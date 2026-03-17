La UNE pone en marcha PEPA, una infraestructura común para el libro universitario en abierto

Reme Pérez, vicepresidenta de la UNE, y María Isabel Cabrera, presidenta de la UNE, en la presentación de la PEPA. Foto: UNE

La Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) ha presentado este martes su Plataforma Editorial de Publicaciones en Abierto, bautizada como PEPA. Esta nueva infraestructura tecnológica tiene como objetivo centralizar y organizar la producción de monografías en acceso abierto de las 73 editoriales de universidades y centros de investigación que componen la asociación.

El proyecto se plantea como una herramienta de gestión y difusión que busca dar cumplimiento a los estándares internacionales de ciencia abierta y mejorar la presencia de la investigación española en el circuito académico global.

Financiada a través de las Ayudas María de Guzmán de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), la plataforma surge en un momento de transición en los modelos de comunicación científica. La iniciativa pretende consolidar un ecosistema editorial donde la producción de libros de investigación sea más accesible y esté mejor conectada con las redes europeas.

Al reunir en un solo punto la producción de decenas de instituciones, la UNE busca no solo aumentar la visibilidad de estos trabajos, sino también asegurar su preservación digital a largo plazo en un entorno interoperable, o sea, propicio para el intercambio.

Desde un punto de vista técnico y de gestión, la plataforma se fundamenta en la denominada Ruta Diamante. Este modelo de publicación se caracteriza porque el coste de la edición es asumido por las instituciones, lo que permite que ni los autores deban pagar tasas por publicar sus investigaciones ni los lectores deban abonar cuotas por consultarlas.

Con esta estructura, las editoriales universitarias refuerzan un sistema de comunicación de la ciencia que prioriza el acceso libre frente a los modelos de suscripción o de pago por publicación que predominan en otros sectores del mercado editorial científico.

En cuanto a su funcionamiento, la arquitectura de PEPA cumple con los principios FAIR (encontrable, accesible, interoperable y reutilizable). Estos estándares de buenas prácticas internacionales para la gestión de datos científicos aseguran que los contenidos sean fácilmente rastreables por los motores de búsqueda y compatibles con otras bases de datos mundiales.

La plataforma permite así un intercambio de metadatos que facilita que las investigaciones publicadas en centros españoles tengan una mayor trazabilidad y capacidad de ser citadas en contextos internacionales.

La plataforma también se alinea con las nuevas tendencias en la evaluación de la actividad investigadora. Siguiendo los principios de la Declaración de San Francisco (DORA) y de la Coalición para el Avance de la Evaluación de la Investigación (CoARA), el proyecto fomenta criterios de evaluación cualitativos.

El objetivo es que la valoración de una obra no dependa exclusivamente de métricas de impacto tradicionales, sino de la calidad editorial y la transparencia del proceso, aspectos que PEPA documenta mediante identificadores persistentes como el DOI y el ORCID.

La navegación del sitio ha sido diseñada para permitir búsquedas específicas por áreas de conocimiento, autores y editoriales. Los usuarios pueden localizar libros que cuentan con el sello de calidad CEA-APQ, una distinción que acredita la excelencia en la edición académica.

Cada ficha bibliográfica incluye información detallada sobre la licencia de uso, opciones de exportación de citas y enlaces para la adquisición de ejemplares impresos en los casos en que la editorial mantenga la opción de venta bajo demanda a través de Unebook.

El acto de presentación oficial se ha celebrado este martes en la sede de FECYT, ubicada en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) de Alcobendas, en Madrid. Esta puesta de largo es el cierre de una campaña informativa que, durante las últimas semanas, ha tratado de trasladar a la comunidad académica las implicaciones técnicas y administrativas de esta nueva herramienta de difusión del conocimiento.