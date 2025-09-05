Los libros más vendidos: 5 de septiembre de 2025

Ir a: Ficción | No ficción | Poesía | Infantil y juvenil | Bolsillo | Otros

Ficción

1. La asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 59

2. La península de las casas vacías

David Uclés / Siruela / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 37

3. El loco de Dios en el fin del mundo

Javier Cercas / Random House / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 21

4. La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker / Alfaguara / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 21

5. El secreto de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 34

6. Mi nombre es Emilia del Valle

Isabel Allende / Plaza & Janés / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 14

7. Prohibido morir aquí

Elizabeth Taylor / Libros del Asteroide / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 3

8. Por si un día volvemos

María Dueñas / Planeta / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 21

9. Nunca mientas

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 7

10. La asistenta te vigila

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 11

11. Nuestro largo adiós

Megan Maxwell / Esencia / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 8

12. La cartera

Francesca Giannone / Duomo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 38

13. La boda de la asistenta

Freida McFadden / Suma / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 13

14. La mala costumbre

Alana S. Portero / Seix Barral / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 81

15. Ese imbécil va a escribir una novela

Juan José Millás / Alfaguara / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 16

16. Las gratitudes

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 6

17. Blackwater I. La riada

Michael McDowell / Blackie Books / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 56

18. El accidente

Blanca Lacasa / Libros del Asteroide / Semana anterior: - / Semanas en lista: 4

19. El albatros negro

María Oruña / Plaza & Janés / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 22

20. La vegetariana

Han Kang / Random House / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 44

No ficción

1. El puente donde habitan las mariposas

Nazareth Castellanos / Siruela / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 22

2. El español que enamoró al mundo

Antonio Muñoz Molina / Seix Barral / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 14

3. El verano de Cervantes

Antonio Muñoz Molina / Seix Barral / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 12

4. El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodínov / Impedimenta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 195

5. La Supraconciencia existe. Vida después de...

Dr. Manuel Sans Segarra/Juan Carlos Cebrián / Planeta / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 49

6. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl / Herder / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 195

7. La vacuna contra la insensatez

José Antonio Marina / Ariel / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 15

8. Seismil

Laura C. Vela / Niños Gratis / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 8

9. Apuntes para John

Joan Didion / Random House / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 7

10. El derecho a las cosas bellas. Vindicación...

Juan Evaristo Valls Boix / Ariel / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6

11. Neurociencia del cuerpo

Nazareth Castellanos / Kairós / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 14

12. La llamada

Leila Guerriero / Anagrama / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 62

13. Quiero y no puedo. Una historia de los pijos...

Raquel Peláez / Blackie Books / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 43

14. Nuevo elogio del imbécil

Pino Aprile / Gatopardo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 8

15. Teoría de la gravedad

Leila Guerriero / Libros del Asteroide / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 4

16. Ahora y en la hora

Héctor Abad Faciolince / Alfaguara / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 14

17. La sociedad del cansancio

Byung-Chul Han / Herder / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 20

18. Historias de Gaza. La vida entre guerras

Mikel Ayestaran / Península / Semana anterior: - / Semanas en lista: 16

19. Breve historia del conflicto entre Israel y...

Ilan Pappé / Capitán Swing / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 13

20. Biografía del silencio

Pablo d'Ors / Galaxia Gutenberg / Semana anterior: - / Semanas en lista: 55

Poesía

1. El hundimiento

Manuel Vilas / Visor / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 8

2. Poesía completa

Alejandra Pizarnik / Lumen / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 163

3. Corazón espinado

María Iglesias / Scripta Manent Books / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 6

4. Bésame, que diré que ha sido mala suerte

Defreds / Espasa / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 21

5. Venir desde tan lejos

Eloy Sánchez Rosillo / Tusquets / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 15

6. Donde viven las musas

Marianela Dos Santos / Ediciones B / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 72

7. Los muertos y los vivos

Sharon Olds / Visor / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 8

8. Romancero gitano. Edición facsimilar RAE

Federico García Lorca / JdeJ Editores / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 105

9. Lo que pasa es que te quiero

Gloria Fuertes / Blackie Books / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 124

10. Poesía completa

Idea Vilariño / Lumen / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 15

11. Poemas

Ángel González / Cátedra / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 11

12. El amor, las mujeres y la vida

Mario Benedetti / Visor / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 78

13. Y yo a ti

Sara Búho / Lunwerg / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 12

14. Estar viva

Pilar Clau / Olifante / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 6

15. Romancero gitano

Federico García Lorca. Ilustr. Ricardo Cavolo / Lunwerg / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 105

16. Una inesperada ilusión

Aloma Rodríguez / Prensas Universidad de Zaragoza / Semana anterior: - / Semanas en lista: 6

17. Violet hace el puente sobre la hierba

Lana del Rey / Libros Cúpula / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 16

18. Poesía completa

Gata Cattana / Aguilar / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 45

19. Ya no será

Idea Vilariño / Random House / Semana anterior: - / Semanas en lista: 7

20. Los papeles de Ibiza 35

Leopoldo María Panero / Bartleby / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 6

Infantil y juvenil

1. Binding 13 (Los chicos de Tommen 1)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 63

2. Invisible

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 178

3. Redes

Eloy Moreno / Nube de Tinta / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 47

4. Alas de sangre

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 75

5. Keeping 13 (Los chicos de Tommen 2)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 30

6. Saving 6 (Los chicos de Tommen 3)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 11

7. Chainsaw Man 19

Tatsuki Fujimoto / Norma / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 3

8. Los Juegos del Hambre 5. Amanecer en la cosecha

Suzanne Collins / Molino / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 22

9. Alas de hierro

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 45

10. Taming 7 (Los chicos de Tommen 5)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 3

11. Redeeming 6 (Los chicos de Tommen 4)

Chloe Walsh / Montena / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 3

12. El principito

Antoine de Saint-Exupéry / Salamandra / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 436

13. Alas de ónix

Rebecca Yarros / Planeta / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 28

14. Policán

Dav Pilkey / SM / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 28

15. Powerless

Lauren Roberts / Alfaguara / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 15

16. One Piece nº 110

Eiichiro Oda / Planeta Cómic / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 6

17. Molas mucho. Una guía para surfear la adolescencia

Míriam Tirado / B de Blok / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 5

18. Anna Kadabra 16. El libro prohibido

Pedro Mañas/David Sierra Listón / Destino / Semana anterior: 18 / Semanas en lista: 12

19. Biblioteca Superman 2

John Byrne/Jerry Ordway/Marv Wolfmann / Panini / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 6

20. Cuaderno Kids, vol. 4

Daniel López Valle/Àlex Red / Blackie Books / Semana anterior: 20 / Semanas en lista: 10

Bolsillo

1. La paciente silenciosa

Alex Michaelides / Debolsillo / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 102

2. Un animal salvaje

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 6

3. El arte de ser nosotros

Inma Rubiales / Booket / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 40

4. La Biblioteca de la Medianoche

Matt Haig / AdN / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 63

5. La verdad sobre el caso Harry Quebert

Joël Dicker / Debolsillo / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 102

6. En agosto nos vemos

Gabriel García Márquez / Debolsillo / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 5

7. La amiga estupenda

Elena Ferrante / Debolsillo / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 3

8. Metafísica de los tubos

Amélie Nothomb / Anagrama / Semana anterior: 16 / Semanas en lista: 4

9. Los siete maridos de Evelyn Hugo

Taylor Jenkins Reid / Books4pocket / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 27

10. Últimos días en Berlín

Paloma Sánchez-Garnica / Booket / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 34

11. El aliento de los dioses

Brandon Sanderson / B de Bolsillo / Semana anterior: 19 / Semanas en lista: 10

12. La hipótesis del amor

Ali Hazelwood / Contraluz / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 4

13. El color de las cosas invisibles

Andrea Longarela / Booket / Semana anterior: 11 / Semanas en lista: 7

14. La dama de la Cartuja

Inma Aguilera / B de Bolsillo / Semana anterior: 13 / Semanas en lista: 5

15. Lecciones de química

Bonnie Garmus / Debolsillo / Semana anterior: 12 / Semanas en lista: 6

16. Los misterios de la taberna Kamogawa

Hisashi Kashiwai / Debolsillo / Semana anterior: 14 / Semanas en lista: 5

17. El infinito en un junco (ed. limitada firmada)

Irene Vallejo / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 16

18. Nada se opone a la noche

Delphine de Vigan / Anagrama / Semana anterior: 15 / Semanas en lista: 4

19. Hasta que caiga la luna

Sarah A. Parker / Debolsillo / Semana anterior: 17 / Semanas en lista: 7

20. Cónclave

Robert Harris / Debolsillo / Semana anterior: - / Semanas en lista: 13

Otros libros

1. Cómo mandar a la mierda de forma educada

Alba Cardalda / Vergara / Semana anterior: 1 / Semanas en lista: 35

2. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 4 / Semanas en lista: 190

3. Cuaderno golden, vol. 5

María López Villodres/Julio Fuentes / Blackie Books / Semana anterior: 5 / Semanas en lista: 12

4. El poder del ahora

Eckhart Tolle / Gaia / Semana anterior: 6 / Semanas en lista: 227

5. Cuaderno de actividades para adultos, Vol. 14

Daniel López Valle/Cristóbal Fortúnez / Blackie Books / Semana anterior: 2 / Semanas en lista: 15

6. Recupera tu mente, reconquista tu vida

Marian Rojas Estapé / Espasa / Semana anterior: 7 / Semanas en lista: 69

7. Hábitos atómicos

James Clear / Diana / Semana anterior: 3 / Semanas en lista: 188

8. El camino del artista

Julia Cameron / Aguilar / Semana anterior: 8 / Semanas en lista: 20

9. Dejar ir: El camino de la liberación

Dr. David R. Hawkins / El Grano de Mostaza / Semana anterior: 9 / Semanas en lista: 6

10. Deja de ser tú

Joe Dispenza / Urano / Semana anterior: 10 / Semanas en lista: 33

Fuentes: Todostuslibros.com, Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Central, Agapea, Santos Ochoa, Geli (Gerona), Babel (Granada), Rayuela (Málaga), Cervantes (Oviedo).