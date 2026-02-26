Un millón de euros para el mejor libro del año en español: nace el Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana

La escritora y periodista Rosa Montero y el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, durante un encuentro literario en la Biblioteca Escuelas Pías de UNED, a 26 de febrero de 2026, en Madrid (España). Foto: Fernando Sánchez / Europa Press

Aena ha anunciado la convocatoria del nuevo Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, que estará dotado con un millón de euros. Los cuatro finalistas recibirán 30.000 euros cada uno.

El galardón reconocerá obras de narrativa escritas en lengua española o lenguas cooficiales de España traducidas a lengua castellana. Sean cooficiales o originales en castellano, "se valorará por su calidad literaria, originalidad y aportaciones culturales", según se ha anunciado en un acto celebrado en las Escuelas Pías de Madrid, al que han acudido la escritora Rosa Montero, que presidirá el jurado, y el presidente de AENA, Maurici Lucena.

El ganador de esta primera edición se anunciará en una gala que se celebrará en Barcelona el próximo 8 de abril, ha dicho Lucena. El premio aspira a tener un reconocimiento similar al Goncourt en Francia o el Booker del Reino Unido. "No existe ningún interés editorial que pueda interferir en la imparcialidad del premio", ha subrayado Lucena.

Hasta ahora, el galardón literario con mayor dotación económica en España era el Premio Planeta, cuyo ganador recibe un millón de euros, mientras que el finalista recibe 200.000 euros.

Después, el Premio Alfaguara de Novela está dotado con 165.000 euros, aproximadamente, y el Premio Cervantes, que otorga el Ministerio de Cultura, con 125.000 euros. Mientras, el ganador del Premio Fernando Lara de Novela recibe 120.000 euros y el Premio Primavera de Novela, 100.000 euros.

"Lo que Aena quiere, en alguna medida y porción, es devolver a la sociedad lo mucho que la sociedad le ha dado a sus trabajadores y accionistas", ha asegurado Lucena que ha recordado que la empresa ya ha desarrollado iniciativas de apoyo al mundo de la cultura.

Desde la entidad consideran que se debe fomentar la lectura y "enriquecer" el patrimonio literario, respaldando "el talento creativo", para que la sociedad sea "libre en espíritu crítico, diversa y esté cimentada en principios democráticos". La escena cultural española "echa de menos el mecenazgo", ha venido a decir Lucena, y que este premio contribuye a reforzar ese apoyo.