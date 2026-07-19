'Lo nunca visto', robo en la final del mundial: Pablo Caldera vuelve al momento que parecía irrepetible

Tras la eliminación de Uruguay en el mundial, que este domingo llega a su fin, el seleccionador Marcelo Bielsa contó que sus jugadores le habían pedido que acortara las charlas técnicas. No eran capaces de mantener la concentración más de diez minutos mirando a una pizarra.

Cubierta de 'Lo nunca visto' Lengua de Trapo Lo nunca visto Pablo Caldera Lengua de Trapo, 2026

168 páginas. 19,50 €

La referencia viene al caso por la primera novela de Pablo Caldera (Madrid, 1997), que nos interpela a propósito de nuestra capacidad de mirar una imagen con atención. Además, sitúa el detonante de la trama en la final del mundial de 2010, que tuvo, como sabemos, un inmejorable desenlace. Un momento que parecía irrepetible y sin embargo...

Dos jóvenes sin futuro aprovechan que todo el país está viendo el partido para robar en un chalé. Algo parecido hizo Adolfo Suárez con la legalización del Partido Comunista un Sábado Santo, desliza el narrador en la novela, que por momentos se erige también en una sátira en torno a los mitos asociados a la construcción de España y la unidad nacional.

El grueso de la trama principal en realidad se concentra dos años más tarde, en plena celebración de la Eurocopa 2012. Julia, la madre de los delincuentes, es la verdadera protagonista. Sus hijos están desaparecidos desde el día del robo, pero la aparición de Brando, un perito que analiza imágenes que sirven como pruebas en juicios, desencadena la peripecia dramática.

Brando asegura conocer el paradero de sus hijos. Apremiada por el deseo de volver a verlos, Julia se presta a las experiencias desconcertantes a las que le empuja ese enigmático personaje. La última es la más perturbadora. En la hipnótica escena final, Caldera demuestra muy buenos mimbres para el relato. Su debut en la ficción es arriesgado, pero deja poso. Qué novela tan extraña, pero qué sugestiva.