Sergio Ramírez, elegido para ocupar la silla 'L' de la RAE, vacante desde la muerte de Vargas Llosa

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942), nacionalizado español y exiliado en España, ha sido elegido para ocupar la silla L de la Real Academia Española (RAE), que dejó vacante Mario Vargas Llosa tras su fallecimiento el 13 de abril de 2025.

Su candidatura fue presentada por los académicos Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española; Víctor García de la Concha, exdirector de la RAE y del Instituto Cervantes, y Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023.

Tras publicarse la plaza en el BOE el pasado 6 de abril, el pleno de académicos proclamó su candidatura el 7 de mayo y una semana después tuvo lugar la lectura de méritos en otro pleno extraordinario celebrado en León, un acto en el que Mateo Díez lo consideró un escritor "fundamental, generoso y comprometido" y que "vive un exilio forzoso por el régimen dictatorial de su país".

Tal como establecen los estatutos y el reglamento de la RAE, el nuevo académico electo tendrá que leer su discurso de ingreso en la corporación para tomar posesión de su plaza.

El autor de novelas como Margarita está linda la mar (Alfaguara, 1998) o Adiós muchachos (1999) fue uno de los protagonistas de la revolución sandinista que derrocó a Somoza en 1979 y fue vicepresidente del primer Gobierno de Daniel Ortega, del que se alejó años después.



En 2021 la Fiscalía nicaragüense dictó una orden de detención por incitar el odio, tras la publicación de su novela Tongolele no sabía bailar, centrada en la represión política en su país. En 2023, el régimen de Ortega le despojó de su nacionalidad. La española la tiene desde 2018.

El próximo 11 de junio publicará La maldición de Ramfis (Alfaguara), cuarta novela de la serie policíaca que protagoniza el inspector Dolores Morales, después de El cielo llora por mí, Ya nadie llora por mí y Tongolele no sabía bailar.

Su candidatura ha estado salpicada de polémica. Antes de la votación, un total de 353 personas firmaron en change.org un manifiesto para pedir a la RAE que "reconsidere" la candidatura. La petición en change.org, bajo el título 'Que la silla L de la RAE no borre la memoria de las víctimas del sandinismo', ha sido creada por la plataforma ciudadana Víctimas del Sandinismo que considera que la designación de Ramírez es "incompatible con la dignidad que esa distinción exige".

La plataforma sostiene que la designación de Ramírez "sería un agravio a las víctimas y una pérdida moral para la propia Academia", y reprochan al autor nicaragüense no haber realizado una "autocrítica pública suficiente" sobre su etapa como dirigente revolucionario.

"El 4 de mayo de 2026, al recibir el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, Ramírez denunció con valentía la censura del régimen actual, sin mencionar una sola vez lo ocurrido durante los ocho años en que él ejerció cargos de máxima responsabilidad en el Estado", lamenta la organización.