25 años de 'La sombra del viento', el mayor éxito literario en español del siglo XXI

Carlos Ruiz Zafón en una foto de archivo (Europa Press). Al fondo, varios ejemplares de 'La sombra del viento' (EFE/Quique García).

Es el mayor fenómeno literario español del siglo XXI. La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, cumple 25 años, y la editorial Planeta lo está conmemorando con nuevas ediciones, homenajes y una exposición en el Ateneo Barcelonés, uno de los escenarios de la novela.

En la muestra podemos ver muchas de las innumerables ediciones publicadas en más de 50 idiomas de la inolvidable historia de Daniel Sempere y el Cementerio de los Libros Olvidados. Versiones en chino, en árabe, en coreano, en inglés, en italiano…, ediciones de lujo en lujosos estuches e incluso ediciones en miniatura.

Con más de 50 millones de ejemplares vendidos, hablamos del tercer libro escrito en español más leído, solo por detrás de las obras magnas de Cervantes y García Márquez: el Quijote y Cien años de soledad.

En abril ha visto la luz una edición conmemorativa con los cantos tintados, pensada para conectar con los nuevos lectores, aquellos que probablemente no habían nacido cuando La sombra del viento se convirtió en un fenómeno global, y en noviembre verá la luz una edición especial ilustrada por Pedro Oyarbide con desplegables y elementos tridimensionales.

Además, este miércoles los responsables de la editorial han anunciado que Sergio Vila-Sanjuán, uno de los primeros periodistas culturales que publicó una reseña positiva del libro, será el encargado de escribir la primera biografía de Ruiz Zafón.

También se acaba de reeditar en versión ampliada La Barcelona de Carlos Ruiz Zafón, de Sergi Doria, una guía para sumergirse en los lugares de la ciudad que el autor retrató en sus novelas.

Historia de un descubrimiento

El descubridor de este libro, ya un clásico contemporáneo, fue el editor Emili Rosales, que se quita mérito: “Un libro así se descubre solo”, afirma a El Cultural en el Ateneo Barcelonés donde la editorial ha celebrado el 25.º aniversario de la obra.

“Tenía que pasar porque es un libro deslumbrante desde el principio”, sostiene Rosales, que hoy es director editorial de Destino y del conglomerado de sellos en catalán Grup 62.

Rosales recuerda cómo le atrapó esa primera escena: un niño que se despierta llorando no porque su madre haya muerto, sino porque ha olvidado ya su cara. Su padre, para consolarlo, le lleva a conocer un lugar secreto, el Cementerio de los Libros Olvidados. “Es algo que todos los lectores habíamos soñado pero nunca habíamos leído: un lugar en el que están todos los libros”, afirma.

Vista de la exposición de ediciones internacionales de 'La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, en el Ateneo Barcelonés. Foto: Javier Ocaña

Rosales acababa de entrar a trabajar en el grupo Planeta cuando cayó en sus manos el manuscrito. Zafón se presentó con él al premio Fernando Lara en el año 2000. El editor formaba parte del equipo de lectores que debía seleccionar a los finalistas que leería el jurado y él apostó decididamente por el de Zafón. Aunque finalmente ganó otro libro de Ángeles Caso, pero el jurado recomendó su publicación.

Rosales llamó al teléfono que venía al abrir la pleca. Descolgó una voz somnolienta que agradeció mucho que la editorial estuviera interesada en publicarlo, pero pidió por favor que le llamaran de nuevo pasadas unas horas, porque en Los Ángeles aún era de madrugada.

Ruiz Zafón se había mudado a California en 1992, justo después de los Juegos Olímpicos de Barcelona. “Trabajó un tiempo en la industria del cine como guionista, pero su verdadera intención era convertirse en novelista, e inmediatamente empezó a publicar sus libros juveniles, desde El príncipe de la niebla hasta Marina”.

Antes de dar la campanada con La sombra del viento, él “tenía clarísimo” que sería el primero de una saga de cuatro libros. “Tenía una fe muy grande en lo que iba a escribir y lo que significaría para los lectores”, asegura Rosales. “Lo que no sabía era que le llevaría 18 años completar la saga”. Lamentablemente, Ruiz Zafón murió apenas dos años después de completarla, en 2020, a causa de un cáncer.

Emili Rosales, el editor que apostó por 'La sombra del viento', este miércoles en el Ateneo Barcelonés. Foto: EFE/Quique García

Las dos últimas décadas de su vida tuvo que acostumbrarse a la fama. “Por supuesto, por respeto a los lectores hacía presentaciones y entrevistas, pero lo que le gustaba era estar leyendo y escribiendo. Sabía que la popularidad era una señal de que estaba consiguiendo lo que quería, que era tener muchos lectores para estas historias que querían ser un homenaje a la propia literatura en todas las facetas de la creación de libros”.

Ruiz Zafón era un escritor con una vocación muy arraigada desde niño. “A los 8 años, las madres de sus compañeros del colegio protestaban ante el tutor porque Carlos contaba historias de terror a sus hijos y no podían dormir. A los 12 años ya se presentaba al Premio Planeta y al Nadal”, relata Rosales.

Para el editor, Ruiz Zafón “era un maestro de la intriga que utilizaba elementos de múltiples géneros como el thriller, la novela romántica, la novela gótica y la novela de formación para crear un estilo propio”. Para él, “el estilo era a las novelas lo que la música a las películas, y solía decir que las películas de Star Wars no eran nada sin la música de John Williams”.

Proyección internacional

Lucia Graves, hija del escritor Robert Graves y traductora, fue la encargada de trasvasar la obra al inglés y una pieza clave en la proyección del libro en el ámbito anglosajón.

"Carlos, cuyo inglés era, claro está, excelente, se prestó desde el principio a examinar ciertos puntos de la traducción conmigo y con el equipo editorial, y a buscar alternativas si veíamos que un concepto podía carecer de sentido para el lector angloparlante", recuerda la traductora.

"Mi lista de consultas nunca pareció molestarle, y a veces él mismo hacía algún cambio pequeño, incluso saliéndose del original si lo estimaba necesario. Hablábamos de sus personajes ‘Fermín, Carax y toda la banda’, como los llamó en una ocasión, como si realmente fueran amigos nuestros", añade.

Varias ediciones internacionales de 'La sombra del viento'. Foto: Javier Ocaña

Con motivo del aniversario de La sombra del viento, otros editores que publicaron la obra en el extranjero han ensalzado sus virtudes y han recordado cómo fue su lanzamiento. Es el caso de Nelleke Geel, de la editorial neerlandesa Signatuur: “No es que al principio pasara gran cosa con su publicación, era un autor desconocido. Pero seis o siete meses después explotó, y luego las imprentas no pararon en mucho tiempo. ¡Maravilloso, fue maravilloso!”.

Geel cree que la obra seguirá vigente otros 25 años y dice sentir “una envidia tremenda por todos los que ahora puedan leerlo por primera vez”.

El caso alemán es bien curioso. Como relata Hans Jürgen Balmes, editor de Fischer Verlage, el gran prescriptor del libro en Alemania fue el ministro de Asuntos Exteriores Joschka Fischer, que lo recomendó fervientemente en un programa de televisión. “Habló con tanta pasión de la novela, que al día siguiente todos los ejemplares estaban agotados y todos los periódicos, que no necesariamente hablaban de inmediato de cada libro español, publicaron grandes reseñas por todas partes. Desde entonces, su nombre se hizo muy conocido y, por supuesto, las expectativas para sus siguientes libros eran altísimas”.

También le llovieron elogios de Stephen King: "Zafón ha escrito la novela que todos los escritores soñamos con escribir. Una historia que te atrapa, que te hace reír y llorar, y que te recuerda por qué te enamoraste de los libros".

The New York Times dijo: "Una obra maestra de la narración que combina el suspense de una novela de misterio con la profundidad de un gran clásico. Es, sencillamente, una experiencia inolvidable". Opiniones similares aparecieron en The Guardian, Le Monde y el Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ha pasado un cuarto de siglo y Ruiz Zafón ya no está para conmemorar la efeméride, pero sus editores, traductores, los críticos que ensalzaron el libro y millones de lectores brindan hoy en su nombre por una novela que es, como la define Jesús Badenes, director general de la División Editorial del Grupo Planeta, “el fenómeno literario más importante que ha visto la luz en nuestras vidas en lengua española”.