Festival Poex reivindica la traducción: Gijón vuelve a convertirse en el epicentro de la vanguardia poética

Gijón se prepara para una nueva inmersión en la vanguardia literaria. Del 12 al 21 de marzo de 2026, el Festival Poex celebrará su séptima edición, consolidándose como una muestra de lenguajes poéticos que, desde 2020, trascienden el formato tradicional del libro de poemas, apostando por la pluralidad, la integración y el dinamismo de la poesía.

En esta edición, el festival refuerza su identidad como un evento heterogéneo que no asume modas, sesgos ni escuelas cerradas. El eje vertebrador de este año se presenta bajo el sugerente título Lost in Translation, un guiño a la filmografía de Sofia Coppola que sirve para proponer la traducción de poesía como un tránsito necesario entre dos lugares.

La dirección del festival invita a reflexionar sobre la famosa sentencia de Robert Frost, quien afirmaba que la poesía es precisamente lo que se pierde en la traducción. Frente a esa visión, Poex propone entender este proceso como una "imposibilidad factible", una paradoja aplicable a la vida misma donde todo, desde cierto punto de vista, es una versión o traducción de la realidad.

La programación de 2026 destaca por su ambición y por un firme compromiso con el equilibrio de género entre sus participantes, un aspecto que forma parte del ideario del festival. Entre las figuras más esperadas se encuentra Miriam Reyes, galardonada con el Premio Nacional de Poesía 2025, quien presentará su obra Con el domingo 15 de marzo en el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI).

La relevancia del diálogo entre lenguas ibéricas se concentra en autores portugueses de primer nivel como Gonçalo M. Tavares, reconocido hace solo unos días con el Premio Formentor. El autor presentará . Además, se presentará la antología de Nuno Júdice, La noción de poema y otros 50 años de poesía, comentada por Lauren Mendinueta.

La labor del traductor como figura creativa central será analizada a través de diversas sesiones. Jordi Doce regresará sobre la figura de Ted Hughes con su edición revisada de Cuervo, mientras que Miguel Casado ofrecerá su visión sobre las Iluminaciones de Rimbaud, un trabajo ilustrado por Frederic Amat.

Por su parte, Olvido García Valdés compartirá su experiencia traduciendo a las dos grandes poetas rusas, Anna Ajmátova y Marina Tsvetáieva, en una conversación acerca de la "hospitalidad verbal" que supone verter una voz ajena a la propia lengua. El festival también explorará las "zonas de tránsito" entre géneros narrativos y líricos en un encuentro que reunirá a Marta Sanz y Manuel Vilas para conversar sobre las literaturas que, como las suyas, se desplazan de la narración a la poesía y viceversa.

Fiel a su espíritu de romper barreras, Poex no concibe el cine, la música o el teatro como elementos ornamentales del programa, sino como formas de expresión poética autónomas. En este sentido, la colaboración con la Sociedad Filarmónica de Gijón permitirá disfrutar en el Teatro Jovellanos del ciclo de Lieder La Bella Molinera de Franz Schubert, interpretado por el tenor Luken Munguira y el pianista Aurelio Viribay.

El teatro estará presente de la mano del dramaturgo Juan Mayorga, que pondrá en escena su monólogo La gran cacería. En el ámbito cinematográfico, y en alianza con el FICX, se proyectará el filme A Foreign Song de César Souto, seguido de un coloquio con el director.

La ciudad, incorporada

El compromiso del festival con la educación y el tejido social de la ciudad se canaliza a través del Aula Poex. Este espacio incluye desde talleres de creación literaria en bibliotecas de barrio hasta actividades para escolares de primaria centradas en la obra de Ángel González

Asimismo, destaca especialmente el taller de traducción impartido por Aurora Luque en LABoral Centro de Arte, donde se practicará un método personal sobre textos de autores clásicos como Safo y Homero, desmitificando el tópico del traductor como traidor para reivindicarlo como colaborador.

Finalmente, la clausura del evento el sábado 21 de marzo promete ser un hito sensorial con el concierto de Niño de Elche, titulado Canción de, donde el artista ofrecerá versiones de poemas de T.S. Eliot, John Donne y Ernesto Cardenal, entre otros.

Siete años después de su estreno, el Festival Poex reafirma su intención de ser protagonista de la vida cultural de Gijón, tendiendo puentes entre instituciones y motivando al público a no acomodarse en las mecánicas poéticas habituales para descubrir nuevos y estimulantes estímulos artísticos.