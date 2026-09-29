Jara López Viñas "La Jara" gana el VIII Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica

Jara López Viñas, conocida artísticamente como La Jara, ha sido proclamada ganadora de la VIII edición del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica, organizado por Ámbito Cultural de El Corte Inglés y La Piscifactoría Laboratorio de Creación. La poeta, nacida en Madrid y vinculada a la escena valenciana, se impuso en la final nacional celebrada el 26 de septiembre en la sala de Ámbito Cultural de la plaza de Callao, en Madrid.

El jurado ha destacado la frescura y la construcción de una poética muy personal en la obra de La Jara, que representaba a la zona de Valencia, Murcia y Baleares en esta edición. Como parte del reconocimiento, la ganadora recibirá 1.881 euros, una cantidad simbólica relacionada con el año de nacimiento de Juan Ramón Jiménez.

Además, los poemas de La Jara abrirán una antología que publicará la editorial Huerga&Fierro, que reunirá trabajos de los finalistas, del ganador o ganadora del accésit Juan Ramón Jiménez-Zenobia Camprubí y de otros siete autores vinculados al ciclo #LdeLírica.

La celebración del premio continuará el próximo viernes 9 de octubre con un recital en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en Madrid. La Jara compartirá escenario con el Niño de Elche, una de las voces más singulares de la creación musical y escénica contemporánea, así como con Gonzalo Hormigo y María Cielos, jóvenes representantes de la canción de autor.

También participará Samuel Merino, ganador de la séptima edición del premio. El acto estará conducido por Gonzalo Escarpa, poeta y gestor cultural que dirige La Piscifactoría Laboratorio de Creación y está al frente del ciclo #LdeLírica desde hace ocho años.

Cartel del recital de celebración del VIII Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica. Ámbito Cultural

El recital servirá además para inaugurar el IX ciclo de poesía #LdeLírica de Ámbito Cultural de El Corte Inglés y La Piscifactoría, una programación que desde 2018 ha convertido sus salas en puntos de encuentro entre la poesía, la música, la escena, la oralidad y otras expresiones de creación contemporánea.

Jara López Viñas es poeta, actriz y escritora. Autora de dos poemarios y un libro de relatos, su obra combina un lenguaje de raíz arcaica con registros populares y aborda cuestiones sociales, la ruralidad y la perspectiva obrera. En 2025 ganó el Slam Poetry Valencia.

La Jara accedió a la final nacional tras ganar la semifinal de la zona 4, correspondiente a la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, en una cita celebrada el 22 de septiembre. En la final compitió con otros seis poetas procedentes de Galicia y Asturias, Cantabria, Castilla y León y País Vasco, Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja, Andalucía, Ceuta y Melilla, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, y Canarias.

El Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica busca descubrir, impulsar y dar visibilidad a nuevas voces de la poesía actual, concebida no solo como texto escrito. En esta VIII edición han competido cerca de 800 poetas de distintos puntos de España.