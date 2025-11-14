Los libros más vendidos: 14 de noviembre de 2025

Ficción

1. Los tres mundos (Serie Julio César 3)

Santiago Posteguillo / Ediciones B / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 47

3. El susurro del fuego

Javier Castillo / Suma / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5

4. El último secreto

Dan Brown / Planeta / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 8

5. El círculo de los días

Ken Follett / Plaza & Janés / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6

6. Comerás flores

Lucía Solla Sobral / Libros del Asteroide / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 8

7. Misión en París

Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9

8. La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 31

9. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 69

10. Hija de la venganza

Michael McDowell / Blackie Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4

11. Melancolía de la resistencia

László Krasznahorkai / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

12. Mil cosas

Juan Tallón / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 5

13. Tango satánico

László Krasznahorkai / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 2

14. Han cantado bingo

Lana Corujo / Reservoir Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

15. Alchemised

SenLinYu / Montena / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5

16. Morir en la arena

Leonardo Padura / Tusquets / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 10

17. La caza del ejecutor

Vicente Vallés / Espasa / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 5

18. Por si un día volvemos

María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 29

19. La profesora

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 7

20. La Capitana

Susana Martín Gijón / Alfaguara / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 2

No ficción

1. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 30

2. Mi verdadera historia

Isabel Preysler / Espasa / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

3. Sobre Dios. Pensar con Simone Weil

Byung-Chul Han / Paidós / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 5

4. El viaje de mi padre

Julio Llamazares / Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6

5. Lepanto. Cuando España salvó a Europa

Marcelo Gullo Omodeo / Espasa / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 3

6. Sembrar palabras. El despertar intelectual de las mujeres

Ana Santos / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

7. Lágrimas de barro. Crónica de la DANA del 29 de octubre

Carmen Amoraga / Maxi Roldán / Espasa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

8. Las fuerzas que mueven el mundo

El Orden Mundial / Ariel / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4

9. Una mujer a quien amar

Theodor Kallifatides / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 6

10. Presentes

Paco Cerdà / Alfaguara / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 26

11. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 205

12. Fronteras de clase

Lea Ypi / Anagrama / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

13. Ego y supraconciencia

Dr. Manuel Sans Segarra / Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 7

14. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 32

15. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 23

16. El espíritu de la esperanza

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: - / Semanas en lista: 12

17. Francofacts. Desmontando los bulos sobre el franquismo

Fernando Hernández Sánchez / Pedro Vera / Pasado & Presente / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

18. El "Quattrocento". Arte y cultura del Renacimiento italiano

Rafael Argullol / Acantilado / Semana anterior: - / Semanas en lista: 5

19. Por decir la verdad

Pedro J. Ramírez / Planeta / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 7

20. La amiga que me dejó

Nuria Labari / Debate / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 3

Poesía

1. Los suaves deslices de la lluvia

Enrique Bunbury / Cántico / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 5

2. En todos mis universos

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 18

3. Donde viven las musas

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 80

4. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 134

5. Maneras de ser palestina. Antología de nuevas poetas

Varias autoras / Ediciones del Oriente y del Mediterráneo / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

6. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 173

7. Rimas y leyendas

Gustavo Adolfo Bécquer / Austral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 25

8. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE

Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 115

9. Después del pop

Elisa Fernández Guzmán / Rialp / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 4

10. Poesía reunida. Edición conmemorativa

César Vallejo / RAE / ASALE / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

11. Poeta en Nueva York

Federico García Lorca / Cátedra / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2

12. Campos de Castilla

Antonio Machado / Cátedra / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 2

13. Poesía completa

Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 55

14. Con

Miriam Reyes / La Bella Varsovia / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 7

15. Campo alegre de batalla. Antología Generación del 27

Varios autores / Micomicona / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Cantar de Mio Cid

Anónimo / Austral / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 24

17. La melancólica muerte de Chico Ostra

Tim Burton / Anagrama / Semana anterior: - / Semanas en lista: 14

18. Romancero gitano

Federico García Lorca / Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 112

19. Una luz imprevista. Poesía completa

María Victoria Atencia / Cátedra / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

20. Coplas a la muerte de su padre

Jorge Manrique / Castalia / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 6

Infantil y juvenil

1. Astérix en Lusitania

Fabcaro y Didier Conrad / Salvat / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 2

2. Diario de Greg 20. Aguafiestas

Jeff Kinney / Molino / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 2

3. Ibáñez mítico 1. Hachís... ¡Salud!

Francisco Ibáñez / Bruguera / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3

4. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 188

5. Un amor de diciembre

Lauren Asher / Martínez Roca / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 2

6. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 57

7. Cuando te atrevas a sentir

Tamara Molina / Contraluz / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 2

8. Releasing 10 (Los chicos de Tommen 6)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 5

9. Amigo invisible

Sophie Jomain / TBR / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 2

10. One Piece nº 111

Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

11. Antón Piñón en el bosque del terror

Gabriela Keselman / SM / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

12. My Hero Academia nº 42

Kohei Horikoshi / Planeta Cómic / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 2

13. El nuevo viaje de El Principito

Eloy Moreno / Salamandra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 6

14. Cuando te atrevas a sentir (edición especial limitada)

Tamara Molina / Contraluz / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

15. Te quiero tanto

Saeko Inui / Blackie Books / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

16. Nos tratamos bien

Lucía Serrano / Beascoa / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7

17. El vado de los zorros

Anna Starobinets / Impedimenta / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

18. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 71

19. Kaiju 8 nº 14

Naoya Matsumoto / Planeta Cómic / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 2

20. Fearful

Lauren Roberts / Alfaguara / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 2

Bolsillo

1. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 112

2. La biblioteca de la medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 73

3. Todo muere

Juan Gómez-Jurado / B de Bolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3

4. Frankenstein

Mary Shelley / Austral / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4

5. El capitán Alatriste (estuche)

Arturo Pérez-Reverte / Debolsillo / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 9

6. El clan

Carmen Mola / Booket / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 9

7. Los siete maridos de Evelyn Hugo

Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 36

8. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 112

9. Rebelión en la granja

George Orwell / Debolsillo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

10. El descontento

Beatriz Serrano / Booket / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 7

11. La isla de las tormentas

Ken Follett / Debolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 2

12. El extranjero

Albert Camus / Debolsillo / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 30

13. El Cuarto Mono (estuche)

J. D. Barker / Booket / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

14. Los siguientes

Pedro Simón / Booket / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 2

15. 1984

George Orwell / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 227

16. Un mundo feliz

Aldous Huxley / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 27

17. Metafísica de los tubos

Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 14

18. El arte de ser nosotros

Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 50

19. El brillo de las luciérnagas

Paul Pen / Debolsillo / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 41

20. Un animal salvaje

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 15

Otros libros

Cocina con Coqui

1. Cocina con Coqui

Cocina con Coqui / Montena / Semana anterior: - / Semanas en lista: 1

2. 5 semanas para desinflamarte

Blanca García-Orea Haro / Grijalbo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 4

3. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 198

4. Cómo mandar a la mierda de forma educada

Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 45

5. 80 recomendaciones para evitar los tóxicos

Nicolás Olea / RBA Integral / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 2

6. El poder del ahora

Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 237

7. Tu cuerpo sabe tu historia

Lorena Cuendias / Bruguera / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 4

8. Ciencias del comportamiento. Domina la...

Juan Manuel García ‘Pincho’ / Temas de Hoy / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 9

9. No te creas todo lo que piensas

Joseph Nguyen / Grijalbo / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

10. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 200

[Volver ↑]

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).