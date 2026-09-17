Marta Borraz gana el Premio Tusquets de novela por 'Las leopardas'

La escritora Marta Borraz (Huesca, 1981) ha sido reconocida con XXII Premio Tusquets Editores de Novela 2026, dotado con 18.000 euros, por la obra Las leopardas. Se trata de "un relato de una extraordinaria intensidad emocional que recorre, desde la intimidad de una familia y el despertar de una generación de mujeres, algunas de las grandes transformaciones de la España de las últimas décadas del siglo XX", según el jurado.

"Marta Borraz construye un universo narrativo poderoso, donde la memoria, el deseo, la amistad y la pérdida se entrelazan con una naturalidad que conmueve", se añade en el acta de jurado, presidido por Antonio Orejudo e integrado por Eva Cosculluela, Andrea Gumes, Francisco Serrano, ganador en su anterior convocatoria, y Juan Cerezo, en representación de la editorial, ha acordado por mayoría otorgar el premio a la obra.

"Con gran sensibilidad, capaz de alternar la ligereza, el humor y el dolor más hondo, da vida a un inolvidable elenco de personajes femeninos que desafían los convencionalismos, mientras afrontan la irrupción de una tragedia que marcará sus vidas. La novela destaca por la autenticidad de sus voces y una mirada profundamente humana que rehúye cualquier sentimentalismo para convertir la experiencia individual en memoria colectiva. Una obra luminosa y devastadora, de extraordinaria fuerza narrativa, llamada, sin duda, a perdurar", concluye el acta.

"Tenía una buena historia y unos personajes femeninos maravillosos, a ellas les debo haber ganado, pero este reconocimiento me valida también como narradora y me empuja a seguir haciendo lo que me apasiona", ha declarado Borraz, licenciada en Derecho, tras ser informada del premio.

Respecto al argumento de la novela, que sigue la historia de Clara, la autora ha confesado haber vivido "rodeada de mujeres que han cuidado las unas de las otras y nos han enseñado a las siguientes generaciones a estar alerta y defendernos. En ellas me he inspirado al escribir esta historia, en especial, en la protagonista, que dejó una estela luminosa cuando se fue antes de hora".

Cubierta de 'Las leopardas'. Tusquets

En la misma línea, reconoce que ha tenido que "superar muchos miedos" para escribir la novela, "pero al final el deseo ha ganado al estigma, el humor al dolor y la memoria a la pérdida". "Quería homenajear a una generación que cayó en el olvido, y he acabado contagiada de su espíritu salvaje y completamente liberada", celebra.

"La familia convertida en fortaleza amurallada, la amistad, tan importante como la medicina para sanar heridas, y los grandes amores, que mantienen la ilusión cuando ya no queda nada más, pueblan esta novela", ha añadido Borraz, cuya primera novela, Años de vida (2024), fue muy bien recibida por los lectores y la crítica. Vinculada a la localidad aragonesa de Alquézar, reside en Barcelona, donde trabaja como abogada y mediadora.

A esta convocatoria se han presentado 1.248 manuscritos. Las leopardas se publicará en la colección Andanzas de Tusquets el 7 de octubre.