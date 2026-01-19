María Isabel Cabrera: "Las publicaciones universitarias han incrementado su impacto social en los últimos años"

María Isabel Cabrera fue reelegida para la presidencia de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) en noviembre de 2025. En su asamblea anual, celebrada en Zaragoza, las editoriales de las universidades y centros de investigación españoles volvieron a depositar su confianza en ella para los próximos dos años.

Directora de la Editorial Universidad de Granada desde 2011, Cabrera encara su tercer mandato como presidenta de la UNE, que en 2027 cumplirá cuarenta años, con "responsabilidad" y "compromiso". Consciente de que su programa es "continuista", se muestra convencida del impacto social de las publicaciones universitarias y pretende que, durante su mandato, sigan creciendo proyectos como Unebook y el Sello de Calidad en Edición Académica CEA-APQ.

La presidenta seguirá apostando, además, por la presencia activa de la UNE en las principales ferias internacionales del libro. Precisamente el pasado diciembre Cabrera estuvo en la FIL de Guadalajara, donde se constituyó el Consejo Iberoamericano de Edición Universitaria y Académica. La UNE quedó desde entonces integrada en las quince asociaciones, representantes de más de quinientas editoriales, que forman parte de este espacio comprometido con el impulso del español y el portugués como lenguas de ciencia.

Pregunta. ¿Qué sensaciones alberga ante su tercera etapa al frente de la UNE?

Respuesta. Ser elegida por tercera vez como presidenta es, ante todo, una enorme responsabilidad. Que los 73 sellos editoriales que forman la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) hayan vuelto a depositar su confianza en mí me conmueve y me compromete profundamente. Afronto esta nueva etapa con el firme propósito de seguir sirviendo a la asociación, de apoyar a nuestro colectivo y de hacer todo lo que esté en mi mano, entregándome al cien por cien.

»Siento un orgullo sincero por formar parte de un sector cuya labor es culturalmente esencial y socialmente transformadora. Los libros que publican nuestras editoriales acercan conocimiento, resultados científicos y son herramientas que ayudan al crecimiento personal y al progreso de la sociedad. Contribuir a que esa misión siga avanzando es un privilegio que asumo con gratitud y determinación.

P. ¿Qué le ha enseñado la experiencia durante estos años? ¿Será determinante para encarar los nuevos retos?

R. La experiencia de estos años me ha enseñado que vivimos un tiempo de cambios vertiginosos tanto en el mundo editorial como en la universidad, y que la capacidad de adaptación es imprescindible. La UNE ha demostrado, a lo largo de casi cuatro décadas –que celebraremos el próximo año–, ser una asociación sólida, cohesionada y con una profunda tradición colaborativa. Nuestra mayor fortaleza reside en la calidad cultural y científica de las publicaciones de nuestros editores.

»Somos un sector robusto, que está afrontando con éxito los desafíos que plantea el entorno y los profundos cambios que atraviesa la universidad, a la que conocemos desde dentro y con la que trabajamos como aliados estratégicos en la difusión universal del conocimiento que genera.

»Durante este tiempo he podido conocer de cerca la labor meritoria de los editores y de sus equipos. Su implicación constante, su generosidad al compartir saberes y su voluntad incansable de sumar han sido claves para que la UNE crezca y se fortalezca. Cada proyecto y cada iniciativa han contado con la participación activa de los asociados, que han puesto su talento y su trabajo al servicio del conjunto. Ese espíritu colaborativo crea vínculos, genera sinergias y nos impulsa hacia adelante. Es una fuerza poderosa, y me siento profundamente orgullosa de formar parte de este colectivo.

P. ¿Cuáles diría que son los avances más significativos de la UNE durante su mandato?

R. La UNE, con más de tres décadas de trayectoria, ha demostrado una notable capacidad para adaptarse a los cambios del sector y para liderar procesos de innovación editorial. Con una producción anual que supera los 5.000 títulos –un tercio en formato digital– y una presencia creciente en ferias internacionales, redes académicas y plataformas de distribución global, la asociación se ha consolidado como el principal referente de la edición académica en España.

»En estos años, la UNE ha contribuido decisivamente a establecer estándares de calidad, dar visibilidad a la producción científica universitaria y fortalecer la cooperación entre instituciones. Durante mi mandato, la labor de la junta directiva ha sido continuista, centrada en consolidar y hacer crecer proyectos estratégicos como Unebook, el Sello de Calidad en Edición Académica CEA-APQ –que cumple ya diez años– y la presencia activa de la UNE en las principales ferias internacionales del libro.

»Un avance fundamental ha sido reforzar el posicionamiento de la UNE ante el sector, las instituciones y la comunidad investigadora, promoviendo el reconocimiento del libro académico como herramienta esencial de transferencia de conocimiento. Para ello ha sido clave intensificar las estrategias de calidad editorial y extender buenas prácticas. El diálogo continuado con ANECA, FECYT y grupos de investigación en bibliometría –que ha dado lugar a los sellos CEA-APQ, incluido el nuevo sello para monografías en 2023– ha supuesto un cambio sustancial en la percepción pública de nuestras editoriales. Aun así, queda trabajo por hacer en pedagogía y comunicación para seguir generando confianza en el valor del libro académico.

»Otro logro significativo ha sido la creación del Portal de Revistas UNE, que visibiliza la potencia de nuestras publicaciones en acceso abierto y ruta diamante. Con más de 1.000 revistas –dos tercios de las revistas científicas del país–, la UNE se sitúa como líder indiscutible en este ámbito, frente al peso creciente de las grandes multinacionales y el modelo de APCs.

»La dimensión institucional e internacional también ha avanzado de forma decidida. Hemos abierto canales de colaboración con los principales actores del mundo editorial, académico, cultural y político. La proyección internacional de nuestros catálogos y el fortalecimiento de la distribución global son hoy prioridades estratégicas, especialmente en el marco de la cooperación iberoamericana. La Agenda 2030, el Espacio Iberoamericano del Conocimiento y el impulso de la ciencia abierta ofrecen un contexto propicio para avanzar en este camino.

»En este sentido, la colaboración con las asociaciones de editores universitarios de América Latina y el Caribe –iniciada hace dos décadas– ha dado pasos decisivos. Trabajar juntos nos permite reivindicar la importancia de la edición científica en español y portugués, promover el multilingüismo y desarrollar proyectos compartidos como catálogos y plataformas conjuntas.

»Fruto de este esfuerzo han sido la firma del Acuerdo de Guadalajara en 2024 y la creación del Consejo Iberoamericano de Edición Universitaria y Académica (CIEUA), hitos que refuerzan nuestro compromiso con la ciencia iberoamericana y con la proyección internacional de nuestras editoriales

P. ¿Se ha producido algún cambio en la conformación de la nueva Junta Directiva?

R. Sí, en la nueva Junta Directiva se han incorporado algunos cambios tanto en los ejes de trabajo como en la presencia de nuevas voces, aunque el proyecto sigue siendo esencialmente continuista. Nuestro objetivo es afianzar y ampliar las líneas estratégicas ya iniciadas, reforzando aquellos proyectos que han demostrado ser fundamentales para la asociación.

»Al mismo tiempo, queremos dar un papel aún más relevante a las comisiones de trabajo y a la participación activa de los socios, porque son ellas las que permiten responder con agilidad y solvencia a los retos que plantea el sector. Este equilibrio entre renovación y continuidad es clave para seguir avanzando con solidez ante los continuos retos y cambios que nos presenta el sector.

P. ¿Piensa que durante estos años las publicaciones universitarias han incrementado su impacto social

R. Sí, sin duda, en estos años las publicaciones universitarias han incrementado su impacto social. La historia de la edición universitaria está estrechamente vinculada al desarrollo del pensamiento crítico y a la consolidación de la cultura escrita como herramienta de producción intelectual.

»Desde sus orígenes medievales hasta hoy, el libro universitario ha sido un instrumento esencial para estructurar el saber, formar a generaciones de estudiantes y sostener la investigación científica. En la era digital, este legado se proyecta hacia nuevos horizontes, donde el acceso abierto y la circulación global del conocimiento se han convertido en principios fundamentales de nuestra labor editorial.

»La universidad aspira a que la investigación revierta en la sociedad, y no permanezca confinada dentro de sus muros. Por ello, desde la UNE estamos reforzando estrategias que amplían la presencia de nuestras publicaciones en bibliotecas nacionales e internacionales, ferias del libro y redes de distribución global. El acceso abierto, junto con una comunicación más activa –programación cultural en torno a los libros, redes sociales, pódcasts, presentaciones y atención a temas de interés social, investigación local y regional, y edición en español y lenguas cooficiales–, está contribuyendo a acercar el conocimiento universitario a públicos cada vez más amplios.

»Nuestro objetivo es consolidar y ampliar las líneas estratégicas desarrolladas en los últimos años, con especial atención a la proyección internacional de nuestros catálogos y al fortalecimiento de modelos editoriales multiformato, abiertos, inclusivos y sostenibles. La edición académica debe responder a los desafíos contemporáneos de la ciencia y la cultura, posicionándose como un agente activo en la circulación global del conocimiento y en la democratización del acceso a los resultados de la investigación.

»Para lograrlo, necesitamos redoblar esfuerzos y mantenernos al día ante los nuevos desafíos tecnológicos, reforzando la difusión nacional e internacional de nuestros contenidos. Solo así podremos contrarrestar la saturación informativa que caracteriza el entorno digital y asegurar que nuestras publicaciones sigan siendo visibles, relevantes y capaces de despertar el interés de nuevos lectores.

P. Suponemos, en todo caso, que sigue siendo un desafío acercarse al público general. ¿Cómo se convence a un lector no acostumbrado?

R. Acercarse al público general sigue siendo un desafío, sobre todo en un mundo globalizado donde la oferta cultural es prácticamente ilimitada y la información nos llega de forma constante. En este contexto, hacerse visibles es una tarea compleja, y por eso las editoriales de la UNE debemos redoblar esfuerzos para revertir esa situación.

» Es cierto que muchas de nuestras obras están dirigidas a un público especializado –investigadores, docentes y estudiantes– y que, en principio, podrían parecer menos atractivas para un lector generalista. Sin embargo, existe un público culto que se acerca con interés a nuestros libros, especialmente en áreas de humanidades, ciencias sociales, temas de actualidad o salud.

»Además, cada vez damos mayor espacio en nuestros catálogos a la divulgación científica, plenamente conscientes de la importancia de la tercera misión de la universidad: transferir conocimiento a la sociedad. Esto nos permite conectar con un público más amplio, que valora el ensayo riguroso y se acerca también a monografías de investigación de calidad.

»Para convencer a nuevos lectores es fundamental ofrecer temas relevantes, libros cuidados y de lectura amable, apostar por la calidad editorial y facilitar el acceso mediante formatos electrónicos, acceso abierto y modelos multiformato que amplían la difusión. Y, por supuesto, seguir impulsando obras de divulgación que acerquen la ciencia y el pensamiento crítico a la ciudadanía.

P. ¿En qué consiste exactamente hacer frente a los "presupuestos limitados" para poner en marcha el programa? ¿Cómo lidian con esta situación?

R. Para afrontar unos recursos económicos ajustados, apostamos por políticas de precios sostenibles que permitan ofrecer al público tarifas atractivas y favorezcan y estimulen la adquisición de libros. Optamos por tiradas ajustadas a la demanda y por acciones de difusión bien planificadas que despierten la curiosidad del lector. El multiformato también resulta esencial para ampliar el alcance de nuestras publicaciones.

»Además, para proyectar la labor científica de nuestros investigadores más allá de nuestras fronteras, resulta decisiva la participación en ferias internacionales y la presencia en bibliotecas de otros países. A ello se suma la cooperación entre editoriales, tanto nacionales como con las universitarias de América Latina, una vía que impulsa las coediciones, permite repartir inversiones y facilita emprender proyectos ambiciosos que requieren un esfuerzo conjunto.

P. ¿Qué acciones concretas comprende el hecho de "fortalecer la edición académica", tal y como reza el eslogan de su programa?

R. Fortalecer la edición académica implica consolidar un modelo que refuerce el prestigio y la credibilidad de nuestras publicaciones. En los últimos años, la UNE ha impulsado estrategias decisivas para ello, situando la calidad editorial en el centro de su acción.

»La implantación y extensión de los criterios de los sellos CEA APQ de Calidad en Edición Académica ha marcado un antes y un después en la percepción pública de nuestras editoriales, promoviendo buenas prácticas y defendiendo el rigor frente a los fraudes y escándalos que, por desgracia, afloran con demasiada frecuencia en el ámbito de la investigación y la edición.

»Este compromiso se extiende también a nuestras revistas científicas en acceso abierto y ruta diamante, cuya mejora continua abordamos en colaboración con la FECYT, que proporciona herramientas –como el sello FECYT– para avanzar en profesionalización, visibilidad e internacionalización. Trabajamos igualmente para reforzar su presencia en bases de datos internacionales, un paso imprescindible para incrementar su impacto.

»A ello se suma el esfuerzo por ampliar la difusión, visibilidad e impacto cualitativo de los contenidos generados por la UNE, con especial atención al fortalecimiento de las estrategias de comunicación y marketing. La proyección internacional de nuestros catálogos y la consolidación de una distribución global eficaz son hoy prioridades estratégicas, especialmente en el marco de la cooperación iberoamericana.

»En este sentido, el diálogo institucional y la colaboración entre los más de 500 editores del Consejo Iberoamericano de Edición Universitaria y Académica resultan fundamentales, al igual que las nuevas vías de cooperación que estamos abriendo con las asociaciones de editores universitarios europeas.

»Todo este trabajo no solo impulsa la edición académica en términos de calidad y alcance, sino que también fortalece la proyección cultural y científica de nuestras universidades, posicionándolas en espacios de referencia tanto a nivel nacional como internacional.

P. ¿Asistiremos en esta tercera etapa a la puesta en marcha de un proyecto con un calado similar al del Sello CEA-APQ de Calidad en Edición Académica?

R. En los últimos años, la política científica en España y en Europa ha avanzado de manera decisiva, tanto en el ámbito normativo como en la implementación de medidas orientadas a consolidar el acceso abierto como eje central de la comunicación científica. Para los editores UNE, este marco supone un desafío estratégico al que desde la asociación hemos respondido con un impulso sostenido a la edición en abierto, iniciado hace ya tiempo en el ámbito de las revistas científicas.

»En este contexto, destaca la puesta en marcha de la Plataforma Editorial de Publicaciones en Abierto (PEPA), un repositorio promovido por la UNE que reúne la producción científica en forma de monografías de los distintos sellos editoriales de la asociación. Su finalidad es asegurar la preservación, el acceso y la difusión en abierto de estas obras, en coherencia con los principios de la ciencia abierta establecidos por la UNESCO y con la normativa europea y española vigente.

»PEPA se ha desarrollado conforme a los estándares internacionales para este tipo de infraestructuras, incorporando textos completos y por capítulos, así como metadatos enriquecidos que garantizan su interoperabilidad y facilitan su integración en sistemas de recolección nacionales e internacionales. Con ello se refuerza la visibilidad, el impacto y la circulación global de las monografías en acceso abierto de la UNE, manteniendo como criterio irrenunciable la calidad e integridad editorial.

»El proyecto ha contado con el apoyo financiero de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que ha actuado como entidad patrocinadora. Su presentación pública tendrá lugar próximamente.

»Paralelamente, avanzamos en otras iniciativas derivadas del trabajo colaborativo impulsado por el recientemente constituido Consejo Iberoamericano de Edición Universitaria y Académica (CIEUA), que daremos a conocer en su debido momento.

P. ¿De qué modo impacta la irrupción de la Inteligencia Artificial en la Unión de Editoriales Universitarias? ¿Hay algún plan diseñado que pueda desarrollarnos?

R. La irrupción de la inteligencia artificial está teniendo un impacto creciente en la edición universitaria y científica, incorporándose de manera progresiva a distintas fases de la cadena del libro. Hoy ya se emplea en tareas de corrección lingüística avanzada, en la generación de propuestas de diseño de cubiertas, en la normalización y enriquecimiento de metadatos, en la elaboración de resúmenes y materiales promocionales, así como en procesos de traducción asistida.

»Estas aplicaciones, que en algunos casos permiten reducir tiempos de producción entre un 20 % y un 40 % según estimaciones del sector, muestran que la IA puede convertirse en un apoyo relevante para optimizar flujos de trabajo y mejorar la difusión de contenidos académicos. No obstante, su adopción plantea debates necesarios sobre calidad, integridad, autoría y responsabilidad editorial, lo que exige un uso prudente y un marco regulatorio claro.

»Como ha ocurrido históricamente con otros avances tecnológicos, es natural que surjan dudas y resistencias, pero todo indica que la IA será –ya lo es– una herramienta que acompañará de forma estable a los procesos de edición y circulación del libro académico. En la UNE estamos analizando estas transformaciones y trabajando en líneas de actuación comunes que permitan a nuestras editoriales integrar estas tecnologías de manera ética, segura y alineada con los estándares de calidad propios de la edición universitaria.

P. ¿La creciente pérdida de presencialidad, mayoritariamente en universidades privadas, tiene algún efecto en el desarrollo de publicaciones de la UNE?

R. La pérdida de presencialidad en algunas instituciones, especialmente en el ámbito privado, no afecta de manera directa a la producción editorial de la UNE, pero sí incide en un cambio de hábitos que nos interpela: la disminución de los índices de lectura académica y el recurso creciente a materiales de baja calidad –como repositorios informales tipo Wuolah o contenidos generados mediante herramientas de IA sin verificación– que, aunque accesibles, carecen en muchos casos del rigor, la revisión y la solidez metodológica propias de la edición universitaria y científica.

»Esta tendencia compromete destrezas básicas como la lectura profunda, la capacidad crítica y la comprensión de textos complejos, competencias imprescindibles para el aprendizaje superior y la investigación. Por ello, consideramos fundamental que las universidades revisen y fortalezcan sus metodologías docentes para promover prácticas lectoras más sólidas y sostenidas, integrando de manera explícita la lectura académica como parte estructural de la formación.

»Desde la UNE seguimos defendiendo el valor insustituible de las publicaciones sometidas a procesos editoriales profesionales y la necesidad de preservar una cultura de lectura exigente que garantice la calidad del conocimiento que circula en la academia.

P. A finales de 2025 anunciaron que la UNE está invitada a la Feria Internacional del Libro UNACH 2026. ¿Qué significa su presencia en México?

R. La invitación de la UNE a la Feria Internacional del Libro UNACH constituye un reconocimiento de gran relevancia para los sellos editoriales de la asociación y refuerza nuestra presencia en un espacio estratégico como México. El año pasado fuimos invitados de honor en la Feria de la Universidad de Aguascalientes, y participamos de manera habitual en citas imprescindibles como FILUNI y la FIL Guadalajara, así como en ferias de referencia en Bogotá, Medellín o Buenos Aires.

»Esta continuidad evidencia la solidez de los vínculos que mantenemos con las asociaciones de editores universitarios de América Latina y el Caribe, y se enmarca en el compromiso adquirido con la firma del Acuerdo de Guadalajara, que impulsa la ciencia iberoamericana y promueve el español y el portugués como lenguas de producción científica, junto con la creación del Consejo Iberoamericano de Edición Universitaria y Académica.

»En este contexto, nuestras plataformas –el Portal de Revistas, Unebook y la recién creada PEPA– despiertan un interés creciente, pues representan infraestructuras clave para la visibilidad, la interoperabilidad y la circulación internacional de la producción académica. Su presencia en ferias mediante códigos QR visibles en nuestro stand, y otros sistemas de acceso, facilita que bibliotecas, distribuidores y lectores de toda Iberoamérica conozcan y consulten nuestras publicaciones.

»Estamos constatando un aumento del interés por parte de instituciones y profesionales, así como un crecimiento sostenido en la difusión y comercialización internacional de nuestros libros. La presencia en México, por tanto, no solo es un honor, sino una oportunidad estratégica para consolidar alianzas y ampliar el alcance global de la UNE.