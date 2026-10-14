Ámbito Cultural celebra la "neojuglaría" con un taller de poesía oral en el ciclo #LdeLírica

Ámbito Cultural da comienzo a la nueva temporada de sus actividades poéticas con la puesta en marcha del primer Taller de Poesía #LdeLírica. Bajo el título Neojuglaría y poesía viva, esta propuesta estará conducida por el poeta y gestor cultural Gonzalo Escarpa, director del ciclo, quien se encargará de adentrar a los participantes y asistentes en los entresijos de la poesía oral, la recitación y la puesta en escena contemporánea.

La cita tendrá lugar el próximo viernes 16 de octubre a las 19:30 horas en una nueva ubicación: la Plaza CEU, en el 35 de la calle Tutor de Madrid. El encuentro se desarrollará de forma presencial, con acceso libre para el público hasta completar el aforo del recinto. Asimismo, la sesión se emitirá en directo por streaming a través del canal oficial de YouTube de Ámbito Cultural.

Escarpa abordará la poesía hablada y cantada a través de un marco interpretativo que abarca diversos términos utilizados habitualmente para referirse a este fenómeno. Entre estas denominaciones se encuentran conceptos como poesía escénica, perfopoesía, rapsodia o la propia neojuglaría.

Según Escarpa, la poesía oral convive actualmente con un feliz caos terminológico, definiéndose en última instancia como "un arte publicado en el viento y compartido en las plazas", nacido directamente del impulso de expresar la necesidad del fuego colectivo alrededor del cual surge la palabra.

Una de las principales novedades de este taller radica en su enfoque práctico y analítico. Por primera vez en el desarrollo de esta iniciativa, el director del ciclo #LdeLírica y el Premio Nacional de Poesía Viva se ocupará de las intervenciones de los poetas participantes en el certamen.

A través de este análisis, la sesión permitirá descubrir los secretos que encierra la recitación poética, así como explorar la energía verbal y la presencia física que caracterizan a las propuestas que están recorriendo los escenarios de todo el país.

El Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica se ha consolidado como un escaparate para las voces emergentes que utilizan el recital y el impacto escénico como vehículo prioritario de expresión artística. Con la celebración de este taller, la organización busca desgranar los recursos interpretativos, las técnicas de vocalización, la gestión del ritmo y la transmisión de la emoción en directo que emplean los finalistas de la convocatoria.

El evento se enmarca dentro de la programación cultural de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, que mantiene así su apuesta por la difusión de la creación literaria en sus distintas vertientes y formatos.