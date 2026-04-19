"La estética marica" del poeta Juan de Salas: un salto adelante que impresiona en 'El siglo'

Juan de Salas (Madrid, 1999) ya sorprendió con Los reales sitios, un libro de calidad ineludible. Pagaba, según su editor, Unai Velasco, "los peajes que se le piden al poeta: singularidad, presencia en el mundo y articulación de la lengua". Vuelve a apostar por él y el salto adelante impresiona.

Portada de 'El siglo' El siglo Juan de Salas Ultramarinos, 2025

160 páginas. 18 €

Alude en su nuevo prólogo a la poesía poética y a "la estética marica" que lo vertebra, menciona a Álvaro Pombo y resalta su "cumplida dimensión epopéyica" en torno a la historia española de la época de Isabel II (con obras de ingeniería como el canal que lleva su nombre y las guerras carlistas), siglo al que este libro remite sin renunciar a la modernidad y, lo más importante, a hacer avanzar la poesía por caminos no transitados.

Consta de siete partes. La primera se centra en el citado cauce artificial, a partir de textos de Severino Bello, "el ingeniero". Ya se aprecia ahí la originalidad del proyecto lírico (léase "El curso alto") y una voz sólida que no parece, paradójicamente, lírica.

El lenguaje documental y técnico se transforma con naturalidad en poesía y el formato soporta el uso de la prosa, del versículo o del verso, digamos, tradicional, que domina y cincela para darle aspecto de sentencia. Tanto da en el poema extenso como en el breve. En la deliberada clasicidad o en la arriesgada experimentación (como en "Arbre magique"). El oído siempre disfruta.

También comprueba el lector que De Salas no le hace ascos a la transgresión y al desenfado, al juego y al humor (así, en "El ancho ibérico"), hable de amores, de política o de arquitectura (lo que me ha recordado al Aníbal Núñez de Alzado de la ruina o al Ferlosio hidráulico).

Tampoco a la experimentación, como en esos poemas que fluyen como solo un río sabe hacerlo, sin atender a la puntuación ni a otra cosa que no sea ritmo y discurso, o al usar el fanfic. No se sale indemne de El siglo. Turba.