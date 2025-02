Los mejores libros infantiles y juveniles de febrero 2025

El cajón de las cosas que no duelen

Nahir Gutiérrez. Ilustraciones Iván Harón

Baobab. 48 páginas. 14,95 €. A partir de 3 años

Robusto Ropero Picaporte es un buen armario. Un armario digno del cuarto principal. Muy enfadado tiene que soportar su traslado al cuarto infantil, más pequeño y siempre patas arriba. Al principio no se entienden y Simón no sabe que Robusto tiene sitio para todo: para la tristeza, para el miedo, para la ira, también para la alegría. Pero lo que le hará perfecto es montarse un cajón para las cosas que no duelen y así Simón podrá desprenderse de una bronca inmerecida, del recuerdo de la bicicleta robada y de la pelea con su mejor amigo.