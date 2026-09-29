Jara López Viñas "La Jara" gana el VIII Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica
El Museo Thyssen acogerá el 9 de octubre un recital con la vencedora, el Niño de Elche y el ganador de la edición anterior.
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Jara López Viñas, conocida artísticamente como La Jara, ha sido proclamada ganadora de la VIII edición del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica, organizado por Ámbito Cultural de El Corte Inglés y La Piscifactoría Laboratorio de Creación. La poeta, nacida en Madrid y vinculada a la escena valenciana, se impuso en la final nacional celebrada el 26 de septiembre en la sala de Ámbito Cultural de la plaza de Callao, en Madrid.
El jurado ha destacado la frescura y la construcción de una poética muy personal en la obra de La Jara, que representaba a la zona de Valencia, Murcia y Baleares en esta edición. Como parte del reconocimiento, la ganadora recibirá 1.881 euros, una cantidad simbólica relacionada con el año de nacimiento de Juan Ramón Jiménez.
Además, los poemas de La Jara abrirán una antología que publicará la editorial Huerga&Fierro, que reunirá trabajos de los finalistas, del ganador o ganadora del accésit Juan Ramón Jiménez-Zenobia Camprubí y de otros siete autores vinculados al ciclo #LdeLírica.
La celebración del premio continuará el próximo viernes 9 de octubre con un recital en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en Madrid. La Jara compartirá escenario con el Niño de Elche, una de las voces más singulares de la creación musical y escénica contemporánea, así como con Gonzalo Hormigo y María Cielos, jóvenes representantes de la canción de autor.
También participará Samuel Merino, ganador de la séptima edición del premio. El acto estará conducido por Gonzalo Escarpa, poeta y gestor cultural que dirige La Piscifactoría Laboratorio de Creación y está al frente del ciclo #LdeLírica desde hace ocho años.
El recital servirá además para inaugurar el IX ciclo de poesía #LdeLírica de Ámbito Cultural de El Corte Inglés y La Piscifactoría, una programación que desde 2018 ha convertido sus salas en puntos de encuentro entre la poesía, la música, la escena, la oralidad y otras expresiones de creación contemporánea.
Jara López Viñas es poeta, actriz y escritora. Autora de dos poemarios y un libro de relatos, su obra combina un lenguaje de raíz arcaica con registros populares y aborda cuestiones sociales, la ruralidad y la perspectiva obrera. En 2025 ganó el Slam Poetry Valencia.
La Jara accedió a la final nacional tras ganar la semifinal de la zona 4, correspondiente a la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, en una cita celebrada el 22 de septiembre. En la final compitió con otros seis poetas procedentes de Galicia y Asturias, Cantabria, Castilla y León y País Vasco, Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja, Andalucía, Ceuta y Melilla, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, y Canarias.
El Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica busca descubrir, impulsar y dar visibilidad a nuevas voces de la poesía actual, concebida no solo como texto escrito. En esta VIII edición han competido cerca de 800 poetas de distintos puntos de España.
Aborta misión
(poema ganador)
camino por el transepto, la distancia entre el cazador y su presa
construye una historia de libertad
y busco si en alguna parte del brazo de la casa de Dios
habrá un dedo extendido que deje de pulsar el botón de la enhorabuena
en la imaginería de las naves laterales
santos estilo gore abren sus llagas como botes de purpurina
-lo indigno también prende en una iglesia-
sin relatar por mi apariencia, las señoras se santiguan al verme
prefiero retroceder en identidad
enciendo una vela porque siempre quise hacerlo sin fe:
cuando una cree puede caer en la trampa de saber ¿o era al revés?
y pienso que quisiera llevarte a un sitio donde el peso de la vida
no entienda de máscaras ni patrones
sin tener que borrar la posibilidad de ser otra
un cuenco donde el amor fuera un animal aprendiendo a hablar
te acabo de conocer pero visto de perdón-hombre-iracundo
maldigo que en alguna capilla de mi cuerpo se consagró
un boceto de un tú y yo minúsculo ínfimo invisible
y entonces trascripción de la hora de la cita en eco devoto
9.34 9.34 9.34 9.34
pastilla absorbida sala fría aspiradora destello
el tacto del banco pulido es el placer de las ateas
me gusta acabar frente al altar admirando la madera del retablo
brilla más que el pan de oro tus ojos de paz al fondo
pero entonces a la salida pósters de fetos inmensos:
¡la vida es sagrada! ¡la vida es! ¡la vida!
me supura la cruz a la espalda, retrocedo,
¡protege al débil, defiende la dignidad!
apago la vela con mis yemas y arde mi espíritu de jabata
-no tienes el valor de decírmelo a la cara-
la belleza fuera de sí misma es caprichosa
el rosetón me alumbra con un halo culpable
sin embargo, ¿quién protege mi vulnerabilidad entonces?
¿acaso atento con mis lágrimas a tu familia?
y entonces tú, mirada angelical que suenas a alabanza
me coges del brazo, me retiras el olor a incienso y muerte de la piel
y me das un beso: <
para que en la puta vida los angelitos me guarden.