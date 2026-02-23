Muere el periodista y escritor Gregorio Morán, el antifranquista libre que contó los secretos de la Transición

El periodista y escritor Gregorio Morán, mordaz columnista y autor de libros clave sobre la época de la Transición, como sus biografías sobre Adolfo Suárez, ha muerto a los 78 años de edad.

Nacido en Oviedo en 1947, Morán militó en la oposición antifranquista como miembro del Partido Comunista, exiliándose en París en 1968 por el riesgo que suponía entonces asumir esas posiciones. Lo abandonó en 1977, poco antes de su legalización. Y se convirtió en un intelectual libre, riguroso y objetivo, siempre comprometido con la izquierda.

Como periodista ha colaborado con diversos medios, entre los que cabe mencionar Opinión, Arreu, Diario 16 o La Gaceta del Norte, rotativa de la que fue director. En La Vanguardia publicó sus famosas 'Sabatinas Intempestivas' desde 1988 hasta 2017, cuando fue despedido tras denunciar la censura de un artículo. A partir de entonces colaboró en otros periódicos como Crónica Global, Voz Pópuli o The Objective.

Morán biografió en 1979 al primer presidente de la democracia española en Adolfo Suárez: historia de una ambición, radiografía que precisó en 2009 con Adolfo Suárez. Ambición y destino. También es autor de El precio de la Transición, donde subrayaba con ironía y crueldad el pasado olvidado, o Miseria, grandeza y agonía del Partido Comunista de España, 1939-1985, una de las grandes historias del PCE.

Además de periodista de investigación, Morán elaboró junto a Juan Antonio Bardem el guion de la película Siete días de enero (1979), que reconstruye la matanza de los abogados de Atocha. En su ensayo El maestro en el erial. Ortega y Gasset y la cultura del franquismo hizo un retrato crudo de la época en la que vivió el filósofo.

Y en El cura y los mandarines (Historia no oficial del Bosque de los Letrados). Cultura y política en España, 1962-1996 (2014, Akal) firmó un magistral y agudo relato del devenir de los intelectuales –académicos, novelistas, poetas, políticos y artistas– que conformaron la cultura institucional española de la segunda mitad del siglo XX.

Este libro, profundamente transgresor y en el que denunció que el único objetivo de toda esta nómina de figuras residía en medrar a costa de ir dejando pedazos de sí mismos por el camino, suscitó una gran polémica ya desde antes de su publicación. El sello Crítica, de Planeta, que lo iba a publicar en un principio, se echó atrás porque Morán arremetía con especial virulencia contra Víctor García de la Concha, exdirector de la RAE.

Su última obra la dedicó a la figura de Felipe González. El jugador de billar (2023). "Su tiempo, su vida, fueron catorce años azarosos que hicieron de él un curtido fajador. El resto, una consolidada decadencia", resumió sobre el expresidente socialista.