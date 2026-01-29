'Post-Europa': ¿está el futuro del continente en un nuevo entendimiento con Oriente?

¿Dónde está Europa? ¿Dónde quedaron sus principios civilizatorios? En estos días de furia y perplejidad no pocas voces se alzan para llamar la atención sobre la profunda crisis de identidad de nuestro continente, bloqueado en la pinza entre una China hegemónicamente emergente y unos imprevisibles Estados Unidos.

Post-Europa Yuk Hui Traducción de Luis G. Mérida

Mutatis Mutandis, 2025

160 páginas, 19,80 €

Mucho menos conocido en nuestro país que Byung-Chul Han, pero también más propositivo para abordar constructivamente los retos tecnológicos de nuestro tiempo, el pensador hongkonés Yuk Hui (1985) empieza a ser una figura de referencia en nuestros debates teóricos, sobre todo en relación a estas preguntas.

Apenas tres datos biográficos. Hui estudió ingeniería informática en la universidad de Hong Kong, escribió su tesis doctoral con el interesantísimo filósofo Bernard Stiegler en el Goldsmiths College de Londres y obtuvo su habilitación en filosofía de la tecnología en la prestigiosa universidad alemana Leuphana.

Estos datos no solo revelan la singular sensibilidad interdisciplinar y universalista del autor; muestran cómo el proyecto teórico de Hui, forjado en la última década en obras clave –Sobre la existencia de los objetos digitales (Materia Oscura, 2023), Recursividad y contingencia (Caja Negra, 2022), Fragmentar el futuro (Caja Negra, 2020)–, ha terminado cristalizando una hibridación muy productiva entre la óptica de las humanidades con voluntad filosófica y la filosofía de la técnica.

Entre la ingeniería de sistemas y el idealismo alemán, Hui revela una mirada extraordinariamente informada acerca de las mutaciones tecnológicas y algorítmicas de nuestras sociedades digitales sin caer en lugares comunes, jeremiadas apocalípticas o las interpretaciones recalentadas de la historia de la tecnología.

Hui plantea la posibilidad de un nuevo diálogo entre Occidente y Oriente en un momento de crisis

Ante este telón de fondo, Post-Europa y Arte y cosmotécnica (Caja Negra) –publicado a comienzos de 2025–, parten de una premisa en principio no muy original, pero de la que Hui extrae interesantes sugerencias: la posibilidad de un nuevo diálogo entre Occidente y Oriente en un momento de aguda crisis del primero.

En la medida en que el pensamiento oriental no ha intentado tanto dominar la existencia como ser la caja de resonancia de nuestra relación con el ser y la experiencia sensible, ¿no puede la teoría occidental aprender del primero para redescubrir una nueva relación con lo tecnológico?

Hay que destacar, como Hui señala, que, aunque la cuestión del arte y lo estético deviene central, no se trata de un ensayo orientado a pensar lo artístico como una suerte de suplemento de lo tecnológico. Siguiendo la génesis de la tecnicidad propuesta por Simondon, esta categoría pone de manifiesto cómo la tecnología siempre ha estado acompañada de una dimensión cosmológica y mitológica que determinó las condiciones en que fue inventada y que sigue impregnándola.

Por último, resulta clarividente la atención del autor al problema del “desarraigo” europeo, un problema intuitivamente percibido hoy como gran problema para grandes estratos poblacionales bajo la forma de la “crisis de la vivienda”.

¿Qué hacer cuando el antiguo centro de gravedad ideológico se ha desplazado y de Europa queda una suerte de balneario cultural en decadencia, atenazada por su propia impotencia?

¿Qué alternativas abren nuevas posibilidades que no impliquen falsos retornos etnicistas y nostálgicos a unos orígenes identitarios nacionales imposibles ya irreversiblemente perdidos?

Para Hui “la filosofía post-europea tiene que ser capaz de ir más allá de la oposición ideológica entre Oriente y Occidente, […] y ese ir más allá no debe ser una neutralización de las diferencias, sino una individuación del pensamiento”.