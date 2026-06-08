'Adolfo Suárez. La opción más difícil': una magnífica biografía política del seductor que reinventó la democracia

Luis Herrero cuenta que Adolfo Suárez (Cebreros, Ávila, 1932 – Madrid, 2014) le dijo en alguna ocasión que la vida siempre te da dos opciones, y si dudas cuál elegir, escoge siempre la más difícil. Este es el subtítulo de esta biografía del político escrita por Juan Francisco Fuentes (Barcelona, 1955) , Premio Nacional de Historia y miembro de la Academia de la Historia. Independientemente de la cita, que dice mucho del carácter del personaje, la trayectoria política de Suárez es un ejemplo de elegir siempre lo más arriesgado, hacer lo impensable en el momento más inoportuno, y encomendarse a la buena estrella.

Cubierta de 'Adolfo Suárez. La opción más difícil' Adolfo Suárez. La opción más difícil Juan Francisco Fuentes Taurus, 2026

400 páginas. 22,90 €

Fuentes nos presenta una magnífica biografía política de uno de los grandes protagonistas de la Transición, y lo hace ahora, cuando se cumplen cincuenta años de su sorprendente nombramiento como presidente del Gobierno.

La obra es heredera, de forma abreviada y actualizada, del voluminoso estudio que el autor publicó en 2011 sobre el político de Cebreros. Fuentes ha dispuesto de muchos estudios y testimonios que ahora le permiten arrojar más luz y más exactitud sobre la época y la actividad de Suárez. Aunque, como él mismo reconoce, siempre habrá oscuridad en torno al gran demiurgo reinventor de la democracia española.

En realidad, el medio siglo de su designación presidencial es un mero pretexto para repensar la trayectoria del político. La figura de Suárez no ha dejado de fascinar a los historiadores, a los politólogos y en general a los lectores que seguimos tratando de comprender las contradicciones del gran artífice de nuestro proceso de cambio, desde una guerra civil y cuatro décadas de dictadura a una monarquía parlamentaria y constitucional homologable con los regímenes occidentales. Y por encima de cualquier otra cosa, Adolfo Suárez y un puñado de políticos de todo el arco ideológico son los responsables del periodo de estabilidad y prosperidad más largo de nuestra historia, aunque ahora se les quiera minusvalorar.

A mi juicio, uno de los atractivos de esta biografía es que su autor va jalonando los momentos vitales y políticos del personaje introduciendo los que podríamos llamar protagonistas secundarios. Aparecen bien perfilados los colaboradores imprescindibles para que el presidente del Gobierno lograra uno tras otro sus éxitos políticos y también sus enemigos más relevantes.

Me refiero, entre otros, a Herrero Tejedor, casi un padre en el arranque de la vida pública del jovencísimo Adolfo y luego en la peripecia ministerial.

Lo mismo cabe decir de Torcuato Fernández Miranda, quien primero pensó en que el mejor hombre para pilotar el cambio del régimen era el Secretario General del Movimiento, y que puso a su servicio una pragmática táctica de la ley a la ley, que propició el autosacrificio de las Cortes franquistas.

Suárez entendió la política como un ejercicio de audacia. Actuar así no era elegir lo más difícil, sino lo necesario

Asimismo, aparece constantemente la relación con el rey don Juan Carlos, desde la amistad temprana, el entendimiento estrecho para salir de las crisis, luego el distanciamiento hasta el punto de que el jefe del Estado nada hizo para evitar que abandonase la Moncloa.

Se explica su relación con Eduardo Navarro, Fernando Ónega y Rafael Ansón, responsables de la mayor parte de sus escritos y las estrategias de comunicación. También aparecen los ministros de las diversas familias del régimen y la oposición de izquierdas, los que le siguieron en su aventura y los que, hasta el final, lo despreciaron y no fueron capaces de entender que Suárez, y no ellos, conseguiría el éxito.

Suárez entendió la política como un ejercicio de audacia y de imaginación. Actuar así no era elegir lo más difícil, sino lo necesario. Lo más difícil fue la decisión del Rey de nombrarle presidente del Gobierno, designación que produjo asombro, rechazo y preocupación en los círculos políticos y los medios de comunicación. Adolfo Suárez era pura ambición de poder, pura seducción para alcanzarlo y pura intuición para conservarlo.

En cierta forma, el análisis de Fuentes nos coloca delante de un Suárez fuera de su tiempo, de cualquier tiempo en realidad, un político advenedizo, reformista incansable, ciclotímico y populista. Rasgos muy modernos aparentemente, pero que son imprescindibles en los estadistas de toda época.

Por eso es iluminadora la comparación que el biógrafo establece entre Adolfo Suárez y el Conde Duque de Olivares porque, pese a que les separan más de trescientos años, los rasgos de carácter y las formas de actuación pública que he enumerado unas líneas más arriba les unen. O dicho de otra manera, Suárez y Olivares, comparten eso que Gregorio Marañón denominó la pasión de mandar, una ambición de poder que pretende armonizar los intereses del líder con los del pueblo.

La obra resalta las intuiciones de un estilo novedoso de hacer política. Destaca el poder de la televisión, medio para transmitir no solo mensajes sino emotividad, tan determinante en la política.

Suárez, director de TVE, aprendió a manejar este fascinante instrumento cuando en España muy pocos eran conscientes de su magnetismo. La puso al servicio de la imagen del príncipe heredero, símbolo del futuro Estado, recurrió a ella para ganarse la confianza de los españoles (compárese entre la apariencia severa de Carlos Arias Navarro, y la telegenia de Adolfo Suárez) y manipuló el medio al máximo en campañas electorales y alocuciones importantes.

En 1991 Suárez devolvió el acta de diputado y dimitió de todos los cargos en el CDS. Abandonada la política, tres años después empezó a manifestarse el mal que en 2014 acabaría con él. Antes, acompañó a su mujer y su hija mayor en sus enfermedades hasta que fallecieron.

Si en lo político y lo personal la época suarista estaba bajando el telón, a los pocos meses de morir Adolfo Suárez se produjo la abdicación del rey Juan Carlos. Estaban desapareciendo del foco los protagonistas de la Transición y se estaban trasladando al palacio de la memoria política del país.

Héroes o villanos, como se les ha tachado de manera simple, traidores o audaces propulsores de transformaciones radicales, o quizás las dos cosas a la vez porque no era posible hacerlo de otro modo, lo cierto es que Suárez y los otros líderes de la Transición derrocharon un arrojo y una capacidad política impensable en la actualidad.