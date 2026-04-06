San Francisco de Asís en libros y películas: la fascinación de Hesse, Pombo, Rossellini o Michael Curtiz

Estructurado en cincuenta y tres capítulos, esta obra hagiográfica anónima del siglo XIV recopila diversos episodios de la vida de san Francisco y de algunos de sus compañeros y discípulos, sin que falten milagros ni leyendas ni, sobre todo, las consideraciones acerca de la impresión de las llagas de Cristo en el cuerpo del santo.

San Francisco de Asís Hermann Hesse (Edhasa, 2013)

Fascinado por el personaje, se dice que en algunas obras de Hermann Hesse (Demian, El lobo estepario) es posible descubrir un eco franciscano cargado de emoción ante el imperativo ético del italiano. Su San Francisco, escrito en 1904, no solo narra la vida "sencilla y pura" de aquel "soñador, héroe y poeta", sino que reproduce las leyendas que contribuyeron a afianzar su imagen a lo largo de los siglos.

Vida de San Francisco de Asís Álvaro Pombo (Ariel, 2015)

Publicada por vez primera en 1996 y revisada veinte años después, esta biografía de Pombo es una reivindicación apasionada del anhelo de santidad mediante la oración y la pobreza, y tan original como el propio autor, que en este libro adopta el punto de vista y las voces de la primera docena de hermanos que convivieron con él antes de la fundación de la Orden Franciscana.

San Francisco de Asís G. K. Chesterton (Renacimiento, 2017)

Hace más de un siglo, en 1923, G. K. Chesterton reivindicaba en este libro la importancia del poverello, revisando su trayectoria humana y religiosa. También incidió en todas las facetas (el hijo, el héroe, el defensor de los pobres) de un personaje poliédrico que revolucionó la manera de entender la fe y de estar en el mundo.

El tiempo de los lirios Vicente Valero (Periférica, 2024)

El poeta y narrador balear abordó la figura de San Francisco siguiendo sus huellas mientras recorría con morosidad la región de Umbría. Cada capítulo equivale a una jornada, en la que visita iglesias, basílicas, pueblos y paisajes relacionados. También conversa con las gentes de los pueblos y recrea la vida del santo que era hermano de los pobres, del sol y de las estrellas.

Cine

Francisco, juglar de Dios

Roberto Rossellini, 1950

10 Francisco, juglar de Dios (1950)

Rossellini se alió con Federico Fellini y Brunello Rondi para escribir el guion de una película episódica que partía de Las florecillas de San Francisco y La vida del Hermano Junipero. Sin desmarcarse de su estilo neorrealista, recurriendo a auténticos monjes franciscanos, el cineasta italiano decodifica el mensaje de fraternidad universal del santo desde su particular laicismo.

Francisco de Asís

Michael Curtiz, 1961

La versión hollywoodense de la vida de Francisco, una superproducción rodada en localizaciones italianas, con un lujoso cinemascope, y protagonizada por Bradford Dillman y Dolores Hart, que después del rodaje se convirtió en monja católica. Un acercamiento algo superficial al personaje, con el que Michael Curtiz, director de Casablanca (1942), se despedía del cine.

Hermano sol, hermana luna

Franco Zeffirelli, 1972

La versión hippie de la vida de San Francisco de Asís. Franco Zeffirelli funde el relato biográfico con la iconografía de la contracultura y la defensa de la vida sencilla y armonizada con la naturaleza en un filme que alcanzó una gran popularidad y que hace gala de una gran belleza en sus imágenes. La película consiguió la nominación al Oscar a la mejor dirección artística.

Francesco

Liliana Cavani, 1989

La directora italiana se acercó en tres ocasiones al santo, en las películas Francisco de Asís (1966) y Francesco (1989) y en la serie Francesco (2014). De todas ellas, la más interesante es la versión de los 80, protagonizada por Mickey Rourke y Helena Bonham Carter y con música de Vangelis. La película está narrada desde el subjetivo punto de vista de sus discípulos a través de flashbacks.