12. Fronteras de clase
Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
13. Ego y supraconciencia
Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7
14. El puente donde habitan las mariposas
Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 32
15. El jardinero y la muerte
Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 23
16. El espíritu de la esperanza
Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: - / Semanas en lista: 12
17. Francofacts. Desmontando los bulos sobre el franquismo
Fernando Hernández Sánchez / Pedro Vera / Pasado & Presente / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
18. El "Quattrocento". Arte y cultura del Renacimiento italiano
Rafael Argullol / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5
19. Por decir la verdad
Pedro J. Ramírez / Planeta / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 7
20. La amiga que me dejó
Nuria Labari / Debate / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 3
Poesía
1. Los suaves deslices de la lluvia
Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5
2. En todos mis universos
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 18
3. Donde viven las musas
Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 80
4. Lo que pasa es que te quiero
Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 134
5. Maneras de ser palestina. Antología de nuevas poetas
Varias autoras / Ediciones del Oriente y del Mediterráneo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
6. Poesía completa
Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 173
7. Rimas y leyendas
Gustavo Adolfo Bécquer / Austral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 25
8. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE
Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 115
9. Después del pop
Elisa Fernández Guzmán / Rialp / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4
10. Poesía reunida. Edición conmemorativa
César Vallejo / RAE / ASALE / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
11. Poeta en Nueva York
Federico García Lorca / Cátedra / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2
12. Campos de Castilla
Antonio Machado / Cátedra / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2
13. Poesía completa
Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 55
14. Con
Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 7
15. Campo alegre de batalla. Antología Generación del 27
Varios autores / Micomicona / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Cantar de Mio Cid
Anónimo / Austral / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 24
17. La melancólica muerte de Chico Ostra
Tim Burton / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14
18. Romancero gitano
Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 112
19. Una luz imprevista. Poesía completa
María Victoria Atencia / Cátedra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
20. Coplas a la muerte de su padre
Jorge Manrique / Castalia / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 6
Infantil y juvenil
1. Astérix en Lusitania
Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2
2. Diario de Greg 20. Aguafiestas
Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2
3. Ibáñez mítico 1. Hachís... ¡Salud!
Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3
4. Invisible
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 188
5. Un amor de diciembre
Lauren Asher / Martínez Roca / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2
6. Redes
Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 57
7. Cuando te atrevas a sentir
Tamara Molina / Contraluz / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2
8. Releasing 10 (Los chicos de Tommen 6)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5
9. Amigo invisible
Sophie Jomain / TBR / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2
10. One Piece nº 111
Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
11. Antón Piñón en el bosque del terror
Gabriela Keselman / SM / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
12. My Hero Academia nº 42
Kohei Horikoshi / Planeta Cómic / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2
13. El nuevo viaje de El Principito
Eloy Moreno / Salamandra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 6
14. Cuando te atrevas a sentir (edición especial limitada)
Tamara Molina / Contraluz / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
15. Te quiero tanto
Saeko Inui / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
16. Nos tratamos bien
Lucía Serrano / Beascoa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7
17. El vado de los zorros
Anna Starobinets / Impedimenta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4
18. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)
Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 71
19. Kaiju 8 nº 14
Naoya Matsumoto / Planeta Cómic / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2
20. Fearful
Lauren Roberts / Alfaguara / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2
Bolsillo
1. La paciente silenciosa
Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 112
2. La biblioteca de la medianoche
Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 73
3. Todo muere
Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3
4. Frankenstein
Mary Shelley / Austral / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4
5. El capitán Alatriste (estuche)
Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 9
6. El clan
Carmen Mola / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9
7. Los siete maridos de Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 36
8. La verdad sobre el caso Harry Quebert
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 112
9. Rebelión en la granja
George Orwell / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
10. El descontento
Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 7
11. La isla de las tormentas
Ken Follett / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2
12. El extranjero
Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 30
13. El Cuarto Mono (estuche)
J. D. Barker / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
14. Los siguientes
Pedro Simón / Booket / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2
15. 1984
George Orwell / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 227
16. Un mundo feliz
Aldous Huxley / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 27
17. Metafísica de los tubos
Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 14
18. El arte de ser nosotros
Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 50
19. El brillo de las luciérnagas
Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 41
20. Un animal salvaje
Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 15
Otros libros
1. Cocina con Coqui
Cocina con Coqui / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1
2. 5 semanas para desinflamarte
Blanca García-Orea Haro / Grijalbo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4
3. Hábitos atómicos
James Clear / Diana / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 198
4. Cómo mandar a la mierda de forma educada
Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 45
5. 80 recomendaciones para evitar los tóxicos
Nicolás Olea / RBA Integral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2
6. El poder del ahora
Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 237
7. Tu cuerpo sabe tu historia
Lorena Cuendias / Bruguera / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4
8. Ciencias del comportamiento. Domina la...
Juan Manuel García ‘Pincho’ / Temas de Hoy / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9
9. No te creas todo lo que piensas
Joseph Nguyen / Grijalbo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3
10. Cómo hacer que te pasen cosas buenas
Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 200
Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).