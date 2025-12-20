Los ensayos en 2025: los temblores del mundo de ayer y las incertidumbres del hoy

Los ritmos propios de la edición hacen que estas listas de libros hablen más del pasado reciente que de las inquietudes del presente. Más aún si, en el ínterin, han pasado cosas inesperadas, ya sea un fenómeno natural, algún altercado geopolítico o una pandemia.

Por eso es normal que en este año editorial hayan destacado libros de asuntos de los que ya llevamos un buen tiempo hablando, como la situación de Palestina, la guerra en Ucrania o, por supuesto, la inteligencia artificial (IA) y sus potenciales impactos en el empleo, en la economía o en la propia idea que el ser humano tiene de sí mismo y su papel en el mundo.

Un tema este último del que se puede aventurar que seguiremos hablando en los próximos años. Estamos ante una tecnología que marca el inicio de una nueva revolución industrial, que es lo mismo que decir que estamos en los albores de una transformación del mundo. Y cuya suerte dependerá de las decisiones que tomemos en estos años en distintos ámbitos como la política, las finanzas e incluso el diseño del crecimiento urbano.

Si echamos un vistazo a la lista seleccionada por los críticos de El Cultural, en este 2025 se aprecia una concordancia llamativa entre los libros escogidos como los mejores en no ficción, y los temas de los que se piensa, se lee e incluso se discute. En gran medida, porque no difieren demasiado de los de 2024.

No significa que sean temas candentes, como queda claro al ver la obra que queda en primera posición, los Diarios de la Segunda Guerra Mundial de Manuel Chaves Nogales. Hay asuntos que no pasan de moda.

Quizá confluya aquí una tormenta editorial perfecta: un autor cuyo prestigio se agiganta con el tiempo, y un tema —la Segunda Guerra Mundial— cuyo atractivo no caduca. Efeméride que explica también el interés despertado por la biografía de Franco escrita por Julián Casanova.

Aunque, si bien es cierto que la conmemoración del final de la Segunda Guerra Mundial ayuda a darle actualidad al lanzamiento, de fondo laten interrogantes más profundos sobre los hechos más atroces del siglo XX.

Entre ellos, los acontecidos en una China revolucionaria que Frank Dikötter está relatando en ensayos que, año tras año, alcanzan con justicia los mayores elogios de crítica y público. Hemos disfrutado en 2025 de su crónica de la Revolución Cultural que siguió al trágico Gran Salto Adelante decretado por Mao. Y vuelven a unirse aquí el interés de fondo con la actualidad de una China que asombra con sus avances tecnológicos y su creciente influencia económica y política.

Junto con lo histórico y temporal, los temas y misterios de siempre. Los que explican la segunda posición de un libro tan aparentemente ajeno a la actualidad como es Con la vida por detrás, de Compagnon.

Destacan también los títulos que se ocupan de las preguntas básicas pero que utilizan como impulso un asunto de actualidad, como hace Gómez Pin en El ser que cuenta. ¿Qué papel tiene el ser humano en un mundo dominado por una inteligencia artificial cuyos impulsores dicen que nos superarán en razonamiento y productividad? Para analizar esa nueva realidad y advertir de los peligros de la posverdad, Máriam Martínez-Bascuñán se ha apoyado en Hannah Arendt.

Aunque, si algo destaca en la selección frente a otros años, es la atención especial prestada a cuestiones estructurales frente a la actualidad más noticiosa. Los científicos sociales vienen advirtiendo de un renovado interés por las religiones o por la trascendencia. Ahí está el nuevo disco de Rosalía. Y, en lo que nos concierne, Sobre Dios, de Byung-Chul Han.

Pero, también La fiesta del fin del mundo, donde se mezclan los discursos pesimistas de nuestra época con el Apocalipsis según San Juan y el Madrid del Eurovegas: necesitamos redimirnos aquí y ahora a través de una política más ambiciosa y centrada en una ciudadanía atónita ante un cambio cuyo ritmo es incapaz de seguir y cuyos fundamentos científico-técnicos parecen magia.

Una selección que muestra, otro año más, la heterogeneidad y la riqueza de un sector editorial que se empeña en hacernos más sabios.