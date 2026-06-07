'Cuaderno de Pascua', de Javier Expósito: un exótico viaje al interior de sí mismo

El viaje que hizo a Chile Francisco Javier Expósito Lorenzo (Madrid, 1971) acabó siendo un viaje al fondo de sus entrañas. Responsable de Literatura en la Fundación Banco Santander, poeta y narrador, había acudido a presentar un libro de Vicente Huidobro, y fue a través del poeta, sobrevolando los Andes, cuando comprendió que, al regresar, sería otro.

Cubierta del libro 'Cuaderno de pascua' Cuaderno de Pascua Francisco Javier Expósito Lastarria & De Mora, 2026

266 páginas. 19 €

Tras una breve estancia en Casa Muriel (Santiago de Chile), donde se alojó en la habitación Pablo Neruda, se desplazó en avión hasta Isla de Pascua, el lugar más alejado de tierra firme.

Anotó todo en un diario –las relaciones con los distintos personajes a los que conoció, sus cavilaciones espirituales, la historia de los rapanuis (esclavizados por estadounidenses y europeos), las curiosidades en torno a los moáis (estatuas monolíticas que constituyen el principal atractivo de la isla)…– y acabó convirtiéndose en una obra profundamente reflexiva que transita por el libro de viajes, el ensayo, la fábula y, por supuesto, la autobiografía.

No obstante, el relato personal, en el que da cuenta de una relación que arranca, da paso a una reivindicación del acercamiento entre culturas. Impregnadas de lirismo y pródigas en descripciones, estas páginas rebosan conocimiento y sensibilidad. "Yo quería dejar de ser isla, por eso llegué a una", leemos.