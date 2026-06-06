'Una biografía del olvido', de María Alcantarilla: reconstruirse y regresar a casa a través de la poesía

El título de este nuevo libro de María Alcantarilla (Sevilla, 1983) es paradójico y nos invita a biografiar algo que por definición es nebuloso y no tiene historia: el olvido.

Portada 'Una biografia del olvido'. Una biografía del olvido María Alcantarilla Pre-Textos, 2026. 86 páginas. 16 €

Esta paradoja conduce a una segunda, y es que estas páginas, que son el testimonio de una resurrección, del renuevo que sigue a una crisis, la conciben como un volver a casa, un regreso al lugar que fue nuestro al comienzo: “quizá todo consista en ver el centro, / la infinita espiral que nos susurra: / regresa sin temor a donde sabes”.



Vivir es ser expulsados una y otra vez de esa casa y querer volver una y otra vez a ella. Nuestra poeta ha tomado esta vieja idea romántica (Novalis) y ha escrito un libro que quisiera “encontrar un exterior / en cuya imagen al fin podamos vernos”.



A esa casa, en fin, solo llegamos convocándola en la creación: un espejismo, quizá, pero que da sentido a los días. Algunos de estos poemas oscilan entre el diálogo consigo misma, a veces para exhortarse (detente, sacude la cabeza), y el modo condicional que abre alternativas: “Si existiera de pronto como el ave que ignora…”, “si en mi casa pudiera contemplar la tormenta…”.

Esta oscilación abre un espacio donde el verso se abre y se ensancha hasta llegar a las prosas de la sección final, “Los regresos”. No llega a ser versículo porque la cadencia del metro clásico dirige su fluir y porque hay en él, siempre, un deseo de imágenes elocuentes y aperturas aforísticas: “Y recorrer los sueños como una madriguera cuyos límites ignoran el contorno…”.

Hay también un constante diálogo intertextual, un juego con las citas de unos y otras (Blake, Paz, Woolf, Cixous…) que ilumina el camino. El asunto es rehacerse, amasar el aire de cada día y convertirlo en materia que vuelva a pujar, impertinente: “la belleza de un árbol que rebrota”. Este libro es la prueba.