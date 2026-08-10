Más novedades sobre Lorca: un nuevo 'biopic' sobre sus últimos días y la edición de un nuevo manuscrito

El nombre de Federico García Lorca sigue en boca de todos 90 años después de su muerte.

El pasado mes de mayo Los Javis impresionaron a toda la industria del cine con la presentación en Cannes de su último largometraje, La bola negra, que parte de la obra de mismo título que Lorca dejó inacabada.

La película, que llegará a los cines españoles el 25 de septiembre tras pasar por el festival de San Sebastián, les valió a los cineastas el premio a Mejor Dirección del certamen francés y cosechó grandes críticas en el panorama internacional.

Federico García Lorca. Colección Fundación Federico García Lorca.

Poco antes de la celebración del festival, el cantaor Miguel Poveda reveló que había encontrado unos versos inéditos de Lorca. Poveda había adquirido una cuartilla del poema Gacela de la raíz amarga en el anverso de la cual se encontró estas líneas que, según la experta Pepa Merlo, habrían sido escritas en Madrid en 1933 de su puño y letra.

No es la única relación de Poveda con el poeta, ya que el músico también ha realizado un documental Enlorquecido: Solo el misterio nos hace vivir, presentado en el festival de Málaga. Además, junto a la misma Pepa Merlo publicó el libro Las cosas del otro lado. Lo inédito en Federico García Lorca, en el que analiza el poema descubierto e incluye partituras, libretos y otros textos del autor.

Por otra parte, el músico Antonio Orozco anunció que está en las fases finales de un proyecto que llevará Bodas de Sangre al terreno del teatro musical de cara al próximo año.

A esta lista se suman ahora otras dos noticias que demuestran que la pasión por Lorca está más en boga que nunca.

Por un lado, la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre ha anunciado que va a editar un facsímil, ilustrado y numerado del manuscrito original de La gallina. Cuento para niños tontos, presentándolo junto a anotaciones del propio poeta.

Alejandro Sanz, presidente de la asociación, ha explicado que el manuscrito que escribió Lorca está custodiado en los archivos de la entidad, y se dará a conocer ahora por primera vez en una edición oficial, limitada y sin precio de venta.

El cuento se publicó por primera vez en la Revista Quincenal en el año 1934, pero según indicó Sanz el poeta lo escribió originalmente en 1928. Para acompañar al texto, la escritora y dibujante Carmen García Iglesias realizará una serie de ilustraciones que vendrán editadas en una pequeña carpeta junto al cuento.

El ya mencionado Miguel Poveda también ha querido formar parte del proyecto, y será él quien se haga cargo del coste de la edición para hacerla posible.

A esto hay que añadir la noticia de que el director de cine sevillano Fernando Franco está culminando el rodaje de su nueva película, un biopic que narrará los últimos días de la vida de Federico García Lorca.

La cinta llevará sencillamente el título de Lorca, y el actor Nacho Sánchez, conocido por películas como Mantícora, de Carlos Vermut o Diecisiete, de Daniel Sánchez-Arévalo, será el encargado de prestar su rostro al poeta granadino. Junto a él, el elenco de la película lo completan intérpretes de la talla de Francesco Carril (Los años nuevos), Stéphanie Magnin (Segundo Premio), Puchi Lagarde (B&b, de boca en boca) y Pepo Oliva (Los lunes al sol).

Fernando Franco y Nacho Sánchez en el set de 'Lorca'. Niete.

Según ha anunciado la Academia de Cine, el filme "reconstruye las últimas semanas de la vida de García Lorca: desde su huida de Madrid tras el estallido de la Guerra Civil española hasta su fusilamiento en Granada".

La ciudad nazarí, como no podía ser de otra manera, será central en esta producción. De ello se ha encargado el guionista Fernando Navarro, quien ha llegado a confesar a la Academia que Lorca es "la película que llevo toda la vida queriendo escribir".

Como buen granadino, el escritor reconoce que el poeta de Fuente Vaqueros le ha influido. "Siempre andaba rondando de un modo u otro. Memoricé sus poemas en el colegio, recorrí los lugares importantes de su vida en el instituto y me hice mayor y aprendí la importancia de la muerte con el Omega de mis queridos Lagartija y Morente".

Nacho Sánchez como Lorca en la nueva película de Fernando Franco. Niete.

Para Navarro, la muerte de Lorca "es uno de los crímenes más arbitrarios y misteriosos del siglo XX y siempre nos ha perseguido a los que somos de esa ciudad. Hay pocos crímenes sobre los que se haya escrito tanto. Casi siempre usando a Lorca como metáfora y símbolo. Pocas, muy pocas veces, yendo algo más allá".

Para ver la película aún habrá que esperar hasta 2027, pero lo que todos estos proyectos dejan claro es que el legado de Federico García Lorca está más vivo que nunca.