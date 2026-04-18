Soledad Puértolas, escritora: "El cuento es más intenso que la novela. Es una ráfaga de vida, de magia, que te penetra"

¿Qué libro está leyendo?

El aeródromo, de Rex Warner, por sugerencia de uno de mis hijos. Se publicó en 1941 y es una metáfora de carácter político y filosófico, referida al fascismo, al comunismo y a la democracia. La novela tiene un tono personal, casi confesional, que la hace muy atractiva.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Hay muchos autores que han significado mucho para mí. Por decir solo tres: Cervantes, Pessoa y Chéjov.

De no haber sido escritora, ¿qué hubiera querido ser?

No sé por qué, me veo inmersa en una expedición a un lugar ignoto. Unas veces pasando frío, otras calor, durmiendo en campamentos provisionales, pero feliz, o casi.

¿Qué tienen los relatos que la novela no le ofrece?

El cuento, comparado con la novela, puede responder más a un impulso poético. Es más intenso. Es una ráfaga de vida, de magia, que te penetra, que te conmueve.

¿Quién es su maestro en el género?

Chéjov. Transmite una imposible persecución, la de la belleza en medio del desamparo, de la noche oscura.

Una de las protagonistas de En el camping (Anagrama) cree que “a los viejos no se les permite envejecer”. ¿Y a las mujeres?

Para muchas mujeres la vejez viene acompañada de graves problemas. Pero hay otras mujeres que llegan a la vejez con gran dignidad. Se permiten a sí mismas envejecer. Se han ejercitado en la sabiduría.

Como escritora, ¿se ha sentido alguna vez minusvalorada?

Por supuesto, ¿quién no?

¿Ha sufrido, como Honorio, el miedo al folio en blanco?

No experimento esa clase de miedo. Un folio en blanco es para mí una posibilidad. Lo que me preocupa es que, una vez lleno, contenga algo, una pepita de verdad, como decía Virginia Woolf.

Es miembro de la Real Academia: ¿qué le parece el lenguaje inclusivo?

Creo que hay que estudiar cada caso. Hay desdoblamientos superfluos, que responden más a políticas que a la necesidad de una expresión clara. Hay otras veces, sin embargo, en que conviene precisar si nos referimos solo a los hombres o también a las mujeres.

¿A qué escritora echa de menos en la Docta Casa?

Voy a referirme al pasado inmediato. Rosa Chacel, Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite, Josefina Aldecoa… Las eché de menos cuando ingresé, en noviembre de 2010. Son grandes escritoras. Me duele su ausencia.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

Shtisel es una serie excepcional, dura y conmovedora.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Estar dentro de Con la muerte en los talones sería asegurarme el entretenimiento. No quisiera caer en el horror que transmite La naranja mecánica.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

Si hay alguna emoción stendhaliana que puedo destacar es la de estar en el bosque arquitectónico de palmeras de la Mezquita de Córdoba.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

Las malas intenciones, los absurdos e injustificados odios.

Una obra sobrevalorada.

El bolero de Ravel. Es inacabable.

Un placer cultural culpable.

He leído muchas novelas policiacas de segunda o de tercera fila… Pero el crimen es el crimen, y ahí está el detective, están los malos, los buenos… Un esquema muy simple de la vida.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

Es un instrumento de capacidades inimaginables, pero la idea de creación artística está ligada a lo más íntimo del ser humano y creo que eso no podrá imitarse.

España es un país...

Es el país en el que vivo. Como sucede con todos los demás, tiene sus luces y sus sombras. Pero puedes crear a tu alrededor un mundo con la suficiente luz.