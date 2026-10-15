Sexo, rupturas y dolor en 'Los años secos', la primera novela de Raquel Zas

Hace años, Raymond Carver nos arrojaba en uno de sus libros de cuentos una de esas preguntas que escuecen: "¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?". Ahora la guionista Raquel Zas (Viveiro, Lugo, 1989) da un paso más para reflexionar en su primera novela, Los años secos, sobre rupturas amorosas, deseo y sexo: consentido, negado, imperioso, soñado, doloroso... Pero no solo.

Cubierta de 'Los años secos'. Temas de Hoy Los años secos Raquel Zas Temas de Hoy, 2026

288 páginas. 19,90 €

A través de él, Zas cuestiona las relaciones familiares, amistosas, la vida precaria en la gran ciudad, la autoestima, la soledad, y la reconstrucción de la propia identidad cuando el mundo que se creía firme y cierto se desmorona.

Es lo que le pasa a Clara, la protagonista de la novela, cuando su novio Diego rompe con ella. De golpe, pierde a su pareja, su casa, sus amigos, su vida, y debe volver al pueblo, a casa de sus padres, para volver a empezar y recuperar a la que alguna vez fue, mientras procura superar los traumas y complejos de la infancia y perdonarse en su intento de redescubrirse a sí misma y a su cuerpo, de reinventarse y aprender de nuevo a vivir.

Caprichosa, algo inconsciente, generosa y vital, Clara descubre la inmensidad del vacío que causa la ruptura y el dolor de asumir que no hay soluciones rápidas ni felices, porque "las personas que se van dejan un lugar que nunca se llena".

A fin de cuentas, "cuando rompes con alguien te das cuenta de que tienes el doble de espacio y la mitad de obligaciones". Perdida, acudirá a una terapeuta que le recomienda detener su vida sexual para descubrir qué busca y qué necesita de verdad.

Burbujeante y perspicaz, desinhibida y profunda a un tiempo, Raquel Zas seduce e inquieta con un libro casi costumbrista en el que no falta ni el drama ni el más chispeante humor.