Los 10 mejores ensayos de 2025: un Chaves Nogales inmortal se encumbra frente a los problemas de la actualidad

Decía el poeta que vivir es ver volver. Quizá por eso, el mejor libro del año son las crónicas inéditas de la Segunda Guerra Mundial de Chaves Nogales, mientras que también Compagnon, Casanova, Dikötter y Caballé ajustan cuentas con el pasado, Martínez Bascuñán se mide con el presente trumpesco, y Gómez Pin y Natalia Castro con el futuro. Byung-Chul Han (Dios) y Lanza (Lampedusa) rematan un 2025 disperso y feraz.

Consulta aquí las votaciones de nuestros críticos.

1. Diarios de la Segunda Guerra Mundial

Manuel Chaves Nogales

El paseo

Representante de esa Tercera España que huía de extremismos, Chaves Nogales (Sevilla, 1897-Londres, 1944) afirmaba que en su tiempo las catástrofes ocurrían "con una simplicidad y una facilidad aterradora". Su asombro ante el horror sigue siendo el nuestro. De ahí el interés de los tres volúmenes compilados de manera excepcional por Yolanda Morató, que reúnen más de quinientos artículos olvidados —e inéditos en muchos casos— sobre la Segunda Guerra Mundial.

Un conflicto que el legendario periodista vivió en París primero y en un Londres arrasado por las bombas después. Divididos en tres volúmenes, "Desde París", "En Londres" y "Últimas crónicas", en ellos destaca su mirada lúcida sobre lo vivido, al punto de escribir: "El Reich emplea el crimen por sistema". Mucho antes de que los campos de exterminio fuesen una certeza.

2. Con la vida por detrás

Antoine Compagnon

Acantilado

Hay algo extraño y conmovedor en acompañar a un sabio en su despedida. Fue en 2020 cuando Compagnon (Bruselas, 1950) impartió sus últimas lecciones en el Collège de France, compiladas en este espléndido volumen en el que el autor de Los antimodernos reflexiona sobre las obras postreras de algunos autores del canon, de Proust a Blanchot, de Goethe a Baudelaire, en una suerte de testamento intelectual rebosante de conocimiento y amor.

El escritor y crítico literario Antoine Compagnon. Foto: Pymouss

3. Franco

Julián Casanova

Crítica

Casanova (Teruel, 1956) abordó la figura poliédrica de Francisco Franco en el cincuentenario de su muerte, retratando la trayectoria humana, política y militar del dictador desde su intervención en la guerra de África y en el golpe de 1936 hasta su muerte en la cama.

Julián Casanova. Foto: José Escribano

Aunque algunos señalaron la ausencia de descubrimientos documentales en el libro, nuestros críticos han valorado la oportunidad, el sentido narrativo y el rigor de su puesta al día de las mejores investigaciones precedentes.

4. La fiesta del fin del mundo

Natalia Castro

Anagrama

Natalia Castro (Menorca, 1989), profesora de la Universidad de Princeton, ofrece en este ensayo, galardonado con el Premio Anagrama, una visión revolucionaria del apocalipsis político y social contemporáneo que podríamos estar viviendo, con guerras soterradas y abiertas, inteligencia artificial, pandemias...

Para ella, nos hallamos ante posibles nuevos comienzos en todos los órdenes, así que, lejos de la visión nihilista más extendida, Castro Picón traza un diagnóstico esperanzador.

Natalia Castro Picón. Foto: © Daniel García Rivas.

5. La Revolución Cultural

Frank Dikötter

Acantilado

Autor de dos libros previos de obligada lectura para comprender el nacimiento de la República Popular China y el Gran Salto Adelante de Mao, Frank Dikötter (Países Bajos, 1961) estudia en ese excepcional volumen los orígenes, desarrollo y consecuencias de la Revolución Cultural (1966-1977). El historiador holandés detalla cómo Mao sometió al gigante asiático a un régimen de terror y delación sin parangón, que perseguía y condenaba la inteligencia y la libertad.

El ensayista Frank Dikötter. Foto: Wilco Van Dijen

6. Íntima Atlántida

Anna Caballé

Taurus

Con un conocimiento exhaustivo del personaje, fruto de años de investigación en muy diversas fuentes, la excelente biógrafa que siempre es Anna Caballé (L’Hospitalet de Llobregat, 1954) nos descubre el demoledor retrato humano, literario y sentimental de una Rosa Chacel desconocida.

La ensayista Anna Caballé. Foto: cortesía de la autora

Compleja e inteligente, clásica y desdichada, la Chacel que dibuja resulta conmovedora por la angustia y tristeza que la acompañó tras la Guerra Civil y hasta su muerte, víctima de incontables traiciones.

7. Sobre Dios

Byung-Chul Han

Paidós

En un año en que lo religioso ha conquistado hasta las listas de streaming, el filósofo estrella de nuestros días, Byung-Chul Han (Seúl, 1959), dedica su último librito a reflexionar sobre Dios.

Y lo hace además con una magnífica interlocutora, pues, como subraya el subtítulo de la obra, el coreano decide Pensar con Simone Weil, dialogando con la literatura de espiritualidad cristiana de la filósofa francesa. Al tiempo, reflexiona sobre algunos de sus temas más queridos, como el amor, las ceremonias y la belleza.

El escritor Byung-Chul Han. Foto: Paidós

8. El ser que cuenta

Víctor Gómez Pin

Acantilado

He aquí el mejor antídoto, racional e incuestionable, contra el miedo a la inteligencia artificial, a la que algunos apocalípticos consideran capaz de destronar al ser humano.

El ensayista Víctor Gómez Pin. Foto: Gala Espín

Frente a ellos, Víctor Gómez Pin (Barcelona, 1944) defiende en este libro que esa distopía es imposible por la singularidad del hombre, basada en el lenguaje. Gracias a la palabra, afirma el filósofo, la humana es "la especie que cuenta cosas, da cuenta de las cosas y, en razón misma de ello, prioritariamente importa".

9. El fin del mundo común

Máriam Martínez-Bascuñán

Taurus

La politóloga Martínez Bascuñán (Madrid, 1979) interpreta los acontecimientos de Occidente en la era Trump a la luz del mundo de Hannah Arendt, al tiempo que realiza un análisis arendtiano de la noción de “posverdad”.

Y es que, como destacó en su crítica Álvaro Cortina, ambas "defienden una verdad práctica, deliberativa y preocupada por los consensos; un ideal inspirador de un debate plural, polifónico, pero respetuoso, eso sí, de los hechos".

La politóloga Máriam Martínez-Bascuñán. Foto: Inés Arcones

10. Lampedusa y España

Gioacchino Lanza

Acantilado

Primo lejano, hijo adoptivo y albacea de Lampedusa, Gioacchino Lanza Tomasi (1934- 2023) retrató en este delicioso librito un aspecto desconocido del autor de El Gatopardo: su pasión por España y su literatura, nacida de las clases que el propio Lanza Tomasi le impartió sin seguir orden cronológico alguno.

Gioacchino Lanza, primo de Lampedusa. Foto: Asiabam

De Cervantes a Lorca, de Lope de Vega a Pérez Galdós, ambos recorrieron obras y estilos y gozaron como hoy hace el lector con sus desaforadas lecciones.