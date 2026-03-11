Pensar la música: la propuesta del filósofo Alfred Schutz

Partiendo de los análisis de Max Weber, y apoyado en Henri Bergson y Edmund Husserl, el filósofo austriaco Alfred Schutz (1899-1959) es uno de los referentes de la primera sociología del conocimiento en lengua alemana. Su ambición fue concretar una filosofía de la realidad mundana y estaba convencido de que la fenomenología es el marco adecuado para abordar el estudio de la sociedad y la cultura.

Título: Para una fenomenología de la música. La propuesta de Alfred Schutz Autor: Jacobo López Villalba Editorial: UNED Año de edición: 2025 Disponible en UNED

Al proyecto schutziano dedicó su tesis, como final del programa de doctorado en Filosofía, Jacobo López Villalba, violonchelista y profesor de violonchelo y música de cámara en el Conservatorio de San Lorenzo de El Escorial, un trabajo que ve ahora la luz en forma de libro, Para una fenomenología de la música. La propuesta de Alfred Schutz, publicado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Se trata de la primera obra académica de gran extensión sobre la fenomenología de la música de Schutz, cuyo objetivo, según el autor, era “mantener la legitimidad de la visión filosófica frente al acercamiento de las ciencias sociales”.

Después de revisar algunos conceptos básicos y elementos historiográficos como punto de partida y analizar los inicios de la fenomenología de la música, López Villalba entra de lleno en el pensamiento musical del austriaco, comenzando por el “período bergsoniano” (1924-1928).

Schutz afronta la búsqueda de “un fundamento filosófico de las ciencias sociales en la experiencia del tú”. La música se manifiesta desde el principio como uno de sus intereses fundamentales. Pianista aficionado y “lector ávido de partituras”, estuvo constantemente en contacto con el fenómeno musical.

En estos primeros manuscritos destacan su estudio sobre la ópera y sus consideraciones sobre Mozart y Wagner a partir de tres aspectos: el argumento de las óperas, la cuestión de la continuidad y el tratamiento del problema del tú.

Se pregunta “qué lugar ocupa la música en las capas de nuestras vivencias”, se apoya en Schopenhauer y Nietzsche, reflexiona sobre la melodía y el ritmo (que “se relaciona con una yuxtaposición y una simultaneidad”), analiza otras formas de arte buscando paralelismos con la música (que es un “objeto ideal”) y estudia sus elementos temporales y espaciales. Sienta las bases para articular su visión del hecho musical desde una perspectiva fenomenológica.

Jacobo Villalba Cuadrada, autor de 'Para una fenomenología de la música. La propuesta de Alfred Schutz'

El quinto capítulo de la obra se centra en la experiencia que tenemos del objeto musical. Como destaca el autor, Schutz deja muy claro que “la persona que se enfrenta a la experiencia de escuchar música vive en una dimensión temporal que no puede ser medida por los relojes”.

Su análisis temporal aplicable a la experiencia musical sigue los estudios de Husserl sobre la conciencia del tiempo, pero no abandona el concepto de Bergson. Su ambición es “proporcionar una base fenomenológica a la sociología comprensiva de Max Weber”. Y trata de encontrar los elementos que son esenciales para la experiencia de la música (que siempre se origina “en el flujo del tiempo interior, en la corriente de conciencia”).

Emergen tres categorías básicas: continuidad y repetición, igualdad y movimiento. Otro tema central en la fenomenología es la pasividad, que en la experiencia musical se da en varios niveles. En el pensamiento de Schutz también ocupa un lugar central el concepto de relevancia, “categoría explicativa fundamental de la estructuración del mundo”, que puede ser de tres tipos: temática o tópica, interpretativa y motivacional.

El último apartado del libro está dedicado a las interacciones sociales vinculadas al proceso musical. El fenómeno de la comunicación entre compositor y oyente, en el que normalmente es necesaria la presencia de un intermediario, un intérprete o ejecutante.

Schutz, que estudió a través de la música el papel del arte en la comprensión de los otros, observa que entre estos participantes rigen “relaciones sociales de una estructura muy complicada”.

Somete a crítica las ideas del sociólogo francés Maurice Halbwachs, desarrolla su teoría de las realidades múltiples (a partir de William James), estudia el origen de las interacciones sociales y su desarrollo en la experiencia musical, la “sintonía mutua” que permite la comunicación, la relación social entre compositor y espectador (que “se hallan unidos por una dimensión temporal común”) y entre coejecutantes (uno de los mayores logros de su pensamiento musical, según López Villalba), así como los signos y símbolos entre compositor y ejecutante.

Y analiza las óperas de Mozart como representación de la estructura básica del mundo, una exploración de “los medios puramente musicales” mediante los cuales el salzburgués “resolvió a su manera los problemas de los filósofos, demostrando así ser el más grande de todos ellos”: logró “la unidad de melodía y la verosimilitud dramática mediante el uso de los conjuntos, los recitados y la orquesta”.

Schutz escribió cinco textos de temática estrictamente musical, de los cuales solo vio publicados dos. Su repercusión en la literatura filosófico-musical de la época fue escasa. López Villalba realiza una profunda inmersión en su pensamiento en una obra que refuerza su valor en su carácter inusual. Y es que, como afirma en el prólogo Javier San Martín, “si ya es excepcional una filosofía de la música en español, de fenomenología de la música no hay prácticamente nada”.

Un libro que abre caminos y está llamado a estimular nuevas investigaciones en este ámbito.